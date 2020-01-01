كيف يمكن أن يؤثر التنبؤ الموسمي في مبيعات البيع بالتجزئة

يمكن أن تؤثر تغيرات الفصول بشكل كبير في سوق البيع بالتجزئة. فعندما ترتفع درجات الحرارة أو تنخفض، يغير المستهلكون عاداتهم الشرائية، لذا من الضروري أن تكون شركتك مستعدة لأي شيء قد يحدث. وأحد أفضل الطرق لفعل ذلك هو فهم التنبؤ الموسمي وكيف يمكن أن يؤثر في مبيعات البيع بالتجزئة.
بمجرد أن تفهم التنبؤات الموسمية جيدًا، يمكنك تعلم كيفية الاستفادة منها لصالحك. فيما يلي، نلقي نظرة فاحصة على كيفية تأثير الطقس في صناعة البيع بالتجزئة وكيف يمكن أن يقلل استخدام التنبؤ الموسمي من المخاطر التي يجلبها الطقس مع زيادة المبيعات في الوقت نفسه.
يمكن أن يؤثر الطقس في عملك بطرق قد لا تفكر فيها، لذا فإن الاستعداد أمر بالغ الأهمية. فالتغير في التنبؤات – سواء كان مفاجئًا أو متوقعًا – قد يؤدي إلى تراجع مبيعاتك.
على سبيل المثال، إذا ارتفعت درجات الحرارة، فقد تتأثر مبيعات المنتجات، أو قد تتوقع زيادة الطلب على المياه المعبأة أو واقي الشمس أو طارد الحشرات. سيضعك التفكير مقدمًا في الطقس في وضع أفضل، حيث تتمكن من الحفاظ على توفر المنتجات وخفض الأسعار عند الحاجة وإخطار العملاء.
بقدر ما قد تكون مستعدًا لمواجهة هذا الربع، لن تسير الأمور بالضرورة كما تريد. فقد تؤدي توقعات الطقس غير المعتادة بالحرارة أو البرودة إلى إرباك الخطط التي قد تكون وضعتها بالفعل.
من المهم أيضًا ملاحظة التأثيرات التي قد يحدثها الطقس على عملية الشحن. فقد يتسبب المطر أو البرد أو الثلج في تأخير وقت التسليم، لذا كن حذرًا.
إذا كانت لديك بيانات الطقس مقدمًا، يمكنك تقليل المخاطر التي قد يحدثها الطقس على عملك.
يمكن أن تساعدك معرفة التوقعات الجوية وفهم كيفية الاستعداد لها على تجنب المشكلات الشائعة مثل:
في صناعة البيع بالتجزئة، يعد رضا العملاء أمرًا في غاية الأهمية. وستنعكس التجارب السلبية للعملاء سلبًا على العلامة التجارية، لذا يجب أن يكون منع حدوثها أولوية. إن بذل الجهد لتقديم تجربة إيجابية ومرضية للعملاء لن يؤدي فقط إلى تحسين أعمالك، بل سيجعل المستهلكين يعودون مرة أخرى.
يعد استخدام بيانات الطقس لوضع خطة للتعامل مع العقبات المحتملة في العملية طريقة رائعة لكسب رضا العملاء. وسيظل تقليل المخاطر المرتبطة بالطقس تحديًا بسبب المتغيرات غير المعروفة التي قد تواجهها في النهاية، ولكن من الضروري أن يكون لديك خطة لأي سيناريو محتمل.
العمل بناءً على توقعات أسبوعية ليس أمرًا مثاليًا، ولكن هناك خيارات أكثر تقدمًا يمكنك أخذها في الحسبان. خذ التنبؤ الموسمي على سبيل المثال. يمكن أن توفر لك الاستفادة من التنبؤات الموسمية رؤى حول كيفية الاستعداد للأسابيع أو الأشهر القادمة.
يمكن أن تساعدك التنبؤات الموسمية وغير الموسمية (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) من The Weather Company على التخطيط للتغيرات السوقية التي قد تؤثر في ربحيتك في فترات زمنية من 3 إلى 5 أسابيع ومن شهر إلى 4 أشهر ومن 5 إلى 7 أشهر. ويمكن أن تساعدك هذه المعرفة على زيادة المبيعات بدلاً من مشاهدتها وهي تنخفض.
يمكن لحل التنبؤات الموسمية إصدار تنبؤات بناءً على الطقس المتوقع للأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يمكن تحديث حل التنبؤات غير الموسمية أسبوعيًا. وكلا الحلين قابلان للاستخدام في مجال البيع بالتجزئة.
ستتيح لك مراجعة التنبؤات الموسمية وفهمها فرصة توفير المنتجات ذات الصلة وفقًا للتنبؤات. وهذا يعني أيضًا أنه يمكنك سحب المنتجات أو خفض الأسعار للتخلص من المخزون القديم.
يمكن أن يؤثر الطقس سلبًا في مبيعاتك إذا تركت الأمور تأخذ مجراها الطبيعي. ومع ذلك، عندما تتمكن من توقع المخاطر، يمكنك تحقيق نتائج إيجابية. إن التفكير الاستباقي بناءً على التنبؤات سيمنحك ميزة تنافسية وسيزيد المبيعات، بغض النظر عن الموسم.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيفية استفادة أعمال البيع بالتجزئة من التنبؤات الموسمية وشبه الموسمية، فاتصل بنا (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) اليوم.
