"نحن نثق في الله وحده. أما جميع الآخرين يجب عليهم إحضار البيانات"

علم البيانات عنصر أساسي عند العمل مع الذكاء الاصطناعي، والمراقبة، والأتمتة. تستخدم علم البيانات لتحليل وتجميع البيانات، وإنشاء ترابطات، والبحث عن المجموعات، والحصول على رؤى حول البيانات التي لا يمكنك الحصول عليها من التقارير القياسية للأدوات والأنظمة التي تنشئ البيانات وتخزنها. معظم علماء البيانات يستخدمون إما Python أو R لأداء هذا العمل.

تجاربي الشخصية مع علم البيانات مرتبطة بشكل رئيسي بإدارة الخدمات، حيث نستخدم علم البيانات لتحليل بيانات التذاكر، والحوادث، والتغييرات، والمشاكل، وطلبات الخدمة، ورضا العملاء (CSAT) وغير ذلك الكثير لتحديد أنماط محددة وإمكانات الأتمتة. وهذا بدوره يؤدي إلى عدد من التوصيات حول كيفية جعل عمليات مكتب الخدمة وإدارة الخدمة أكثر فعالية وأقل استهلاكاً للموارد.

ومع ذلك، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتفريغ التذاكر وتطبيق علم البيانات. تحتاج أيضًا إلى فهم سياق البيانات التي تقوم بتحليلها، وكيفية استخدامها والعمليات التي تدعمها. علم البيانات، في حد ذاته، لا يضيف قيمة، إلا إذا فهمت سياق البيانات التي تقوم بتحليلها. قد يبدو الأمر واضحًا، ولكن يبدو في بعض الأحيان أن هناك تصورًا خاطئًا بأن:

الأمر لا يعمل بهذه الطريقة.