بينما تعتبر التسعيرة والخدمة الفعلية مكونين أساسيين لتحديد ما إذا كان العميل سيستمر مع مزود الاتصالات، فإن تقديم تجربة عملاء ممتازة هو طريقة أخرى للحفاظ على أعمالهم. لذلك، من المرجح أن يظل مزودو خدمات الاتصالات الذين يركزون على العملاء متقدمين على المنافسة.

وجدت دراسة لـ ICD أن 54% من صناع القرار في قطاع الاتصالات1يقولون إن تحسين تجربة العملاء (CX) كان من أهم مبادرات التحول. يقوم مزودو الاتصالات بشكل متزايد بإطلاق مبادرات كجزء من عمليات التحول الرقمي لتحسين جميع جوانب أعمالهم، بما في ذلك تجربة العملاء.

يوفر كل تفاعل مع العملاء في قطاع الاتصالات فرصة لشركات الاتصالات لتلبية توقعات العملاء وتجاوزها. من مشاركة العملاء إلى دعم العملاء، من المرجح أن يعمل مزودو خدمات الاتصالات الذين يستثمرون في خدمة العملاء على تحسين الربحية.

قد تكون إحدى المشكلات هي عدم وجود عدد كاف من شركات الاتصالات التي تخطط بشكل استباقي للمستقبل. توصلت دراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال لتحليل خطط عام 2030 إلى أن 26% فقط من مؤسسات الاتصالات تتبنى التقنية الجديدة لتحفيز النمو.

يتوقع المسؤولون التنفيذيون في صناعة الاتصالات تحولات هائلة في العالم بحلول عام 2030، ومع ذلك، قد لا تعكس العديد من شركات تقديم خدمات الاتصالات هذه الحقائق الجديدة في تخطيطهم الاستراتيجي. تشير أبحاث معهد IBM لقيمة الأعمال إلى أن العديد من مزودي خدمات الاتصالات يتوقعون التركيز على تكييف القدرات لتلبية الاحتياجات المستقبلية بدلاً من السعي لتحقيق النمو بشكل استباقي. هذا النهج قد يجعلهم عرضة للمخاطر التنافسية وعميان عن فرص الخدمات الجديدة.

من المهم بشكل خاص مراعاة الحالات التي يحتاج فيها العملاء إلى المساعدة تحديدًا بسبب مشاكل الاتصال. تعتبر تجربة العملاء الاستثنائية طريقة رائعة لإبقاء العملاء راضين وتقليل معدل فقدان العملاء.

يريد العملاء أن تكون علاقتهم بالشركات في قطاع الاتصالات بسيطة ومرضية. تحسين تجربة العملاء يمكن أن يكون عاملاً مميزًا يساعد في تحسين رضا العملاء، وتقليل معدل فقدان العملاء، وتعزيز ولاء العملاء.

تحسينات تجربة العملاء يمكن أن تساعد في عدة مقاييس أعمال مهمة مثل قيمة العميل الدائمة (CLV) والإيرادات المتكررة الشهرية.