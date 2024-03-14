بالنسبة للشركات الراسخة، حُسم الجدل: نهج السحابة الهجينة هو الخيار الاستراتيجي الأنسب.
ومع أن تبنّي السحابة الهجينة أصبح أمرًا بديهيًا، يواصل العملاء السعي إلى تحقيق قيمة أفضل للأعمال وعائد استثمار (ROI) أعلى من استثماراتهم. وبحسب دراسة أجرتها HFS Research بالشراكة مع IBM Consulting، فإن 25٪ فقط من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع أفادت بتحقيق عائد استثمار قوي على نتائج الأعمال من جهود التحوّل إلى السحابة.
ويمكن إرجاع ضعف التقدّم في عائد الاستثمار إلى عدة عوامل، من بينها بطء التبنّي، وحالات استخدام لم تُنفَّذ بعد، واتّساع بيئات السحابة غير المُدار. وتزداد هذه الصعوبات مع تعقّد توسعة المنصات، والحاجة إلى تطوير المهارات، وتحديات الأمن الإلكتروني، والنمو المتسارع في حجم البيانات.
والشركات التي تسعى إلى تحقيق قيمة فعلية في نتائج أعمالها من استثماراتها السحابية واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى نهج مدروس ومقصود.
في IBM، نقدّم إرشادًا واضحًا لمساعدة العملاء على التعامل مع هذه التحديات وتحسين نتائج أعمالهم. ويسمح اعتماد استراتيجية تصميم هجين للمؤسسات بمواءمة اختياراتها المعمارية مع أولويات الأعمال عبر التقنية والمنصات والعمليات والأفراد، مما ينعكس في نتائج أفضل وعائد استثمار أعلى.
أحدث ورقة بحثية من IBM بعنوان "Maximize the value of hybrid cloud in the generative AI era" توضّح للشركات كيفية تحسين بنية السحابة الهجينة وزيادة أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
اعتمدت شركات كثيرة السحابة في أجزاء محدّدة من أعمالها للحصول على فائدة سريعة، من دون تطبيق التقنية بشكل متّسق عبر مختلف العمليات. هذا القدر من التعقيد وغياب الاتساق يرفع التكاليف ويُضعف قدرة الشركات على تلبية المتطلبات وتحقيق الأهداف ونتائج الأعمال. ونرى أن هذا النهج "الافتراضي" هو السائد في معظم الشركات اليوم.
وتحتاج الشركات إلى إعادة ضبط برامج التحوّل بحيث ترتبط مباشرة بأولويات الأعمال ونتائجها. كما ينبغي أن تدرك الدور الذي يمكن أن يضطلع به الذكاء الاصطناعي التوليدي في زيادة قيمة السحابة الهجينة وتسريع التحوّل الرقمي.
يبني نهج التصميم الهجين بيئة تكنولوجيا معلومات هجينة متعددة السحابات بشكل مقصود لدعم أولويات الأعمال الرئيسة وتحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار. وبذلك يمكن للمؤسسات الانتقال من واقع تفرض فيه التقنية قيود الأعمال إلى بُنى مُصمَّمة مسبقًا لاستيعاب تطوّر التقنيات ومتطلبات الأعمال والعملاء والعمليات والمهارات. وعندما تُبنَى القرارات المعمارية عمدًا وبصورة متّسقة انطلاقًا من أهداف الأعمال الرئيسة، يمكن للمؤسسة الاستفادة من السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع نتائج الأعمال.
طوّرت IBM إطار عمل مُقنّنًا يساعد العملاء على تركيز قراراتهم الاستراتيجية في الجوانب الأكثر تأثيرًا على أعمالهم، بما يدعم اعتماد نهج التصميم الهجين. ويساعد هذا الإطار على ترجمة أولويات الأعمال إلى قرارات معمارية أساسية.
نطبِّق إطار العمل هذا من خلال مواءمة أهداف الأعمال مع مجموعة من نقاط اتخاذ القرار عبر ثلاثة مجالات: المنتج الأصيل بالتصميم، والتقنية، والتكامل، وجميعها مصمَّمة منذ البداية. تشمل هذه المجالات أيضًا نقاط تصميم متعدّدة. كل حالة مؤسسية تتطلّب مستويات مختلفة من القدرات للتعامل مع أهدافها وتحقيقها. يساعد إطار القيمة هذا على توثيق نقاط القرار هذه.
يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي دورًا أساسيًا في تشكيل المؤسسة الرقمية، إذ يساعد على تعظيم عوائد الأعمال من استثمارات تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشره على نطاق واسع يطرح مجموعة من التحديات. يتعيّن على المؤسسات إدارة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير قدرات حوسبة عالية، وتطبيق بنية أمنية متقدّمة عبر البيئات الموزّعة، وضمان سرعة التوسّع.
يساعد تصميم بنية هجينة مقصودة ومتّسقة المؤسسات على مواجهة هذه التحديات، مما يسهّل تبنّي قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات الأعمال.
تُثبت المشروعات التجريبية وعمليات النشر الحالية أن اتباع نهج التصميم الهجين أمر ضروري لتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بما ينسجم مع متطلّبات الأعمال. يُسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع تنفيذ السحابة الهجينة وتعزيز قيمتها من خلال: رفع مستوى الأتمتة مع تعزيز قابلية الملاحظة، وتحسين إدارة التكاليف من خلال رؤى مؤتمتة، وتعزيز الأمان والامتثال عبر المنصّة الهجينة.
إن اتخاذ قرارات هندسية مدروسة استنادًا إلى احتياجات الأعمال يعزّز القيمة المشتركة للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، ويدفع نحو تحقيق نتائج أعمال ملموسة.
