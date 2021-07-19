العلامات
سرعان ما تغير نماذج الأعمال وإستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات المتطورة طريقة استهلاك الشركات لمخازن بياناتها وما تتكبده من تكلفة وفقًا لذلك. أدى اعتماد السحابة الهجينة إلى زيادة الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات القائمة على الاستهلاك كبديل للمشتريات والتأجيرات النقدية التقليدية.

استجابة لذلك، يقدم العديد من الموردين نماذج تسعير مرنة للاستهلاك أو نماذج تسعير"الدفع مقابل الاستخدام" واشتراكات تجلب اقتصاديات السحابة إلى مركز البيانات والسحابة الهجينة. "بحلول عام 2024، تتوقع Gartner أن أكثر من نصف سعة التخزين المؤسسية المنشورة حديثًا ستُباع كخدمة أو على أساس الاشتراك، ما يمثل ارتفاعًا مقارنة بنسبة أقل من 15% في عام 20201."

مع توفر العديد من أنواع النشر ونماذج استهلاك تكنولوجيا المعلومات علي نحو مفاجئ، قد يكون من الصعب معرفة أيها الأنسب لإستراتيجية التخزين لديك. في منشور المدونة هذا، سنوضح الأنواع الرئيسية حتى تتمكن من اتخاذ قرار استثماري مستنير.

ما الاستهلاك المبني على التسعير؟

يشير التسعير القائم على الاستهلاك إلى المنتجات والخدمات ذات الفوترة القائمة على معدلات الاستهلاك، ما يعني أنك تدفع فقط مقابل السعة التي تحتاجها عند استهلاكك لها. يمكن أن تساعدك هذه النماذج على توفير المال عن طريق استبدال المصروفات الرأسمالية العالية برسوم ربع سنوية يمكن التنبؤ بها وتتماشى مع احتياجات عملك المتغيرة مباشرة. الفكرة هي أنه يمكنك التوسع بسرعة عن طريق استهلاك سعة التخزين فورًا، مع توفير الموارد بالزيادة أو النقصان حسب الحاجة. يوجد العديد من الاختلافات، وأغلب البرامج لها حد أدنى من المدة و/أو متطلبات السعة.

أنواع النشر ونماذج استهلاك تكنولوجيا المعلومات

يقدم العديد من الموردين اليوم خيارات في نماذج استهلاك التخزين والتمويل. ستساعدك هذه المرونة في الاختيار على تحديث وتوسيع أحمال التشغيل لديك لتلبية احتياجات الأعمال المستقبلية. تتضمن نماذج النشر الشائعة ونماذج استهلاك حلول تكنولوجيا المعلومات للتخزين ما يلي:

  • نموذج الشراء التقليدي. تستمر معظم المؤسسات في الحفاظ على بعض أحمال التشغيل المحلية لتلبية متطلبات الأمان والامتثال والأداء. لطالما كان لدى البنية التحتية المحلية، مثل التخزين، نفقات رأسمالية مقدمة أو مستأجرة حيث تشتري بنية تحتية تُنشر في مركز بياناتك وتلبي متطلبات السعة القصوى لديك. لكن إعداد الميزانية للبنية التحتية المحلية قد يكون أمرًا معقدًا — فقد يصعب التنبؤ بالاحتياجات، ونظرًا إلى أن دورات المشتريات لأنظمة التخزين الجديدة قد تكون طويلة، فإن معظم المؤسسات توفر موارد تخزين محلي أكثر من الحد المطلوب.
  • النموذج القائم على الاستهلاك ("الدفع مقابل الاستخدام") للتخزين المحلي. في هذه النماذج، يزودك المورِّد بأنظمة تخزين حسب متطلباتك مع 25% إلى 200% (يختلف المستوى بشكل كبير حسب المورِّد) سعة "نمو" أكبر من احتياجاتك الفورية. يمكنك شراء أو تأجير أو استئجار مستوى مخصص من "السعة الأساسية" يعادل احتياجاتك الفورية، ثم الدفع مقابل ما تستخدمه ، أو عند استخدامه، فوق هذا المستوى. تسمح لك هذه النماذج بتوسيع نطاق استخدام الطاقة بالزيادة أو النقصان حسب احتياجات أعمالك. وعادةً ما تكون لها فترات زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
  • حسب الاشتراك، أو التخزين كخدمة. كما هو الحال مع النموذج القائم على الاستهلاك أعلاه، فإن هذه النماذج لها التزامات أساسية ودفع مقابل الاستخدام أعلى من مستوى الالتزام الأساسي. الفرق الكبير هو أن التخزين كخدمة (STaaS) كثيرًا ما يقدم كخدمات مرتكزة على السحابة. يوفر لك نظام التخزين كخدمة (STaaS) سعة سريعة عند الطلب في مركز بياناتك. تدفع فقط مقابل ما تستخدمه، والمورِّد يتولى إدارة دورة الحياة (نشر الحل، وصيانته، ونموه، وتحديثه، والتخلص منه). سيعتمد العرض على مجموعة من أوصاف مستوى الخدمة التي تشير إلى مستويات الأداء والتوافر من دون ارتباط مباشر بنماذج تقنية محددة وتفاصيل تكوين بعينها. لا تزال البنية التحتية موجودة فعليًا في مركز البيانات لديك، أو في مركز مشترك، ولكنك لا تملكها أو تقوم بتثبيتها أو صيانتها. بالإضافة إلى ذلك، لا داعي للقلق بشأن دورات المشتريات لإضافة القدرة أو تحديث التقنية. تكتسب اقتصاديات السحابة من خلال نموذج تسعير النفقات التشغيلية، إلى جانب أمان التخزين المحلي وانخفاض التكاليف الإدارية التشغيلية.
  • نهج السحابة فقط. خدمات السحابة قابلة للتوسع بسهولة ويمكن تعديلها بسهولة لتلبية متطلبات أحمال التشغيل المتغيرة. يمكن أن يقلل النشر في سحابة عامة الإنفاق على الأجهزة والبنية التحتية المحلية لأنه أيضًا نموذج دفع مقابل الاستخدام. في نموذج الخدمات المثالي المعتمد، ستدفع مقابل ما تستخدمه فقط، مع مستويات خدمة مضمونة، وتسعير محدد، ورسوم متوقعة كل ربع سنة تتماشى مباشرة مع احتياجات أعمالك. بالطبع، العديد من السحابات اليوم لا تلبي هذا المعيار. بالإضافة إلى فرض رسوم على مقدار السعة المستهلكة، يفرض بعض مزودي خدمات التخزين السحابي أيضًا رسومًا على عدد عمليات الوصول وكمية البيانات المنقولة من السحابة، ويعرف ذلك باسم "الخروج".
  • النهج الهجين. سيدمج النهج الهجين للتخزين مزيجًا من الخدمات من السحابة العامة، والسحابة الخاصة، والبنية التحتية المحلية، مع توفير التنسيق والإدارة وقابلية نقل التطبيقات عبر هذه الخدمات الثلاثة باستخدام إدارة معرفة برمجية. يمكن أن يشمل أيضًا التسعير القائم على الاستهلاك وخدمات الاشتراك للتخزين المحلي.

فوائد نموذج الاستهلاك المرن للتخزين

الآن بعد أن عرفت أنواع النشر الشائعة ونماذج استهلاك حلول تكنولوجيا المعلومات، لنتعرف على بعض الأسباب التي تجعل النماذج القائمة على الاستهلاك أكثر شيوعًا. تتضمن فوائد تسعير التخزين المبني على الاستهلاك ما يلي:

  • اقتصاديات السحابة - الانتقال من النفقات الرأسمالية إلي النفقات التشغيلية. في وقت تتقلص فيه ميزانيات تكنولوجيا المعلومات، يتيح لك التسعير القائم على الاستهلاك تقليل النفقات الرأسمالية من خلال رسوم النفقات التشغيلية الشهرية المتوقعة، وستدفع فقط مقابل ما تستخدمه.
  • مواءمة موارد تكنولوجيا المعلومات واستخدامها. مع تضمين المراقبة، ستتمكن من فهم استخدام سعتك والتنبؤ بها بدقة أكبر للحصول على عمليات أكثر فعالية من حيث التكلفة. وهذا يعني الحد من وجود الإفراط في التزويد أو نفاد السعة، وبدلًا من ذلك، يمكنك مواءمة الإنفاق بشكل وثيق مع احتياجات الأعمال.
  • اكتساب المرونة. مع تكنولوجيا المعلومات القائمة على الاستهلاك، ستكون لديك سعة إضافية للتزويد على الفور لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة. لا مزيد من التأخير بسبب دورات الشراء ودورات التفاوض على أسعار الموردين الطويلة. ستحصل على تجربة شبيهة بتجربة السحابة.
  • تقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات. يتولى المورد مسؤوليات إدارة دورة حياة التخزين، ما يعني أن موظفيك الإداريين يمكنهم التركيز على المهام الأكثر أهمية. ومع خدمات البيانات المتسقة المحلية والسحابية، يمكنك تحسين إمكانية الوصول وتجنب فترة التعطل المكلفة، مع تقليل الأعباء الإضافية.
  • الوصول إلى أحدث الابتكارات في مجال التقنية. تمنح النماذج كخدمة المؤسسات إمكانية الوصول إلى تقنيات التخزين الرائدة مع توفير ميزات من مستوى المؤسسات لتحقيق أداء متميز، وتوفير عالٍ، وقابلية للتوسع.

ما تقدمه شركة IBM

فيما يلي بعض الأمثلة على نماذج التسعير القائمة على معدلات الاستهلاك من IBM Storage، بالإضافة إلى عروض النشر التقليدي والنماذج الهجينة:

التسعير القائم على معدلات الاستهلاك مع IBM Storage كخدمة وIBM Storage Utility

  • IBM Storage كخدمة: هو نموذج استهلاك مرن يوفر خدمات بيانات متسقة مفعلة لتلبية احتياجات البنية التحتية المحلية والسحابية الهجينة على حدٍ سواء. يعتمد IBM Storage كخدمة على القدرات من فئة المؤسسة من IBM FlashSystem® ويأتي بمستوى أساسي من السعة لتلبية احتياجاتك الحالية بالإضافة إلى سعة إضافية مثبتة مسبقًا بنسبة 50% وخيار توفر مضمون بنسبة 100%. خطة تلبي احتياجات التخزين لديك من اليوم الأول والدفع فقط مقابل ما تستخدمه بسعر واحد مع تسعير شفاف، من دون غرامات خفية وفواتير مصممة لمعالجة النفقات التشغيلية*. على عكس معظم الموردين الآخرين الذين يفرضون سعرًا أعلى عند الطلب أو استخدام القدرة التنموية، تفرض IBM الأساس والقدرة الإنتاجية للنمو بالسعر نفسه. بالإضافة إلى ذلك، بينما يفرض معظم الموردين الآخرين مبلغًا إضافيًا على البيانات التي لا تُضغَط بشكل جيد، فإن IBM تفرض رسومًا فريدة على السعة القابلة للاستخدام (الفعلية)، لذا ستحصل على أي فائدة من ضغط البيانات من دون أي غرامات على البيانات غير القابلة للضغط. يشمل هذا العرض إدارة IBM لدورة الحياة بأكملها (التركيب، والصيانة، والنمو المادي، وتحديث التقنية، والتقاعد وإعادة تدوير المعدات القديمة).
  • IBM Storage Utility: يوفر اشتراك التخزين المرن هذا خيار المشتريات مع فوترة تعتمد على الاستخدام، بحيث تدفع فقط مقابل السعة التي تستهلكها في التخزين الذي تختاره. تقوم IBM بحساب ونشر القدرة اللازمة للنمو منذ اليوم الأول (حتى 200% أكثر من احتياجاتك الأساسية)، لتجنب الحاجة إلى تحديثات تدريجية. يمكنك تحديد وحدة التخزين التي تلبي احتياجاتك على أفضل وجه وتوسيع نطاقها بسرعة من خلال توفير/استهلاك سعة إضافية على الفور. يمكن زيادة الاستخدام أو تقليله حسب المتطلبات. توفر IBM Storage Insights مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على السحابة للمساعدة علي التنبؤ بدقة والتحكم في احتياجات السعة من دون التأثير في الأعمال. مثل IBM STaaS، لا تٌفرَض أي أقساط على قدرة النمو أو البيانات التي لا تضغط بشكل جيد.

التسعير المرن للتخزين المحلي التقليدي مع IBM Global Financing: يبسط تخزين السحابة الهجينة لديك مع خطة مالية مرنة تتماشى مع إستراتيجيتك في تكنولوجيا المعلومات والأعمال. ستجد خيارات تمويل مرنة لتقليل الدفعات المقدمة وتحسين التدفق النقدي مع خيارات الدفع لخوادم IBM وحلول التخزين.

النهج الهجين — توسيع خدمة تخزين IBM للسحابة مع IBM Spectrum Virtualize™ للسحابة العامة: يتيح IBM Spectrum Virtualize للحوسبة السحابية العمل مع برامج داخلية لتكرار أو ترحيل البيانات من أكثر من 500 نظام تخزين مدعوم بحيث يمكنك إضافة قدرة سحابية هجينة من دون استثمار ضخم جديد. ادفع مقابل سعة التخزين التي تديرها فقط على السحابة العامة مع توفر تسعير شهري مرن للبرامج.

* مع مراعاة ممارسات محاسبة العملاء

الخطوات التالية

إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد عن نماذج الاستهلاك المرنة للتخزين وكيف يمكن لهذه النماذج أن تعود بالنفع على عملياتك، إليك بعض الخطوات التالية التي يمكنك اتخاذها:

  • سجّل للحصول على بث ويب عند الطلب. اعرف كيف يمكن لحل IBM Storage أن يساعد على تعزيز بيئة التخزين لديك من خلال الأمان والمرونة. من بين المتحدثين Scott Baker نائب رئيس IBM لتسويق منتجات التخزين وSam Werner نائب رئيس IBM لإدارة عروض التخزين،
  • شارك في تقييم معدلات استهلاك تكنولوجيا المعلومات من IBM. يمكن أن يساعدك تقييمنا المكون من 10 أسئلة على تقييم ما إذا كنت مرشحًا مثاليًا لتسعير التخزين القائم على الاستهلاك المحلي.
  • تحدَّث إلى أحد الخبراء. املأ هذه الاستمارة لتحديد موعد استشارة مع خبراء التخزين لدينا أو اتصل بالمبيعات على الرقم ‎+1 877-426-4264 (رمز الأولوية: Storage)
 

