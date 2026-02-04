على الرغم من انتشار روبوتات الدردشة وقنوات الخدمة الذاتية ومنصات التواصل الاجتماعي، تظل مراكز الاتصال خط أمامي حيوي للتفاعل مع العملاء. ويمكن لأكثرها التعامل مع ملايين المحادثات يوميًا، حيث تعمل كخط اتصال مباشر أساسي يمكن أن يؤدي إلى نجاح علاقات العملاء أو فشلها.

واليوم، توقعات المستهلكين في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتقوم المجموعات حول العالم بتحويل عملياتها التجارية من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وفي هذه البيئة، يُعد الاهتمام المدروس تجاه تجربة عملاء مركز الاتصالات أمرًا ضروريًا للبقاء والنمو.

وفقًا لبحث حديث من ZenDesk، يعتقد 83 % من المستهلكين أن تجربة العملاء يجب أن تكون أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وهذا رقم مذهل بالنظر إلى التبني السريع للتقنيات الرئيسية في الصناعة خلال العقد الماضي.

ولكن يكون العملاء الذين لديهم تجارب إيجابية أكثر عرضة للقيام بعمليات شراء متكررة والتوصية بالشركة للآخرين. وعلى العكس، يمكن أن تؤدي تجارب مركز الاتصالات السيئة إلى تآكل سنوات من التقدم، مما يدفع العملاء غير الراضين إلى ترك الشركة أو شارك تجارب سلبية على نطاق واسع.