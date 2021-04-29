الأتمتة الفائقة: الفوائد والتحديات

الأتمتة الفائقة هي استخدام تقنيات الأتمتة لتبسيط كل عملية ممكنة داخل المؤسسة، ما يُتيح تشغيل العمليات المتكررة دون تدخل يدوي. تعتمد الأتمتة الفائقة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الآلية (RPA) لتحويل العمليات والمعدات الحديثة والقديمة. يمكن أن يساعد هذا التحول الرقمي المؤسسة على تحقيق كفاءة في التكلفة والموارد تمكِّنها من الازدهار في بيئة أكثر تنافسية.
الحماس المحيط بالأتمتة الفائقة حقيقي، ويمكنها مساعدة مؤسستك على التقدُّم في بيئة اليوم السريعة والموزّعة بشكل كبير ومحدودة الموارد. يمكن لأي مؤسسة اعتماد تكنولوجيا الأتمتة الفائقة والاستفادة منها، سواء أكانت عملياتها مؤتمتة مسبقًا أم لا، وبغض النظر عن حداثة أو قِدم معداتها.
مع توسُّع العمل عن بُعد وتراجع أعداد الموظفين المتواجدين داخل المرافق، تأثر العديد من الصناعات بشدة نتيجة عدم قدرتها على التحرك بالسرعة التي تريدها أو تتطلبها.
من بين الاحتياجات والأهداف التي تدفع المؤسسات نحو الأتمتة الفائقة ما يلي:
أدت هذه الاحتياجات والأهداف إلى ارتفاع كبير في اعتماد الأتمتة الفائقة عبر العديد من الصناعات. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير Gartner، "في الوقت الحالي، يمر المنتج بالعديد من الأيدي قبل وصوله إلى وجهته النهائية، لكن المصانع والمزارع المؤتمتة ستتولى قريبًا معظم الأعمال، بما في ذلك الزراعة والحصاد والتعبئة والشحن. بحلول عام 2025، سيلمس الإنسان أكثر من 20% من جميع المنتجات والمحاصيل لأول مرة عند الشراء فقط". [1]
يُظهر توقُّع Gartner أن المؤسسات تدرك القيمة التي يمكن أن توفِّرها الأتمتة الفائقة، وأنها تتجه بسرعة نحو تنفيذها لتبسيط أعمالها.
كما ذُكر أعلاه، توسِّع الأتمتة الفائقة نطاق الأتمتة الأساسية وأتمتة العمليات الآلية (RPA) باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي.
تساعد الأتمتة الفائقة المؤسسات على:
تُعَد الأتمتة الفائقة مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تمتلك عمليات قديمة أو مستويات منخفضة من الأتمتة. يمكن لهذه المؤسسات تحقيق نتائج ملموسة من خلال أتمتة العمليات الرقمية وأتمتة البنية التحتية لزيادة الترابط والمرونة وكفاءة عمليات الأعمال.
قبل الشروع في رحلة الأتمتة الفائقة، من المهم التركيز بشكل كبير على التفاصيل المبدئية لضمان تنفيذ سلس. وتشمل بعض التحديات الأكثر شيوعًا ما يلي:
يمكن أن تساعد الإجراءات التالية على ضمان نجاح مشروع التنفيذ الخاص بك:
تحديد الخبراء في العمليات كما هي موجودة اليوم، سواء من الجانب التجاري أم الجانب التقني. مَن الأفضل في فهم المدخلات والآليات والنتائج؟ هل لديك خبراء داخل الشركة على دراية بالتكنولوجيا والحلول الجديدة؟ تأكَّد من مشاركة هؤلاء الأشخاص في المشروع منذ البداية.
ما القيود التي قد تشكِّل تحديًا عند البدء بالمضي قدمًا؟ إذا كان بالإمكان تخفيف أي مخاطر أو معالجة القيود مسبقًا، فستسير العمليات بسلاسة أكبر.
استخدام نهج تعدين العمليات لتقييم عملياتك الحالية ووضع خرائط العمليات لتحديد أماكن القيمة العالية. إنشاء توأم رقمي لتقييم فعالية العملية وتحديد مجالات التحسين الممكنة.
منح الموظفين طريقة آمنة للاستكشاف دون مخاطر. وسيُسهم المستوى المكتسب من الألفة والراحة في تسهيل التنفيذ، كما سيساعد على تحديد أماكن الحاجة إلى التدريب أو احتمالية ظهور المشكلات.
يمكن لأي صناعة الاستفادة من الأتمتة الفائقة، وفي بعض الحالات، تكون التكنولوجيا قابلة للتخصيص أو مُخصصة بالفعل لتلبية احتياجات تلك الأعمال أو الصناعة المحددة.
في الواقع، وفقًا للدراسة المذكورة من Gartner، "بحلول عام 2024، ستفتقر 80% من عروض الأتمتة الفائقة إلى عمق خاص بالصناعة"، ما يجعل نشرها وتحقيق الكفاءات أمرًا أسهل على الفور. بمعنى آخر، بحلول عام 2024، يُتوقع أن نشهد حلول أتمتة فائقة مصممة لصناعات محددة -مثل قطاع تصنيع السيارات- مزوَّدة بميزات ووظائف خاصة بالصناعة لتسهيل العملية.
فيما يلي بعض الأمثلة الخاصة بالصناعات التي توضِّح فوائد الأتمتة الفائقة.
أصبح استخدام الأتمتة الفائقة أولوية للعديد من الشركات المتأثرة بجائحة كوفيد-19. واجهت الصناعات حول العالم مشكلات في الإنتاجية بسبب انخفاض القوى العاملة، وفرض قيود على القدرة الإنتاجية، والتقلبات غير المتوقعة في الطلب. يتم اعتماد الأتمتة الفائقة لمعالجة العديد من التحديات الناتجة عن طريق أتمتة العمليات المتكررة وتسريعها. تستخدم الشركات أيضًا الأتمتة الذكية لزيادة الاتساق والجودة، مع تقليل التكاليف في كثير من الأحيان.
إذا كنت مستعدا لاستخدام الأتمتة الفائقة في عملك، نوصي بالبدء باستخدام IBM® Cloud Pak for Business Automation. وهي مجموعة من البرامج المتكاملة والرائدة في السوق تم تصميمها لمساعدتك على حل أصعب التحديات التشغيلية.
توفِّر IBM Cloud Pak for Business Automation توصيات تم توليدها بالذكاء الاصطناعي وتحليلات لقياس الأثر وأدوات منخفضة الكود صديقة للأعمال؛ لمساعدتك على تقليل الوقت المستغرق في العمليات اليدوية وتقليل أوقات انتظار العملاء. مع IBM Cloud Pak for Business Automation، يمكنك الامتثال بشكل أفضل للّوائح لتقليل المخاطر وإعادة تخصيص وقتك لأعمال ذات قيمة أعلى.
