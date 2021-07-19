سرعان ما تغير نماذج الأعمال وإستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات المتطورة طريقة استهلاك الشركات لمخازن بياناتها وما تتكبده من تكلفة وفقًا لذلك. أدى اعتماد السحابة الهجينة إلى زيادة الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات القائمة على الاستهلاك كبديل للمشتريات والتأجيرات النقدية التقليدية.

استجابة لذلك، يقدم العديد من الموردين نماذج تسعير مرنة للاستهلاك أو نماذج تسعير"الدفع مقابل الاستخدام" واشتراكات تجلب اقتصاديات السحابة إلى مركز البيانات والسحابة الهجينة. "بحلول عام 2024، تتوقع Gartner أن أكثر من نصف سعة التخزين المؤسسية المنشورة حديثًا ستُباع كخدمة أو على أساس الاشتراك، ما يمثل ارتفاعًا مقارنة بنسبة أقل من 15% في عام 20201."

مع توفر العديد من أنواع النشر ونماذج استهلاك تكنولوجيا المعلومات علي نحو مفاجئ، قد يكون من الصعب معرفة أيها الأنسب لإستراتيجية التخزين لديك. في منشور المدونة هذا، سنوضح الأنواع الرئيسية حتى تتمكن من اتخاذ قرار استثماري مستنير.

وهذا ما سنتناوله: