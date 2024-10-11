مزايا وعيوب الأوساط السحابية الهجينة

1. المرونة والقابلية للتوسع



الميزة الأساسية لاعتماد استراتيجية الأوساط السحابية الهجينة هي المرونة التي تحتاجها الشركات للتكيف بسرعة مع التغيرات واغتنام الفرص لدفع نمو الأعمال. تدعم الأوساط السحابية الهجينة المرونة من خلال توفير الموارد الحاسوبية بسرعة، سواء أكانت تلك الموارد موجودة في مركز بيانات محلي أم مملوكة ومدارة من قِبَل مزود أوساط سحابية عامة كبير في مركز بيانات متعدد المستأجرين .

من خلال تعزيز سرعة تسليم موارد تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، تساعد بنية الأوساط السحابية الهجينة الشركات على الحفاظ على المرونة. فعلى سبيل المثال، يمكن لبيئات الأوساط السحابية الهجينة تقديم إمكانات التخزين السحابي في غضون دقائق فقط بدلًا من الأشهر التي قد تستغرقها لبناء وتثبيت الأجهزة المادية الإضافية اللازمة لتخزين البيانات في بيئة تكنولوجيا المعلومات التقليدية.

كما توفر الأوساط السحابية الهجينة المرونة لتوسيع الموارد أو تقليصها بسرعة (بشكل تلقائي وبطريقة غير مكلفة) استجابةً للزيادات غير المتوقعة في حركة المرور. فعلى سبيل المثال، فإن تطبيقات الأجهزة المحمولة لشركات الطيران ضرورية للسفر الجوي الحديث المخصص. وبفضل بنية الأوساط السحابية الهجينة، يمكن لشركات الطيران التعامل مع تقلبات حجم البيانات، مثل تلك التي تحدث خلال موسم السفر المزدحم بالعطلات، وهو ما يتطلب توسيع الموارد والبيانات في الوقت الفعلي لتحسين سير العمل وتقديم تجارب أفضل للعملاء.

وأخيرًا، يوفر نظام الأوساط السحابية الهجينة البنائي المرونة التي تحتاجها فرق تطوير العمليات والفرق الأخرى لتطوير التطبيقات واختبارها وإطلاقها بسرعة في بيئة سحابية—وهو عامل حاسم آخر لدفع نمو الأعمال.

2. التحكم والمرونة



تفضِّل المؤسسات نهج الأوساط السحابية الهجينة لأنها توفر التحكم ومرونة أكبر في تخصيص البيانات والموارد، وهو ما يؤدي إلى خيارات نشر متنوعة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسة التحكم في أعباء العمل التي تحتوي على بيانات حساسة (مثل الملكية الفكرية، ومعلومات التعريف الشخصية (PII)، والسجلات الطبية) من خلال تخزينها في بيئة الأوساط السحابية خاصة. أما أعباء العمل الأخرى، مثل تلك المرتبطة بالأجهزة المحمولة والتطبيقات، فهي غالبًا ما تكون أفضل لنشرها في الأوساط السحابية العامة. من خلال نقل المهام التي تستهلك الموارد، مثل معالجة البيانات والتخزين، إلى السحابة العامة، يمكن تشغيل التطبيقات المحمولة بكفاءة أكبر على الأجهزة التي تتمتع بقدرات معالجة وذاكرة محدودة.

3. الأمن



يتم تنسيق نقل الموارد وأعباء العمل عبر بنية الأوساط السحابية الهجينة بواسطة الحاويات أو واجهات برمجة التطبيقات المشفرة (APIs) التي تنقل البيانات بين خدمات الحوسبة السحابية أو بين الخدمات السحابية والتطبيقات المحلية. يجعل نظام الإدارة المركزي هذا تنفيذ تدابير الأمان، مثل التشفير، والأتمتة، والتحكم في الوصول، وأمان بيانات النقاط النهائية أسهل.

4. الامتثال والمتطلبات التنظيمية



إن الحفاظ على الامتثال ومواكبة القوانين التنظيمية المتغيرة باستمرار أمر صعب؛ لأن القوانين المختلفة تتطلب من المؤسسات تخزين البيانات ومعالجتها في مناطق جغرافية معينة أو تحت ظروف معينة. يتفاقم هذا التحدي بشكل خاص في الصناعات الخاضعة لتنظيم صارم، مثل النفط والغاز.

تساعد الأوساط السحابية الهجينة الشركات على الامتثال للوائح الدولية المختلفة، وهو ما يتيح لها تحديد كيفية تكرار البيانات وتشفيرها وأين يجب تخزينها. تُسهل ميزة الأمان السحابية هذه على الشركات الالتزام بمعايير الخصوصية والحماية التي تحددها مختلف البلدان والبلديات.

5. تحسين التكلفة



تساعد استراتيجية الأوساط السحابية الهجينة الشركات على تحسين الإنفاق وتقليل التكاليف، مثل خفض النفقات الرأسمالية المرتبطة باكتساب وترقية وصيانة الأجهزة المادية أو توسيع إنشاء مراكز البيانات.

باستخدام نهج الأوساط السحابية الهجينة، يمكن لفرق تطوير العمليات وغيرها تحسين تخصيص الإنفاق عبر الأوساط السحابية العامة والخاصة للحصول على الحل الأكثر فعاليةً من حيث التكلفة. يساعد نموذج التسعير بالدفع عند الاستخدام للأوساط السحابية الهجينة الفرق في تجنب الإنفاق غير الضروري وتحقيق التوازن بين التكاليف العامة والإيرادات. فبيئة الأوساط السحابية الهجينة المتعددة التي تجمع بين واحد من الأوساط السحابية العامة أو أكثر مع خدمات الأوساط السحابية الخاصة تعني عدم الاعتماد على مزود سحابي واحد والاحتكار لمنتج معين، وهو ما يخلق المزيد من الفرص لتوفير التكاليف.

6. استمرارية الأعمال والموثوقية



تولي جميع مؤسسات الأعمال أيما اهتمام لاستمرارية الأعمال—أي الاستعداد لاستمرارية الوظائف الحرجة في حالات الطوارئ. تتضمن خطة استمرارية الأعمال التعافي من الكوارث (DR)، والتي تركز على استعادة الوصول إلى البيانات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بعد الكوارث، سواء أكانت كارثة طبيعية تؤدي إلى انقطاع الاتصال بالشبكة أم هجومًا عسكريًّا يتسبب في انقطاعات.

تساعد بنية الأوساط السحابية الهجينة في التعافي من الكوارث من خلال السماح للمؤسسات بإجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة بدمج التخزين المحلي مع موارد الأوساط السحابية؛ فهذه الازدواجية تمنع فقدان البيانات في حال تعرض إحدى النسخ الاحتياطية للاختراق، كما تسهم الأوساط السحابية الهجينة في تسريع عملية التعافي من الكوارث؛ لأن البيانات يتم نسخها وتحديثها باستمرار، وهو ما يضمن سلامة البيانات، ودقتها، واتساقها، وموثوقيتها.

7. الابتكار والتحول



بدون شك، تدعم نماذج الأوساط السحابية الهجينة تحول الأعمال والتقنيات الجديدة المبتكرة. فوفقًا لتقرير أجراه معهد IBM Institute for Business Value مؤخرًا، بعنوان: "إتقان الأوساط السحابية الهجينة"، يتضاعف العائد المتوقع من استثمارات السحابة الهجينة بمقدار 3 مرات في المتوسط عندما يتم دمجها مع عوامل التحول الأخرى. ففي بعض الصناعات، يصل هذا المضاعف إلى 20 مرة.

يدعم الهيكل المرن والقابل للتوسع والكفاءة لبنية الأوساط السحابية الهجينة تحديث التطبيقات، وهو عملية تحديث التطبيقات القديمة إلى بيئات التطبيقات المصممة للسحابة، وهو جزء أساسي من الاستراتيجية الرقمية لتحول الأعمال.

بالإضافة إلى تحديث التطبيقات القديمة، تتطلع الشركات إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرات التعلم الآلي لخدمة العملاء، والأتمتة، والمزيد. يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على البيانات الكبيرة، وقوة الحوسبة الهائلة، والأمان المتقدم، وقابلية التوسع السريع—وكلها مزايا للأوساط السحابية الهجينة.