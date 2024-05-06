يجمع IBM Mainframe Skills Council (مجلس مهارات الكمبيوتر المركزي) المجتمع العالمي لتنمية المواهب المتعلقة بالكمبيوتر المركزي

يعتمد الاقتصاد العالمي على المعاملات، ويتم إجراء 70% من المعاملات من حيث القيمة من خلال الكمبيوتر المركزي IBM Z. تعتمد العديد من أكبر المؤسسات في العالم على IBM Z لدعم أعمالها الأساسية، ومن خلال عملية الابتكار المستمر، تقدم IBM Z تقنيات لعملائها تعطي أولوية للصناعة أولاً مع كل جيل جديد. تُعد مهارات الكمبيوتر المركزي الحديثة حساسة بالتزامن مع تطبيق الأعمال التجارية للذكاء الاصطناعي وتحديث تطبيقاتها والتكامل عبر المؤسسة واستمرار التحول الرقمي.
هذه المهارات أساسية لمستقبل المنصة، سواء كنا نقوم بتدريب مواهب جديدة أو تعميق مهارات مجتمعنا الحالي أو إدخال التقنية والقدرات الجديدة إلى المنصة.
كلفت IBM وBroadcom و21CS مؤخراً، مجموعة The Futurum Group بإجراء استطلاع للشركات وقادة الجامعات والطلاب حول الاتجاهات عبر مشهد الكمبيوتر المركزي. غطى الاستطلاع عدة مواضيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اكتساب المواهب والمناهج الدراسية وعروض مهارات التطوير، بالإضافة إلى مجالات التركيز ذات الأولوية للطلاب الذين يدرسون الكمبيوتر المركزي.
وجدت The Futurum Group أن 60% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع أشارت إلى أنها تعمل عن كثب مع مزودي المجال الذين يقدمون معسكرات تدريبية أو تدريبات أو برامج تدريب مهني للتواصل مع المتقدمين الذين يتمتعون بمهارات. كما وجدت مسارًا صحيًا من الطلب على المواهب، حيث أشارت 91% من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع إلى أنهم يتوقعون توظيف مسؤولي أنظمة الكمبيوتر المركزي أو مطوري تطبيقات الكمبيوتر المركزي خلال السنة إلى السنتين القادمتين. سيتم إصدار التقرير الكامل، تقرير مهارات الكمبيوتر المركزي العالمي لعام 2024: رؤى من خبراء الصناعة وخبراء تعليميين، في 6 مايو 2024.
أعلنت شركة IBM عن إطلاق Mainframe Skills Council (مجلس مهارات الكمبيوتر المركزي) بهدف جمع المجتمع العالمي الأوسع نطاقاً لمواصلة بناء المهارات. سيوفر هذا المجلس منتدى تعمل فيه المجموعة العالمية معًا، مما يخلق فرصة مثيرة لتوحيد المجتمع ومشاركة الخبرات وتنفيذ الحلول بشكل تعاوني لبناء قوة عاملة عالمية لمنصة الكمبيوتر المركزي.
يشمل الأعضاء ممثلين من عملاء IBM، وشركاء IBM، والأوساط الأكاديمية، ومجموعات المستخدمين، والمنظمات غير الربحية، والمجتمعات المفتوحة.
سيشمل إطار عمل المجلس مجموعات عمل تركز على الوعي الوظيفي وأطر عمل الكفاءات القائمة على الأدوار ومسارات التعلم والنمو المستمر للمواهب. ويعتمد هذا المجلس على العديد من برامج مهارات الكمبيوتر المركزي لشركة IBM الموجودة بالفعل.
بالإضافة إلى المناهج الأكاديمية التقليدية، اتجهت IBM أيضًا إلى مسارات غير تقليدية خارج الفصول الدراسية الكلاسيكية لإلهام المواهب الجديدة في مجال الكمبيوتر المركزي والتواصل معها والتدريب عليها وتنميتها. وتشمل هذه البرامج:
اليوم، يتجاوز تناول مهارات الكمبيوتر المركزي مجرد التعليم والتدريب. فقد قدمت شركة IBM أيضًا استراتيجيات وتقنيات جديدة لمعالجة عدد من المهارات المتخصصة المطلوبة:
تهدف برامج مهارات الكمبيوتر المركزي من IBM إلى توفير فرصة للجميع - من المبتدئين إلى الخبراء. سواء كنت ترغب في توسيع قدراتك أو مشارك معرفتك مع الآخرين، يمكن لبرامج مهارات IBM أن تساعد مجتمعنا على التواصل والنجاح.
