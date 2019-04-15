كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء تحليلات البيانات الكبيرة

العلامات
ليس من الضروري أن تشكل البيانات الكبيرة تحديًا شاقًا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة أو المتوسطة (SMBs). يمكن للشركات بمختلف أحجامها الوصول إلى البيانات الكبيرة وتخزينها واستكشافها. يؤدي تدفق البيانات من أجهزة الاستشعار وملفات تسجيل الصوت والفيديو المتدفقة والويب ووسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة حجم البيانات وسرعتها وتنوعها. لكن هذا يعني وجود فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المستعدة جيدًا لاكتشاف المعارف وتحقيق القيمة.

ستكون الاستفادة من البيانات الكبيرة – وهي مجموعات بيانات يتجاوز حجمها أو نوعها إمكانات قواعد البيانات العلائقية التقليدية المتمثلة في تسجيل البيانات وإدارتها ومعالجتها– أمرًا أساسيًا عند تبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء (IoT).

يمكن أن تساعد الإدارة الأفضل للبيانات الكبيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اكتشاف الأنماط الخفية والترابطات والمعارف القائمة على البيانات. ويمكنها أيضًا إجراء تحليلات وصفية وتحليلات تنبئية في الوقت الفعلي تقريبًا، وتحقيق صناعة القرار التحليلية للمستقبل. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة بشكل أكثر فعالية مع منافسيها ذوي الحجم المماثل ومع المؤسسات الكبيرة التي تستفيد بالفعل من هذه التقنيات. وقد يكون هذا الواقع أقرب مما يظن الكثيرون. في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات فريدة من نوعها في مجال البيانات الكبيرة، يوجد أيضًا حل جديد يمكن أن يساعد على التغلب عليها.

تحديات البيانات والتحليلات في الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs)

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ثلاثة تحديات رئيسية عند محاولة تحقيق قيمة من البيانات الكبيرة:

  • ضعف الأداء. بطء الوصول إلى البيانات وطول أمد الاستعلامات الناجم عن استخدام أنظمة قديمة أو سيئة التكوين يمكن أن يكون عائقًا رئيسيًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وإذا سعت الشركة للحصول على معارف بناءً على بيانات يمكنها الوصول إليها خلال فترة زمنية معقولة، فإنها تخاطر باتخاذ إجراءات بناءً على معلومات غير مكتملة. ومع نمو البيانات إلى أحجام تيرابايت وبيتابايت، ستزداد الحاجة إلى الأداء الأمثل.
  • غياب الموظفين المتخصصين والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات. تفتقر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى موظفي تكنولوجيا المعلومات المتخصصين، ما يصعب إنشاء مستودع بيانات. قد يكون شراء وتكوين وإدارة الأجهزة أو البرامج أو تقنية قواعد البيانات المناسبة أمرًا شاقًا. وفي ظل غياب مهارات تكنولوجيا المعلومات المناسبة، يمكن أن تهدر الشركات الوقت والمال في تكوين أنظمتها وضبطها واختبارها. الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تختصر الدورة من المشتريات إلى الإنتاج تكون في وضع أفضل للاستجابة لتغيرات السوق بشكل أسرع وأكثر فعالية.
  • محدودية المساحة والطاقة والتبريد في مركز البيانات. يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامية في تحديد كيفية الاستفادة المثلى من المساحة المادية المتوفرة لمركز بياناتها. يمكن أن يؤدي اختيار نظام متكامل ذي مساحة صغيرة ومتطلبات طاقة وتبريد منخفضة إلى توفير كفاءة أكبر ومجالاً للنمو.

جهاز صغير للحد من تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة

صممت شركة IBM جهازًا صغيرًا للتخفيف من تلك التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. قد تكون على دراية بالفعل بتقنية Netezza من شركة IBM، والتي جرى تحسينها باستمرار خلال العشرين سنة الماضية. وقد تكون أيضًا على دراية بسلسلة أجهزة IBM Integrated Analytics System (IAS) المبنية على Netezza والتي تجمع بين أجهزة فائقة الأداء ومحرك استعلام لقواعد البيانات مصمم للمعالجة المتوازية الضخمة، وتخزين البيانات، والتحليلات.

ولكن هناك الآن نسخة مصغرة من IAS تُعد نقطة انطلاق مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامية عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والنقل والشحن. على غرار بقية سلسلة أجهزة IAS، فإن الجهاز الصغير مناسب تمامًا لتنفيذ مجموعة من الاستعلامات – خاصةً الاستعلامات المتوسطة والمعقدة – وتقديم النتائج بسرعة. فبدلاً من انتظار المعارف من الأنظمة سيئة الأداء، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تقنية Spark المدمجة في جهاز IAS المصغّر والتصرف بناءً على المعلومات الجديدة في أفضل فرصة لها لإحداث تأثير.

كما أن بساطة جهاز IAS المصغّر والحد الأدنى من متطلبات الإدارة مناسبان تمامًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مستودع بيانات تحليلية (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) وليس لديها عدد كبير من الموظفين المخصصين لإدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها. وهو يدمج نظام إدارة قواعد البيانات، والخادم، ووحدة التخزين، وإمكانات التحليلات المتقدمة في نظام واحد. كما أنه مضبوط مسبقًا ويتطلب صيانة دورية بسيطة، لذا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة البدء في استخدام إمكاناته المحسنة بالكامل فورًا ولن تكون مثقلة بالتحديثات المستقبلية. كما أن جهاز IAS المصغّر لا يستخدم الفهارس، ما يزيد من بساطة التكوين والتنفيذ مقارنةً بمعظم مستودعات البيانات التقليدية.

ستسعد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى توفير المساحة بمعرفة أن جهاز IAS المصغر يأتي بتصميم قابل للتثبيت على الرفوف. إذا كنت مهتمًا بنقل أحمال التشغيل إلى السحابة، فتجدر الإشارة إلى أن الجهاز جاهز للسحابة بفضل محرك SQL العام (CSE) من IBM. يتضمن محرك CSE خدمات مدمجة للمحاكاة الافتراضية للبيانات تدعم توافقًا قويًا للتطبيقات وتكامل البيانات، ما يساعد تطبيقاتك على العمل على السحابة أو في البيئات المحلية مع مستودعات المعاملات، أو مستودعات البيانات، أو بحيرات البيانات. كما يمكن أن يوفر محرك CSE أيضًا الأمن والحوكمة والإدارة إلى جانب إمكانات نقل البيانات الأساسية.

يوفر جهاز IAS المصغر السرعة والبساطة والقيمة الاستثنائية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى استخدام البيانات الكبيرة لخدمة مصالحها في المجالات التي تزداد فيها المنافسة. لمعرفة المزيد ومعرفة كيف يمكن أن يتناسب الجهاز مع بنيتك الخاصة، حدد موعدًا لإجراء محادثة مجانية شخصية مع أحد خبراء أجهزة مستودعات البيانات لدينا.

 

