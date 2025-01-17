كيفية حساب عائد الاستثمار للأمن الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تخيَّل هذا السيناريو: حملة تصيّد احتيالي متقدمة تستهدف مؤسسة مالية كبيرة. يستخدم المهاجمون رسائل البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تحاكي عن كثب الاتصالات الداخلية للشركة. تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على روابط ضارة مصممة لسرقة بيانات اعتماد الموظفين، والتي يمكن للمهاجمين استخدامها للوصول إلى أصول الشركة وبياناتها لأغراض غير معروفة.

تعمل حلول الأمن الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المؤسسة، والتي تراقب حركة الشبكة وسلوك المستخدم بشكل مستمر، على الكشف عن العديد من الحالات الشاذة المرتبطة بالهجوم، وحظر الوصول إلى النطاقات المشبوهة عبر الشبكة، وعزل رسائل التصيّد، وإعادة تعيين كلمات المرور لجميع الحسابات المحتمل تعرّضها للاختراق، وإرسال تنبيهات فورية إلى مركز العمليات الأمنية، مع تزويد الفريق بمعلومات مفصلة عن مسار الهجوم والأنظمة المتأثرة.

باستخدام التحليلات التنبؤية، يقترح الذكاء الاصطناعي الخطوات المحتملة التالية التي قد يتخذها المهاجمون، ما يمكِّن فريق الأمن من تعزيز الدفاعات في تلك المناطق بشكل استباقي.

فاز الجانب الصالح. لكن، هل كانت حلول الذكاء الاصطناعي تستحق ثمنها؟ ما قيمة هذا الانتصار بالدولار؟ من السهل قياس الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ولكن كيف تقيس العائد على هذا الاستثمار؟ على وجه التحديد، كيف يمكنك قياس قيمة البيانات التي لم تتم سرقتها أبدًا، وأضرار السمعة غير المعروفة التي لم تحدث، وثقة العملاء التي لم يتم فقدانها، أو المخاطر التشغيلية المنخفضة التي لم تقع؟