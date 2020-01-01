كيف يمكن أن يؤثر التنبؤ الموسمي في مبيعات البيع بالتجزئة

يمكن أن يؤثر الطقس في عملك بطرق قد لا تفكر فيها، لذا فإن الاستعداد أمر بالغ الأهمية. فالتغير في التنبؤات – سواء كان مفاجئًا أو متوقعًا – قد يؤدي إلى تراجع مبيعاتك.

على سبيل المثال، إذا ارتفعت درجات الحرارة، فقد تتأثر مبيعات المنتجات، أو قد تتوقع زيادة الطلب على المياه المعبأة أو واقي الشمس أو طارد الحشرات. سيضعك التفكير مقدمًا في الطقس في وضع أفضل، حيث تتمكن من الحفاظ على توفر المنتجات وخفض الأسعار عند الحاجة وإخطار العملاء.

بقدر ما قد تكون مستعدًا لمواجهة هذا الربع، لن تسير الأمور بالضرورة كما تريد. فقد تؤدي توقعات الطقس غير المعتادة بالحرارة أو البرودة إلى إرباك الخطط التي قد تكون وضعتها بالفعل.

من المهم أيضًا ملاحظة التأثيرات التي قد يحدثها الطقس على عملية الشحن. فقد يتسبب المطر أو البرد أو الثلج في تأخير وقت التسليم، لذا كن حذرًا.