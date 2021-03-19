كيفية تعزيز المرونة الرقمية لمؤسستك لتحويل الأزمات إلى فرص

%62 من الشركات لديها رؤية محدودة لسلسلة التوريد، و15% منها لا تمتلك رؤية إلا على مستوى الإنتاج فقط. يمكن أن تشكّل الحواجز بين الأنظمة والفرق نقطة انهيار في سلسلة التوريد، وقد انكشفت هذه المشكلة بوضوح خلال جائحة كوفيد-19. لتحقيق مرونة تشغيلية في سلاسل التوريد، ينبغي الانتقال من مجرد الرؤية إلى القدرة على التنبؤ ثم التحرّك بسرعة استنادًا إلى البيانات. ويتطلّب ذلك منصة تتيح تبادل المعلومات عبر حدود المؤسسة، لبناء سلاسل توريد ديناميكية وسريعة الاستجابة ومترابطة.
يمكن للأنظمة القائمة على التقنيات الأسّية أن تساعد المؤسسات على بناء سلاسل توريد أكثر ذكاءً وتعزيز المرونة الرقمية. يمكن لسلاسل التوريد الأذكى التي تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى أن تساعد الشركات على الحفاظ على استمرارية الأعمال في ظل الاضطراب وعدم اليقين.
المؤسسات التي تمتّعت بمرونة رقمية وكانت سلاسل التوريد لديها قادرة على التكيّف والاستجابة، هي التي نجحت أكثر من غيرها في تجاوز أزمة كوفيد-19. وبينما استفادت بعض الصناعات وتعرّضت أخرى لرياح معاكسة قوية، نجد في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد شركاتٍ حوّلت الأزمة إلى فرصة. تجار التجزئة الذين حوّلوا تركيزهم سريعًا إلى القنوات الرقمية، سواء لخدمة التوصيل إلى المنازل أو لخدمة "اشتر عبر الإنترنت واستلم من المتجر" (Click & Collect)، استطاعوا الاستحواذ على حصة إضافية من السوق. والمصنِّعون الذين تمكنوا من تكييف قاعدة التوريد لديهم للاستمرار في الحصول على المواد في الوقت الذي كانت فيه مناطق عديدة من العالم تحت الإغلاق، هم الذين نجحوا في كسب عملاء جدد. هناك العديد من القصص عن مؤسسات خرجت من الأزمة أكثر قوة، ويمكن إرجاع جزء كبير من ذلك إلى المؤسسات التي استثمرت في سلاسل التوريد لديها لتعزيز مرونتها الرقمية والمادية والتنظيمية.
يسهم العلماء، من خلال اللقاحات وبرامج الاختبارات، في تمكين العالم من البدء في التفكير في العودة إلى بيئة أقرب إلى الوضع الطبيعي. ومن الضروري أن نستخلص الدروس من الجائحة، ولا سيما استثمار هذه الفرصة الفريدة لتدقيق مستوى شفافية سلاسل التوريد ومرونتها ومخاطرها، وإعادة تصوّر سلاسل التوريد بما يلائم متطلبات المستقبل. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تصبح الطريقة التي لجأنا بها، على عجل وغالبًا بنجاح، إلى حلول مرتجلة باستخدام التقنيات الجديدة جزءًا راسخًا من طريقة تفكيرنا. ويجب ألا نفوّت هذه الفرصة النادرة لبناء قدر أكبر من الاستدامة في سلاسل التوريد لدينا. فهذا النهج يحقق فائدة مزدوجة: تحصين سلاسل التوريد في مواجهة تحديات المستقبل، والاستجابة في الوقت نفسه لاهتمام المجتمع والمستهلكين بقضايا الاستدامة.
من خلال إعادة تصوّر عمليات سلسلة التوريد وتحويلها إلى مهام سير عمل ذكية، يمكن للمؤسسات بلوغ مستويات جديدة من سرعة الاستجابة والمرونة. تتحدّى مهام سير العمل الذكية العمليات المعزولة وأنماط العمل المجزّأة لكشف مكامن الكفاءة عبر شبكة من العمليات والشركاء.
وبدعم من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة (الأتمتة، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء (IOT)، وشبكات الجيل الخامس (5G)، وحوسبة الحافة)، يمكن لمهام سير العمل الذكية الجديدة في سلسلة التوريد، المعتمدة على منصات أعمال، تحقيق نتائج استثنائية على نطاق واسع. يمكننا البحث عن مثل هذه الفرص للتحوّل في أي مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من تخطيط الطلب، مرورًا بتنفيذ التصنيع، ووصولًا إلى تنسيق الطلبات وتنفيذها. إن إعادة ابتكار هذه العمليات تعني أيضًا تغيير الطريقة التي تُصمَّم بها المؤسسات وتُنسَّق بها الفرق. تعيد مهام سير العمل الذكية تصوّر نقطة التقاطع بين الأفراد والعمليات والتقنية. تتيح هذه العمليات المدعومة بالتقنية لمحترفي سلسلة التوريد تنفيذ أعمالهم وتقديم النتائج بمزيد من الفعالية والكفاءة في ظل استراتيجيات وبيئات تتغيّر باستمرار. ويمكن تزويد هؤلاء المتخصصين بتدفّق المعلومات المناسب وصلاحيات اتخاذ القرار اللازمة لتحقيق أفضل مخرجات ممكنة.
لبناء المرونة والقدرة على التكيّف وقابلية التنبؤ، يحتاج القادة إلى تحويل مهام سير العمل في سلسلة التوريد عبر ثلاثة مستويات. إن إنشاء سلسلة توريد أكثر ذكاءً تستطيع أولًا أن ترى، وثانيًا أن تتنبّأ، وثالثًا أن تتصرف بكفاءة في مواجهة الاضطرابات العالمية والمحلية، سيمنحهم مستوى المرونة المطلوب للمستقبل.
يمكن أن يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من البيانات الآنية غير المنظَّمة في توفير رؤية أوضح ورؤى تحليلية على المدى القريب. إن اعتماد أداة عالمية مثل Sterling Control Tower يمكن أن يوفّر رؤية شاملة لتدفقات سلسلة التوريد كحل طويل الأمد. وعند الجمع بين إمكانات برج التحكم وحل IBM Hyper Insights القائم على سلسلة الكتل، الذي يستخدم إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي، يصبح من الممكن رؤية مواقع منتجاتك في الوقت الفعلي في مختلف أنحاء العالم. وهناك أيضًا مكاسب سريعة يمكن تحقيقها على هذا الطريق. فعلى سبيل المثال، تمتلك معظم شركات الشحن قدرًا كبيرًا من البيانات التي تحتاج إليها عن حالة منتجاتك أثناء الشحن. وإدخال هذه البيانات مباشرة في برج تحكّم بدلاً من تركها غير مستغلّة يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في مستوى الشفافية. وفي الواقع، قد يكون فريقك يعمل بالفعل يدويًا على تحسين مستوى الرؤية لمصادر بيانات متعدّدة استجابةً لتداعيات كوفيد-19. وعندما يحين الوقت المناسب، يمكنك البدء بأتمتة هذه العمليات، ومن ثم تكرارها وتوسيع نطاق تطبيقها على مستوى المؤسسة بأكملها. مع تخصيص المخرجات لكل مستخدم على حدة، بحيث تتحوّل البيانات إلى رؤى عملية قابلة للتنفيذ.
ومع ذلك، لكي تضيف البيانات قيمة حقيقية، يجب أن تكون ذات منظور مستقبلي، بحيث تساعد على التنبؤ بما سيحدث لاحقًا، لا أن تكتفي بعرض ما حدث في الماضي. ويعتمد جزء كبير من تخطيط سلاسل التوريد على بيانات تاريخية وأنماط موسمية، غالبًا ما تكون ضعيفة أو غير مكتملة. والآن هو الوقت المناسب لتحديث هذا النهج من خلال اعتماد تخطيط ذكي مستمر، مدعوم بتعاون في الوقت الفعلي داخل المؤسسة وعلى امتداد سلسلة التوريد. ولم يسبق أن كانت الحاجة إلى الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي بهذا القدر من الأهمية، سواء للتنبؤ بسلوك المستهلكين والعملاء والاستجابة له، أو لمتابعة العوامل الخارجية مثل أحوال الطقس أو غيرها من مسبّبات الاضطراب المحتملة. ويعني ذلك استخدام تقنيات استشعار الطلب للاستفادة من البيانات المنظمة، وغير المنظمة، و"البيانات المظلمة"؛ أي تلك البيانات غير الظاهرة حاليًا في الأنظمة — وربما المخزّنة في خبرة أشخاص بعينهم. الشركات التي نجحت في تطبيق هذا النهج أثناء الجائحة كانت أسرع بكثير في الاستجابة، وتمكنت من تعبئة الموارد في المواقع التي احتاجت إليها بالفعل. ويشمل ذلك أيضًا تكاملًا آليًا من طرف إلى طرف مع وظائف تخطيط العملاء والمورّدين.
فعلى سبيل المثال، تُتيح القدرة على اكتشاف نقص محتمل في المواد الخام قبل أسابيع واتخاذ إجراء وقائي فوري، مثل تحديد مورّد بديل أو تفعيل خطط الطوارئ الأخرى. سيزداد أيضًا استخدام أجهزة الاستشعار داخل المنتجات أو العبوات لتتبّع رحلتها مع تحديثات في الوقت الفعلي أهميةً، لمعرفة ما إذا جرى التعامل معها على النحو الصحيح وتخزينها في درجة الحرارة المناسبة طوال الوقت. ويسمح ذلك بتطبيق رقابة جودة أكثر ذكاءً بدلًا من الاكتفاء بأخذ عينات، مما ينعكس مجددًا على تحسين جودة المنتجات المُقدَّمة إلى المستهلك.
