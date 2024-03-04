إن الفرصة التجارية الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، والتي تتوقّع Gartner أن تضيف ما بين 3 و4 تريليونات دولار أمريكي من المنافع الاقتصادية للاقتصاد العالمي عبر مختلف الصناعات، تدفع الشركات إلى الإقرار بحجم الاستثمار المطلوب لاستخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية، وإلى اشتراط تحقيق عائد استثماري كبير (ROI) قبل الاستثمار في أي حالة استخدام للذكاء الاصطناعي.

ومن خلال التحول إلى مؤسسة معزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise)، يمكن للعملاء تحقيق العائد على الاستثمار ليس فقط من حالة استخدام الذكاء الاصطناعي نفسها، بل أيضًا من تحسين القدرات التجارية والتقنية ذات الصلة المطلوبة لإدخال حالات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى بيئات الإنتاج وعلى نطاق واسع.