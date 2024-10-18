كيف تحوِّل الشراكات الاستراتيجية الطريقة التي تتبنّى بها الشركات الذكاء الاصطناعي وتوسِّع نطاقه

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها للشركات، لكن مفتاح الاستفادة القصوى منه يكمن في التعاون. بحسب Deloitte، يعتقد 94% من قادة الأعمال أن الذكاء الاصطناعي أساسي لنجاحهم المستقبلي. مع ذلك، لا يزال العديد من المؤسسات تواجه تحديات في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نقص الخبرات الداخلية وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وضمان ممارسات أخلاقية.

بدلًا من الاعتماد فقط على الحلول الداخلية، تتجه الشركات بشكل متزايد للتعاون مع مبتكري الذكاء الاصطناعي الخارجيين، ومزوِّدي السحابة، والمؤسسات البحثية. تُتيح عمليات التعاون هذه للمؤسسات الوصول إلى أحدث التقنيات والخبرات مع خفض التكاليف والمخاطر.

من خلال التعاون مع مزوِّدي السحابة وقادة الصناعة ومبتكري الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات نشر حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع، ملتزمة بالأخلاقيات ومصممة خصيصًا لكل صناعة. فيما يلي خمس طرق تساعد بها الشراكات الاستراتيجية الشركات على نشر حلول الذكاء الاصطناعي وتحقيق قابلية التوسع ومواجهة تحديات كل صناعة.