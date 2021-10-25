كيف حولت IBM إطار عمل خصوصية البيانات العالمي الخاص بها

مع استمرار زيادة تنظيم خصوصية البيانات حول العالم، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى للمؤسسات وضع إطار عالمي للامتثال لخصوصية البيانات.

تولّى مكتب الخصوصية الرئيسي (CPO) لشركة IBM، بالتعاون مع المكتب العالمي للبيانات (GCDO) في شركة IBM، هذه المهمة قبل أكثر من ثلاث سنوات، استعدادًا لبدء تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR). ولقد ساعد إطار الخصوصية الموحّد في شركة IBM الناتج على تبسيط عمليات الامتثال للخصوصية على مستوى العالم داخل IBM وتقليل المخاطر التنظيمية. وقد استُخدمت الدروس المستفادة من هذه التجربة في تعزيز عروض IBM المقدَّمة للعملاء، وساعدت الشركات على تسريع اعتماد إطارها الخاص لحماية البيانات على مستوى العالم. يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل في دراسة الحالة الكاملة، والتي تم تلخيص أجزاء منها أدناه.

80% من جميع المؤسسات ستكون مُلزَمة بالامتثال لما لا يقل عن لائحة واحدة تركز على الخصوصية خلال السنوات القليلة المقبلة.[1].