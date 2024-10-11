مزايا وعيوب الأوساط السحابية الهجينة

6 دقائق للقراءة
مع التطورات السريعة في الحوسبة السحابية، وإدارة البيانات، والذكاء الاصطناعي (AI)، تؤدي الأوساط السحابية الهجينة دورًا جوهريًّا في بنية تكنولوجيا المعلومات للجيل القادم، حيث تعتمد الأعمال على مستوى المؤسسة على حلول الأوساط السحابية الهجينة لتشغيل أعباء العمل الحرجة من أي مكان من خلال الجمع بين البيئات المحلية والأوساط السحابية الخاصة والعامة وتوحيد كل ذلك.
تمامًا مثل أي حل تكنولوجيا معلومات آخر، يبدأ تبنِّي استراتيجية أوساط سحابية هجينة ناجحة بفحص كيفية قيام بنية الحوسبة السحابية هذه بتعزيز الأهداف التجارية العامة. وكخطوة أولى، يحتاج قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات إلى مراجعة مزايا وعيوب تبني الأوساط السحابية الهجينة لجني فوائدها.
قبل التعمق في مزايا الأوساط السحابية الهجينة، دعونا نستكشف كيف أصبحت نماذج حوسبة الأوساط السحابية الهجينة نموذج البنية التحتية الأساسي لتكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات الحيوية وتشغيل أعباء العمل.
قبل الحوسبة السحابية، لم يكن لدى المؤسسات خيار سوى تخزين البيانات وتشغيل تطبيقات البرامج الخاصة بها ضمن إعدادات البنية التحتية التقليدية لتقنية المعلومات—وهي شكل من أشكال الحوسبة المركزية التي تتكون من مراكز البيانات المحلية، والخوادم، ومعدات الشبكات، وتطبيقات برامج المؤسسات. مع تحول العمليات التجارية إلى الرقمنة بشكل متزايد، تطلبت مثل هذه الإعدادات الداخلية كميات متزايدة من قدرة الحوسبة والمساحة المادية، وهو ما أثقل كاهل العمليات وزاد من التكاليف، فكان على المؤسسات شراء وإدارة جميع بنيتها التحتية داخليًّا.
مع ظهور الحوسبة السحابية على مستوى المؤسسات، تمكنت المؤسسات من بدء رحلات الترحيل إلى الأوساط السحابية والاستعانة بمصادر خارجية لمساحات تخزين تقنية المعلومات واحتياجات قوة المعالجة إلى الأوساط السحابية العامة التي تستضيفها مزودات خدمة الأوساط السحابية من الجهات الخارجية مثل Amazon Web Services (AWS)، وIBM Cloud، وGoogle Cloud، وMicrosoft Azure.
اليوم، يُقدم أولئك المزودون موارد افتراضية تتراوح بين تطبيقات البرامج الجاهزة للاستخدام عند الطلب والأجهزة الافتراضية الفردية (VMs) ومنصات تطوير وبنية تحتية كاملة على مستوى المؤسسات. تشمل الخدمات المُدارة القائمة على الأوساط السحابية البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والبنية التحتية كخدمة (IaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS). تعمل الأوساط السحابية العامة على أساس الدفع حسب الاستخدام، وهو ما يوفر حلًّا فعالًا من حيث التكلفة يحد من هدر الموارد.
الأوساط السحابية الخاصة—هي بيئات حوسبة تكون فيها جميع موارد الأجهزة والبرمجيات مخصصة ومستخدمة من قِبَل مؤسسة واحدة فقط—ظهرت في الأساس كوسيلة للشركات للحفاظ على تحكم صارم في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لكي تتمكن من حماية البيانات الحساسة والامتثال لمتطلبات الخصوصية أو الامتثال التنظيمي. فعادةً ما تتم استضافة إعداد الأوساط السحابية الخاصة في مركز البيانات المحلي للمؤسسة، ولكنه يمكن أن يُستضاف أيضًا على بنية تحتية لمزود الخدمة السحابية أو بنية تحتية مستأجرة في مركز بيانات خارجي.
نشأت تقنية الأوساط السحابية الهجينة من الحاجة إلى دعم ودمج الحوسبة والتخزين والخدمات في بيئات حوسبة مختلفة للحصول على سعة أكبر وتحسين الأداء العامّ. تجمع السحابة الهجينة بشكل سلس بين السحابة العامة، والسحابة الخاصة، والبنية التحتية الداخلية في حل واحد مرن يوفر إمكانية النقل لتشغيل التطبيقات وأعباء العمل.
اليوم، ظهر نهج السحابة المتعددة الهجينة الذي يجمع بين خدمتين أو أكثر من الأوساط السحابية العامة من مزودين مختلفين وأوساط سحابية خاصة. يسمح هذا النموذج الحديث للبنية التحتية بتطوير التطبيقات السحابية الأصلية (مثل الخدمات المصغرة) ويستخدم منصة تنسيق الحاويات (مثل Kubernetes وDocker Swarm) لأتمتة نشر التطبيقات عبر جميع الأوساط السحابية. عند تصميمها بشكل فعال، يمكن لبنية السحابة المتعددة الهجينة أن توفر للشركات تخزينًا عالي الأداء، وشبكة ذات زمن انتقال منخفض، وأمانًا، ووقت تعطل صفريًّا.
فيما يلي بعض المزايا الرئيسية لاستخدام استراتيجية الأوساط السحابية الهجينة.
الميزة الأساسية لاعتماد استراتيجية الأوساط السحابية الهجينة هي المرونة التي تحتاجها الشركات للتكيف بسرعة مع التغيرات واغتنام الفرص لدفع نمو الأعمال. تدعم الأوساط السحابية الهجينة المرونة من خلال توفير الموارد الحاسوبية بسرعة، سواء أكانت تلك الموارد موجودة في مركز بيانات محلي أم مملوكة ومدارة من قِبَل مزود أوساط سحابية عامة كبير في مركز بيانات متعدد المستأجرين .
من خلال تعزيز سرعة تسليم موارد تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، تساعد بنية الأوساط السحابية الهجينة الشركات على الحفاظ على المرونة. فعلى سبيل المثال، يمكن لبيئات الأوساط السحابية الهجينة تقديم إمكانات التخزين السحابي في غضون دقائق فقط بدلًا من الأشهر التي قد تستغرقها لبناء وتثبيت الأجهزة المادية الإضافية اللازمة لتخزين البيانات في بيئة تكنولوجيا المعلومات التقليدية.
كما توفر الأوساط السحابية الهجينة المرونة لتوسيع الموارد أو تقليصها بسرعة (بشكل تلقائي وبطريقة غير مكلفة) استجابةً للزيادات غير المتوقعة في حركة المرور. فعلى سبيل المثال، فإن تطبيقات الأجهزة المحمولة لشركات الطيران ضرورية للسفر الجوي الحديث المخصص. وبفضل بنية الأوساط السحابية الهجينة، يمكن لشركات الطيران التعامل مع تقلبات حجم البيانات، مثل تلك التي تحدث خلال موسم السفر المزدحم بالعطلات، وهو ما يتطلب توسيع الموارد والبيانات في الوقت الفعلي لتحسين سير العمل وتقديم تجارب أفضل للعملاء.
وأخيرًا، يوفر نظام الأوساط السحابية الهجينة البنائي المرونة التي تحتاجها فرق تطوير العمليات والفرق الأخرى لتطوير التطبيقات واختبارها وإطلاقها بسرعة في بيئة سحابية—وهو عامل حاسم آخر لدفع نمو الأعمال.
تفضِّل المؤسسات نهج الأوساط السحابية الهجينة لأنها توفر التحكم ومرونة أكبر في تخصيص البيانات والموارد، وهو ما يؤدي إلى خيارات نشر متنوعة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسة التحكم في أعباء العمل التي تحتوي على بيانات حساسة (مثل الملكية الفكرية، ومعلومات التعريف الشخصية (PII)، والسجلات الطبية) من خلال تخزينها في بيئة الأوساط السحابية خاصة. أما أعباء العمل الأخرى، مثل تلك المرتبطة بالأجهزة المحمولة والتطبيقات، فهي غالبًا ما تكون أفضل لنشرها في الأوساط السحابية العامة. من خلال نقل المهام التي تستهلك الموارد، مثل معالجة البيانات والتخزين، إلى السحابة العامة، يمكن تشغيل التطبيقات المحمولة بكفاءة أكبر على الأجهزة التي تتمتع بقدرات معالجة وذاكرة محدودة.
يتم تنسيق نقل الموارد وأعباء العمل عبر بنية الأوساط السحابية الهجينة بواسطة الحاويات أو واجهات برمجة التطبيقات المشفرة (APIs) التي تنقل البيانات بين خدمات الحوسبة السحابية أو بين الخدمات السحابية والتطبيقات المحلية. يجعل نظام الإدارة المركزي هذا تنفيذ تدابير الأمان، مثل التشفير، والأتمتة، والتحكم في الوصول، وأمان بيانات النقاط النهائية أسهل.
إن الحفاظ على الامتثال ومواكبة القوانين التنظيمية المتغيرة باستمرار أمر صعب؛ لأن القوانين المختلفة تتطلب من المؤسسات تخزين البيانات ومعالجتها في مناطق جغرافية معينة أو تحت ظروف معينة. يتفاقم هذا التحدي بشكل خاص في الصناعات الخاضعة لتنظيم صارم، مثل النفط والغاز.
تساعد الأوساط السحابية الهجينة الشركات على الامتثال للوائح الدولية المختلفة، وهو ما يتيح لها تحديد كيفية تكرار البيانات وتشفيرها وأين يجب تخزينها. تُسهل ميزة الأمان السحابية هذه على الشركات الالتزام بمعايير الخصوصية والحماية التي تحددها مختلف البلدان والبلديات.
تساعد استراتيجية الأوساط السحابية الهجينة الشركات على تحسين الإنفاق وتقليل التكاليف، مثل خفض النفقات الرأسمالية المرتبطة باكتساب وترقية وصيانة الأجهزة المادية أو توسيع إنشاء مراكز البيانات.
باستخدام نهج الأوساط السحابية الهجينة، يمكن لفرق تطوير العمليات وغيرها تحسين تخصيص الإنفاق عبر الأوساط السحابية العامة والخاصة للحصول على الحل الأكثر فعاليةً من حيث التكلفة. يساعد نموذج التسعير بالدفع عند الاستخدام للأوساط السحابية الهجينة الفرق في تجنب الإنفاق غير الضروري وتحقيق التوازن بين التكاليف العامة والإيرادات. فبيئة الأوساط السحابية الهجينة المتعددة التي تجمع بين واحد من الأوساط السحابية العامة أو أكثر مع خدمات الأوساط السحابية الخاصة تعني عدم الاعتماد على مزود سحابي واحد والاحتكار لمنتج معين، وهو ما يخلق المزيد من الفرص لتوفير التكاليف.
تولي جميع مؤسسات الأعمال أيما اهتمام لاستمرارية الأعمال—أي الاستعداد لاستمرارية الوظائف الحرجة في حالات الطوارئ. تتضمن خطة استمرارية الأعمال التعافي من الكوارث (DR)، والتي تركز على استعادة الوصول إلى البيانات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بعد الكوارث، سواء أكانت كارثة طبيعية تؤدي إلى انقطاع الاتصال بالشبكة أم هجومًا عسكريًّا يتسبب في انقطاعات.
تساعد بنية الأوساط السحابية الهجينة في التعافي من الكوارث من خلال السماح للمؤسسات بإجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة بدمج التخزين المحلي مع موارد الأوساط السحابية؛ فهذه الازدواجية تمنع فقدان البيانات في حال تعرض إحدى النسخ الاحتياطية للاختراق، كما تسهم الأوساط السحابية الهجينة في تسريع عملية التعافي من الكوارث؛ لأن البيانات يتم نسخها وتحديثها باستمرار، وهو ما يضمن سلامة البيانات، ودقتها، واتساقها، وموثوقيتها.
بدون شك، تدعم نماذج الأوساط السحابية الهجينة تحول الأعمال والتقنيات الجديدة المبتكرة. فوفقًا لتقرير أجراه معهد IBM Institute for Business Value مؤخرًا، بعنوان: "إتقان الأوساط السحابية الهجينة"، يتضاعف العائد المتوقع من استثمارات السحابة الهجينة بمقدار 3 مرات في المتوسط عندما يتم دمجها مع عوامل التحول الأخرى. ففي بعض الصناعات، يصل هذا المضاعف إلى 20 مرة.
يدعم الهيكل المرن والقابل للتوسع والكفاءة لبنية الأوساط السحابية الهجينة تحديث التطبيقات، وهو عملية تحديث التطبيقات القديمة إلى بيئات التطبيقات المصممة للسحابة، وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الرقمية لتحول الأعمال.
بالإضافة إلى تحديث التطبيقات القديمة، تتطلع الشركات إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرات التعلم الآلي لخدمة العملاء، والأتمتة، والمزيد. يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على البيانات الكبيرة، وقوة الحوسبة الهائلة، والأمان المتقدم، وقابلية التوسع السريع—وكلها مزايا للأوساط السحابية الهجينة.
بينما تتوفر في الأوساط السحابية الهجينة العديد من المزايا الواضحة، يجب على المؤسسات أيضًا مراعاة عيوبها عند التفكير في أفضل طريقة للاستفادة من هذا النموذج الحديث للبنية التحتية.
قد يكون تنفيذ بنية الأوساط السحابية الهجينة مبدئيًّا أمرًا مرهقًا من منظور تكلفة البدء ومن منظور التصميم. قبل الشروع في رحلة الأوساط السحابية الهجينة، يجب على المؤسسات تقييم احتياجات أعمالها بشكل شامل، والعمل مع مزود خدمة الأوساط السحابية العامة أو المورد الذي يمكنه تحويل هذه الاحتياجات إلى أفضل نهج لتنفيذ الأوساط السحابية الهجينة.
مع استمرار المؤسسات في نقل تطبيقاتها وأعباء العمل إلى بيئة الأوساط السحابية الهجينة المتعددة، تصبح عملية الدمج والإدارة أكثر تعقيدًا. فوفقًا لتقديرات حديثة، تعمل المؤسسات اليوم بما يصل إلى 10 أوساط سحابية على الأقل، وهو ما يجعل التكامل السلس، ومزامنة البيانات، وضمان الأمان القوي عبر البيئات المتعددة تحديًا مستمرًا.
يتطلب التغلب على تعقيد الأوساط السحابية الهجينة استراتيجية واضحة للأوساط السحابية الهجينة والتي تكون مبنية حول بنية منصة أوساط سحابية هجينة واحدة توفر مجموعة من خدمات السحابة.
في بيئة الأوساط السحابية الهجينة المتعددة والمعقدة، قد تواجه فرق DevSecOps (التطوير، والأمن، والعمليات) صعوبة في الحصول على رؤية شاملة لجميع الأنظمة، والتطبيقات، والعمليات التي تمتد عبر مراكز البيانات المحلية، الأوساط السحابية المتعددة (الخاصة والعامة)، وتطبيقات البرامج كخدمة (SaaS)، بالإضافة إلى التطبيقات والبيانات التي تعمل في بيئات إنترنت الأشياء (IOT) وبيئات حوسبة الحافة .
يمكن للمؤسسات التغلب على مشكلات الرؤية باستخدام برامج ومنصات قابلية ملاحظة الأوساط السحابية الهجينة. وتعمل أدوات إدارة الأوساط السحابية هذه على تعزيز الرؤية والتحكم من خلال توفير منصة موحدة بقدرات مراقبة في الوقت الفعلي تكسر الصوامع. فعلى سبيل المثال، من خلال تتبع أداء مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتوافرها وصحتها، يمكن للفرق تحليل أنماط الاستخدام واكتشاف مشكلات مثل البطء الناجم عن زيادة حجم البيانات أو مشاركة الموارد.
تتطلب بيئات الأوساط السحابية الهجينة المتعددة إدارة خدمات البائعين المختلفين. بالإضافة إلى استخدام الأوساط السحابية المتعددة، تعتمد المؤسسة النموذجية أيضًا على العديد من التطبيقات ذات الصلة بالبائعين من نوع البرامج كخدمة (SaaS)، وقدرات التخزين، والخدمات، والمنتجات الأخرى. وتتطلب إدارة خدمات البائعين المتعددين والتحكم في التكاليف رؤية عبر منصة متكاملة واحدة حتى يتمكن قادة تكنولوجيا المعلومات من تتبع تخصيص الموارد وإدارة التكاليف المتعلقة بالأوساط السحابية.
أشار تقرير IBM بعنوان "إتقان الأوساط السحابية الهجينة" إلى أن نهج الأوساط السحابية الهجينة يوفر قيمة أكبر بمقدار 2.5 مرة مقارنة باستخدام سحابة عامة واحدة. فمن خلال دمج قابلية نقل أعباء العمل، والتنسيق، والإدارة عبر بيئات الحوسبة المتعددة، تقدم بنية الأوساط السحابية الهجينة المرونة والقابلية للتوسع والأمان الذي تحتاجه الشركات للابتكار والبقاء دائمًا في حالة مرنة. وتساعد IBM، بصفتها شركة رائدة في حلول الأوساط السحابية الهجينة، الشركات على تسخير العديد من المزايا والفوائد للأوساط السحابية الهجينة مع التغلب على تعقيدات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحديثة لتطوير استراتيجية ناجحة.
يمكنك تلقِّي رسائلنا الإخبارية وآخر التحديثات التي تقدم أحدث الرؤى والأفكار القيادية بشأن التوجهات الناشئة.
تعرَّف على كيفية تسريع الأوساط السحابية الهجينة للذكاء الاصطناعي التوليدي
اكتشف حلول الأوساط السحابية الهجينة من IBM