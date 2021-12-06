يُعَد تحديد "القيمة" في تطوير المنتجات بالأسلوب الرشيق تحديًا للمؤسسات بمختلف أحجامها. غالبًا ما يتم تأطير التعريف والإجابة من منظور تشغيلي، مع التركيز على مقاييس مثل الالتزام بالمواعيد أو الإنتاجية أو القدرة على التنبؤ. كما تحدِّد المؤسسات القيمة من منظور النتائج، مع التركيز على الفوائد المالية أو رضا المستخدم أو تحقيق نطاق تسليم المنتج.
ينشأ العديد من التحديات عند تعريف القيمة من هذه المنظورات. فعند النظر إلى القيمة من منظور تشغيلي، من الممكن تحسين المقاييس دون تحقيق قيمة فعلية للأعمال أو للمستخدم. ومن منظور النتائج، لا يكون دائمًا واضحًا كيف ترتبط المقاييس ببعضها، وقد تتعارض أحيانًا. علاوةً على ذلك، غالبًا ما يكون من غير الواضح كيفية دمج القيم المختلفة لتحديد الأولويات أو تحسين عملية أو نتيجة معينة.
طوَّرت IBM Garage سلسلة من الخطوات والأدوات متعددة الاستخدامات لمواءمة قيمة الأعمال مع قيمة المستخدم، ونسمي هذا تنسيق القيمة. نستخدم تنسيق القيمة لتوجيه استراتيجية تجربة المستخدم وتحويل التجربة، مع ضمان تقديم القيمة بشكل مستمر في بيئة مرنة. تم تطبيق هذه المنهجية وتحسينها عبر عدة صناعات وعملاء من قائمة Fortune 500. وفيما يلي الأساليب والنتائج بالتفصيل:
يبدأ تنسيق القيمة بفهم أن قيمة الأعمال تستند إلى سلوك المستخدم. نعرِّف المستخدمين على أنهم أي مستخدم نهائي، داخلي أو خارجي، لأي عملية أو أداة. يحقق صاحب العمل القيمة عندما يتصرّف المستخدمون بطريقة محددة. على سبيل المثال، إذا كان صاحب العمل يدير موقع تجارة إلكترونية، فإنه يدرك القيمة عندما يزور المستخدمون (سواء أكانوا عملاء جُدُدًا أم قائمين) الموقع، ويشترون المنتجات، ويتفاعلون مع الإعلانات. إذا أنشأ المالك أداة لتحسين بيئة العمل، فقد تتحقق القيمة عندما يُكمل الموظفون المهام، ويؤدونها بسرعة، ودون أخطاء.
في الأمثلة السابقة، يكون من السهل فهم قيمة الأعمال عند زيارة موقع أو مشاهدة إعلان أو إكمال مهمة أو ارتكاب خطأ. ومن السهل أيضًا تصوُّر كيفية قياس الأعمال للتغيّرات في هذه السلوكيات وتحديد قيمة تلك التغيرات.
وهكذا، تبدأ العملية بسؤال الأطراف المعنية في المنتج عن الطريقة التي يودون أن تتغير بها سلوكيات المستخدمين. قد يقول صاحب العمل: "أودُّ أن يقل تخلّي المستخدمين عن عرباتهم بهذا الشكل المتكرر". من خلال مراجعة بيانات التسوق، يمكن لصاحب العمل تحديد هدف لخفض معدل تخلّي العملاء عن العربات من 75% إلى معدل أكثر اعتدالًا يبلغ 50%.
إن وجود هدف ومقياس للنجاح يوفر عدة مزايا للعملية. يمكننا الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية يمكن من خلالها توجيه أي عدد من الأفراد أو الفِرق:
نحتاج بعد تحديد هدفنا إلى الإجابة عن السؤال: "لماذا يتخلى المستخدمون عن عرباتهم بنسبة 75%؟"
بعد تحديد سلوك الهدف ومقياسه، نعمل على بناء نموذج للقيمة يربط التغيّرات في السلوك بالتأثيرات المالية. تأخذ هذه الصيغ مقاييس سلوك المستخدم كمدخلات وتُنتج تأثيرًا ماليًا مفترضًا. سيمكِّن هذا التأثير المالي الفريق من مقارنة قيمة تغييرات سلوك المستخدم ببعضها. كما يُتيح نموذج القيمة لمالك المنتج وضع طريقة ثابتة لحساب الفوائد، والتي من خلالها يمكن تقييم العائد على الاستثمار للحلول المستقبلية.
الخطوة الثالثة في عمليتنا هي تحديد العوامل التي تؤثِّر في سلوكيات المستخدمين التي نحاول تغييرها. ونحن نطلق على هذه العوامل السلوكية، نقاط الضعف الأساسية.
في مثال التخلّي عن العربات، يمكننا البدء بإجراء بحث مخصص من خلال المقابلات ومراجعة البيانات الحالية لتحديد سبب تخلّي العملاء عن عربات التسوق الخاصة بهم. من المحتمل أن نحدد العديد من نقاط الضعف بدرجات متفاوتة من الأهمية. لهذا السبب، نصمم بروتوكولات البحث والتحليل لدينا لترتيب الأسباب الأساسية حسب الأولوية. في هذا المثال، قد يواجه المستخدمون صعوبةً في تحرير طلباتهم، أو الوصول إلى صفحة "السداد" أو إدخال معلومات الدفع. من خلال إعطاء الأولوية لنقاط الضعف هذه من حيث التأثير في التخلي عن العربات، يمكننا إعطاء الأولوية للأسباب الأساسية للتخفيف منها من خلال الحلول في الخطوة التالية.
الخطوة الرابعة في عمليتنا هي حل الأسباب الأساسية ذات الأولوية. في هذه المرحلة، يتلقى فريق التصميم موجز التصميم الذي يوضِّح ما يلي:
سيختار الفريق الأسباب الأساسية التي يرون أنها الأكثر قابلية للحل، ويبتكرون حلولًا لمعالجتها. في مثالنا، ومن خلال مراجعة صعوبات المستخدم في تعديل الطلب، قد يقوم المصممون بإعادة تصميم تجربة التعديل لجعلها أسهل وأسرع وأكثر وضوحًا.
بعد صياغة التصميم، حان وقت التحقق من صحته.
الخطوة الخامسة في العملية هي اختبار الحل مع المستخدمين. نبدأ بإنشاء بروتوكول اختبار نعرض فيه على المستخدمين نقطة الضعف الأصلية ونطلب منهم وصفها وتقييمها كميًا. بعد ذلك نستعرض التجربة الجديدة معهم، ونطرح أسئلة لقياس سهولة الاستخدام، والسرعة، والبديهية، وغيرها من المؤشرات المرتبطة بسلوك الهدف. وأخيرًا، نطلب من المستخدم تقييم مدى حلّ المشكلة بشكل كمّي. وإذا أشارت نتائج اختبار المستخدم إلى مستوى عالٍ من الحل، يمكننا إعطاء التصميم أولوية للتطوير.
فيما يلي عرض تفصيلي لاختبارات الاستخدام التي تم إجراؤها ضمن عمل IBM Garage مع Frito-Lay.
في هذه المرحلة، سيبحث المطوِّرون عن أي آثار سلبية قد تترتب على التصميم الذي تم منحه الأولوية. تتضمن وثائق الحل هدف الأعمال، والتأثير المتوقع على المستخدمين، وكيف من المفترض أن يؤثِّر الحل في سلوكهم. على سبيل المثال، يتمثل هدف الأعمال في خفض معدل التخلي عن العربات بنسبة 25%، ويُفترض أن يحقق الحل انخفاضًا بنسبة 5% من خلال تبسيط تعديل الطلب. وإذا نتج عن الحل المطوَّر تجربة قد تؤثِّر سلبًا في السلوك المستهدف للمستخدم -مثل بطء أوقات التحميل- فيكون للمطوِّرين الصلاحية للتواصل مع مالك المنتج وفريق التصميم.
تتمثل خطوتنا الأخيرة في مراقبة الأثر المتوقع في سلوك المستخدم اعتمادًا على مقاييس النجاح لدينا. ومن خلال إدخال البيانات الفعلية في نموذج القيمة وتقييم التقدم المحرز نحو أهدافنا، يمكننا حساب القيمة الإضافية المتحققة حتى الآن بسرعة وتقدير القيمة المتوقعة لمعالجة الأسباب الأساسية المتبقية.
الميزة الفارقة في تنسيق القيمة هي أن قيمة المستخدم وقيمة العمل ترتبطان مباشرةً ببعضهما. فقيمة العمل تعتمد على سلوك المستخدم، بينما تمثِّل قيمة المستخدم وسيلة لتغيير ذلك السلوك. وكما أوضحنا في الخطوات السابقة، يمكننا تقدير وترجمة وقياس سلوكيات المستخدمين وترجمتها وقياسها، ما يُتيح لنا حساب قيمة العمل والتنبؤ بها.
هذا النهج يتوافق مباشرة مع التسليم بالأسلوب الرشيق من خلال دمج تقييم القيمة في دورة حياة تطوير المنتج. للبدء، كل ما يلزم هو تحديد هدف يعبِّر عن التغيير المرغوب في سلوك المستخدم. من خلال تحليل الأسباب الأساسية لسلوك المستخدم، يمكن لفِرق المنتج إدراج نقاط الضعف الجديدة للمستخدمين في سجل المهام مع الاستمرار في السعي نحو هدف الأعمال نفسه. ويُتيح هذا وجود حلقة تعليقات لتحسين التجربة مرتبطة بفوائد الأعمال، ما يؤدي إلى تسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.
