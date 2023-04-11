كيف يميزنا الالتزام بالأخلاق والثقة والشفافية في IBM

بالنسبة إلى IBM، يبدأ الأمر من خلال خلق ثقافة الأخلاقيات عبر الشركة. فإننا نعطي الأولوية للممارسات الأخلاقية والشفافة، بدءًا من مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ الثقة والشفافية وركائزها لدينا، ووصولاً إلى جهودنا في مجال خصوصية البيانات وأمنها.

يقع مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في صميم جهود IBM للتقنية الجديرة بالثقة، ويتألف من مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية من جميع أنحاء الشركة، وقد جمعوا معًا لاتخاذ القرارات بناءً على مبادئنا وتنفيذ تلك القرارات عمليًا. يبث هذا المجلس مبادئ الشركة في عملية صناعة القرار المتعلقة بالأعمال والمنتجات.

وعلاوة على ذلك، فمن الطرق الرئيسية الأخرى التي تعطي بها IBM الأولوية للمسؤولية التقنية هي من خلال تطبيق مبادئ IBM للثقة والشفافية وركائزنا للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة على المنتجات التي نصممها ونطورها ونستخدمها. نحن نعمل أيضًا على إرساء أفضل الممارسات في الصناعة بصفتنا عضوًا في تحالف البيانات والثقة، الذي أصدر أدوات وموارد مفيدة مثل ضوابط الحماية من التحيز الخوارزمي للقوى العاملة والعناية الواجبة المسؤولة بالبيانات والذكاء الاصطناعي لعمليات الدمج والاستحواذ (M&A). بالإضافة إلى ذلك، أنشأنا أدوات تساعد على ضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع المبادئ الأخلاقية. فعلى سبيل المثال، طورنا أطر عمل ومنتجات مثل IBM Design for Sustainability، وIBM OpenPagesTM with Watson وIBM WatsonTM Knowledge Catalog وIBM AI FactSheets.

يمتد عملنا أيضًا إلى جهودنا في خصوصية البيانات وأمنها. على سبيل المثال، تحافظ IBM على نهج متعدد الجوانب لإدارة المخاطر لتحديد مخاطر الأمن السيبراني والمساعدة في التصدي لها. يشمل ذلك السياسات والإجراءات التي تدير من خلالها IBM بنيتها التحتية وبياناتها، بالإضافة إلى تقييمات الضوابط الفنية وطرق تحديد المخاطر الناشئة. على سبيل المثال، فإن مبادئ أمن البيانات والخصوصية الخاصة بشركة IBM هي مجموعة شاملة من التزامات الأمن والخصوصية لعملائنا والتي تأخذ بعين الاعتبار معايير الصناعة وممارسات IBM القياسية والمتطلبات التنظيمية.