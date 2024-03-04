شهدنا جميعًا الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يحمله من وعود بإعادة تشكيل مختلف جوانب المجتمع البشري والتجارة، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات متطلبات عمل ضاغطة ومتسارعة. وفي عام 2024، تتعامل الشركات مع مستويات غير مسبوقة من الاضطراب، ما يفرض عليها إعادة تعريف إنتاجية العمل لتجنب خسارة الإيرادات، وحماية سلسلة توريد البرمجيات من الهجمات، ودمج مبادئ الاستدامة ضمن العمليات للحفاظ على قدرتها التنافسية.
يمر الذكاء الاصطناعي بمنعطف حاسم، يقود خلاله نموًا متسارعًا في ازدهار المؤسسات وتقدّمها. يقدّم الذكاء الاصطناعي التوليدي ابتكارًا تحويليًا في جميع جوانب الأعمال؛ من واجهات التعامل مع العملاء إلى العمليات الداخلية، مرورًا بتحديث التقنية، ووصولًا إلى تطوير المنتجات والخدمات الجديدة.
ورغم أنّ العديد من المؤسسات طبّقت حلول الذكاء الاصطناعي، فإن الحفاظ على الميزات التنافسية وتحفيز النمو يتطلّبان مناهج جديدة تشمل تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، وإثبات قيمتها، وتعزيز مستويات الأمان، واعتماد قدرات هندسية حديثة. ويستدعي ذلك تحوّلًا شاملًا على مستوى المؤسسة. نطلق على هذا التحوّل مسمّى التحوّل إلى المؤسسات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise).
تبتكر المؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) انطلاقًا من الذكاء الاصطناعي بوصفه محورًا أساسيًا، وتدرك أنّه عنصر جوهري في منظومة العمل ككل، وأنّ تأثيره يمتد إلى جميع الجوانب: ابتكار المنتجات، والعمليات التجارية، والعمليات التقنية، وكذلك الأفراد وثقافة المؤسسة.
وتدمج المؤسسات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) الذكاء الاصطناعي كوظيفة أساسية على مستوى مختلف مجالات العمل. ويدرك القائمون عليها أنّه إذا اعتمد أحد مجالات العمل الذكاء الاصطناعي بينما تتأخر مجالات أخرى في تبنّيه أو تتحفّظ عليه (لأسباب مشروعة)، فإن ذلك يفاقم تحديات مثل "الذكاء الاصطناعي الظلي" ويجعل تنفيذ استراتيجية شاملة أكثر صعوبة.
إن الفرصة التجارية الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، والتي تتوقّع Gartner أن تضيف ما بين 3 و4 تريليونات دولار أمريكي من المنافع الاقتصادية للاقتصاد العالمي عبر مختلف الصناعات، تدفع الشركات إلى الإقرار بحجم الاستثمار المطلوب لاستخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية، وإلى اشتراط تحقيق عائد استثماري كبير (ROI) قبل الاستثمار في أي حالة استخدام للذكاء الاصطناعي.
ومن خلال التحول إلى مؤسسة معزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise)، يمكن للعملاء تحقيق العائد على الاستثمار ليس فقط من حالة استخدام الذكاء الاصطناعي نفسها، بل أيضًا من تحسين القدرات التجارية والتقنية ذات الصلة المطلوبة لإدخال حالات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى بيئات الإنتاج وعلى نطاق واسع.
المؤسسات التي بلغت مستوى متقدمًا من الجاهزية البياناتيّة، والتي تدمج نموذج التحول إلى مؤسسة معزَّزة بالذكاء الاصطناعي في بنيتها وثقافتها، يمكنها تحقيق عائد استثماري أعلى يصل إلى 2.6 مرة.
لقد طوّرت IBM إطار "AI+ Enterprise Transformation" لتزويد العملاء باستراتيجية أعمال واستراتيجية تقنية واضحتين، وهندسة معمارية مناسبة، وخرائط طريق، وخبرة عملية تمكّنهم من التحول إلى مؤسسات معزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise).
وبفضل خبرة IBM العميقة في الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، توصّلنا إلى أنّ تحوّل الشركات إلى مؤسسات معزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) يسرّع تحقيق نتائج الأعمال. والمشجّع أنّ العديد من العملاء الذين نعمل معهم يقدّمون بالفعل أداءً متقدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن خلال اعتماد إطار "AI+ Enterprise Transformation" يكتشفون أنشطة ومبادرات تسرّع نمو أعمالهم عبر تشغيل حلول الذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج وعلى مستوى المؤسسة ككل.
يلخّص الشكل 3 إطار (AI+ Enterprise Transformation)"، ويسلط الضوء على المجالات المتعددة داخل المؤسسة التي تحتاج المؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) إلى التعامل معها لطرح حلول الذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج وعلى نطاق واسع:
تتمثّل أهم خطوة أمام المؤسسات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) في تحديد حالات الاستخدام التحوّلية. وبعد تجربة خيارات متعدّدة، تختار المؤسسة حالات الاستخدام الأعلى قيمة التي تُظهر عائدًا أسرع على الاستثمار. ثم تطرح هذه الحالات في بيئات الإنتاج عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها، ممّا يمهِّد الطريق لحالات استخدام إضافية ويعزِّز الابتكار المستمر.
يوضّح الشكل 4 مسار حالات الاستخدام في المؤسسات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise)، وهو المسار الذي تعتمدُه هذه المؤسسات لتحويل حالات الاستخدام، بشكل منهجي وصارم، إلى حلول مؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق تُحقِّق عائدًا استثماريًا مرتفعًا، ومتَّسقة عبر مجالات التسليم والعمليات والأمن والحوكمة.
بعد تحديد حالات الاستخدام، تتمثّل الخطوة التالية للمؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) في اختيار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبُنى الأنسب. وغالبًا ما يُتَّخذ هذا القرار على عَجَلة، بينما ينبغي التعامل معه بتروٍ لضمان ملاءمته الفعلية لاحتياجات العمل.
ضَع في اعتبارك ما يلي:
ومع تضييق نطاق اختيار تقنيات الذكاء الاصطناعي، يؤثّر هذا القرار مباشرة في المجالات الأخرى ضمن إطار AI+ Enterprise Transformation. لمتابعة مزيد من الرؤى، استمر في القراءة.
يعتمد الذكاء الاصطناعي في جوهره على البيانات. وتحرص المؤسسات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) على أن تكون البيانات المستخدمة في حلول الذكاء الاصطناعي موثوقة وشفافة، ذات دورة حياة واضحة وفعالية مثبتة. وإلا فإن المخاطر تصبح عالية للغاية. شهدنا جميعًا أمثلة على شركات طوّرت حلول ذكاء اصطناعي استنادًا إلى أساس بيانات ضعيف، فنتجت عنها مخرجات غير مرغوبة. وغالبًا ما تندرج هذه المخرجات تحت واحدة من ثلاث فئات، لا يُعد أيٌّ منها مقبولًا:
تمكّن المؤسسات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) مهندسي البنية والبيانات من الحصول على البيانات وتحضيرها وتحويلها وحمايتها وتوصيلها بثقة إلى المواقع المطلوبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الابتكار في تطبيقات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مميَّزة أصبح ضرورة. وفي الوقت نفسه، من المهم تحديث التطبيقات القائمة التي تتفاعل مع الذكاء الاصطناعي. فمثلًا، إذا اقترح مساعد للموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي تنفيذ إجراءات معيّنة لصالح الموظفين، يصبح من الضروري التأكد من أن التطبيق الذي يستدعيه هذا المساعد قادر على تحمّل الزيادة في حجم الطلبات. وغالبًا ما تتضمّن هذه الإجراءات استدعاء واجهات برمجة التطبيقات إلى أنظمة قديمة تعمل على بنى معمارية لا تناسب المتطلبات المفاجئة التي يخلقها المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم مُحبِطة بسبب بطء الاستجابة.
تتميّز المؤسسات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) بقدرتها على تقديم تطبيقات مبتكرة للذكاء الاصطناعي لعملائها، وتحديث التطبيقات القائمة بما يمكّنها من استيعاب المتطلبات الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
بمجرد فهم الذكاء الاصطناعي والبيانات والتطبيقات، يتحول النقاش بشكل طبيعي إلى "أين سنشغِّل هذا الحل؟" وتُظهِر خبراتنا أن الإجابة تعتمد على عوامل عديدة يمكن أن تتغيّر بمرور الوقت، مما يستدعي وجود منصّة مرنة.
اعتماد منصّة سحابة هجينة قائمة على تقنيات مفتوحة يتيح للمؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مكان وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات والتطبيقات، دون تقييد خيارات العمل أو حبسها في بيئة واحدة.
الشكل 5: بنية السحابة الهجينة في المؤسسات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise)
كما يوضح الشكل 5، تعزِّز بنية السحابة الهجينة أعمال المؤسسة بأكملها بعدة طرق:
عندما يعمل الذكاء الاصطناعي والبيانات والتطبيقات على منصة سحابة هجينة مُصمَّمة جيدًا، تبني المؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) مسارات وسلاسل أدوات متكاملة لتعزيز هذه المكوّنات وتقديمها بصورة مؤتمتة على نحو مستمر. على سبيل المثال:
تدرك المؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) كيفية تعزيز التطبيقات والبيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي باستمرار طوال دورة حياتها، بما يضمن ألا تُنشَر في بيئات الإنتاج إلا وظائف الذكاء الاصطناعي الموثوقة والمعتمدة.
تقع الحوادث حتى في عالم يتصدّره الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تستفيد المؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise) من الذكاء الاصطناعي ليس فقط لزيادة رضا العملاء، بل أيضًا لحل مشكلات تكنولوجيا المعلومات. وباستخدام الأدوات المناسبة، يمكن للمؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي زيادة إنتاجية الموظفين بدرجة ملموسة. ومن الأمثلة على ذلك:
وتُدرك المؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي أن الأدوات وحدها لا تكفي، بل لا بدّ من ترسيخ ثقافة تنظيمية تحتضن الذكاء الاصطناعي وتستثمر في تطوير المهارات. فمثل هذه الثقافة تشجّع على التجربة وتنمية الخبرة، وتستلزم وجود كوادر مُدرَّبة على تسخير الذكاء الاصطناعي وتقييمه وتسريع تبنّيه، بدلًا من الخوف من استبدالهم به.
لنشر الذكاء الاصطناعي، وبخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، في بيئات الإنتاج وعلى نطاق واسع، ينبغي على المؤسسات إنشاء بيئة آمنة ومحكومة. إن حجم وتأثير الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي يضعان الحوكمة وضبط المخاطر في موقع الجوهر. تخفِّف المؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي من الأضرار المحتملة عبر اعتماد ضوابط متينة لتأمين نماذج الذكاء الاصطناعي ومراقبتها وشرح مخرجاتها، إلى جانب مراقبة ضوابط الحوكمة والمخاطر والامتثال عبر بيئة السحابة الهجينة بأكملها.
ويُعد مواءمة منظومة حوكمة السحابة القائمة مع ضوابط حوكمة الذكاء الاصطناعي الجديدة أمرًا أساسيًا، ويتطلّب تركيزًا مستمرًا لمواكبة المتطلبات التنظيمية الناشئة، مثل: إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الصادر عن "المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST)"، وقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، والمعيار "ISO/IEC 42001" لإدارة الذكاء الاصطناعي، والمعيار "ISO/IEC 23894" لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
ترغب IBM في العمل معك للتحول إلى مؤسسة معزَّزة بالذكاء الاصطناعي (AI+ enterprise)، من خلال تقديم حالات استخدام مؤثِّرة، واستراتيجيات، وبُنى وتجارب عملية من أجل:
ستتناول مقالات لاحقة بالتفصيل كل محور من محاور إطار المؤسسة المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، مع عرض منظور IBM من خلال البنى والعروض العملية والاستراتيجيات.
