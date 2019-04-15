كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء تحليلات البيانات الكبيرة

صممت شركة IBM جهازًا صغيرًا للتخفيف من تلك التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. قد تكون على دراية بالفعل بتقنية Netezza من شركة IBM، والتي جرى تحسينها باستمرار خلال العشرين سنة الماضية. وقد تكون أيضًا على دراية بسلسلة أجهزة IBM Integrated Analytics System (IAS) المبنية على Netezza والتي تجمع بين أجهزة فائقة الأداء ومحرك استعلام لقواعد البيانات مصمم للمعالجة المتوازية الضخمة، وتخزين البيانات، والتحليلات.

ولكن هناك الآن نسخة مصغرة من IAS تُعد نقطة انطلاق مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامية عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والنقل والشحن. على غرار بقية سلسلة أجهزة IAS، فإن الجهاز الصغير مناسب تمامًا لتنفيذ مجموعة من الاستعلامات – خاصةً الاستعلامات المتوسطة والمعقدة – وتقديم النتائج بسرعة. فبدلاً من انتظار المعارف من الأنظمة سيئة الأداء، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تقنية Spark المدمجة في جهاز IAS المصغّر والتصرف بناءً على المعلومات الجديدة في أفضل فرصة لها لإحداث تأثير.

كما أن بساطة جهاز IAS المصغّر والحد الأدنى من متطلبات الإدارة مناسبان تمامًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مستودع بيانات تحليلية (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) وليس لديها عدد كبير من الموظفين المخصصين لإدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها. وهو يدمج نظام إدارة قواعد البيانات، والخادم، ووحدة التخزين، وإمكانات التحليلات المتقدمة في نظام واحد. كما أنه مضبوط مسبقًا ويتطلب صيانة دورية بسيطة، لذا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة البدء في استخدام إمكاناته المحسنة بالكامل فورًا ولن تكون مثقلة بالتحديثات المستقبلية. كما أن جهاز IAS المصغّر لا يستخدم الفهارس، ما يزيد من بساطة التكوين والتنفيذ مقارنةً بمعظم مستودعات البيانات التقليدية.

ستسعد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى توفير المساحة بمعرفة أن جهاز IAS المصغر يأتي بتصميم قابل للتثبيت على الرفوف. إذا كنت مهتمًا بنقل أحمال التشغيل إلى السحابة، فتجدر الإشارة إلى أن الجهاز جاهز للسحابة بفضل محرك SQL العام (CSE) من IBM. يتضمن محرك CSE خدمات مدمجة للمحاكاة الافتراضية للبيانات تدعم توافقًا قويًا للتطبيقات وتكامل البيانات، ما يساعد تطبيقاتك على العمل على السحابة أو في البيئات المحلية مع مستودعات المعاملات، أو مستودعات البيانات، أو بحيرات البيانات. كما يمكن أن يوفر محرك CSE أيضًا الأمن والحوكمة والإدارة إلى جانب إمكانات نقل البيانات الأساسية.



يوفر جهاز IAS المصغر السرعة والبساطة والقيمة الاستثنائية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى استخدام البيانات الكبيرة لخدمة مصالحها في المجالات التي تزداد فيها المنافسة. لمعرفة المزيد ومعرفة كيف يمكن أن يتناسب الجهاز مع بنيتك الخاصة، حدد موعدًا لإجراء محادثة مجانية شخصية مع أحد خبراء أجهزة مستودعات البيانات لدينا.