كيف يميزنا الالتزام بالأخلاق والثقة والشفافية في IBM

تثير التقنيات الناشئة والتطور السريع للابتكارات تساؤلات وتحديات في السوقسوق اليوم. في IBM، نعمل على توفير التقنيات الجديدة إلى العالم بطريقة مسؤولة وبهدف واضح منذ أكثر من قرن من الزمان. ونحن نعلم أنه لا يمكن لأحد أن يتصدى لهذه التحديات بمفرده. بالتعاون مع صناع السياسات والباحثين والعملاء وغيرهم من المعنيين، نسعى بشكل استباقي إلى فهم هذه السيناريوهات المتغيرة وتطوير الضمانات التكنولوجية والسياسية.
وكما هو موضح في تقرير IBM Impact، فإننا نعمل جاهدين لنكون مثالاً يُحتذى به لأقراننا وشركائنا وزملائنا في المجال حول كيفية بناء تأثير إيجابي من خلال تطبيق أخلاقيات التقنية والالتزام بالثقة والشفافية في ممارساتنا ومنتجاتنا على نطاق عالمي. فيما يلي بعض الطرق التي تعمل بها شركة IBM لتحقيق تأثير أخلاقي دائم وإيجابي.
بالنسبة إلى IBM، يبدأ الأمر من خلال خلق ثقافة الأخلاقيات عبر الشركة. فإننا نعطي الأولوية للممارسات الأخلاقية والشفافة، بدءًا من مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ الثقة والشفافية وركائزها لدينا، ووصولاً إلى جهودنا في مجال خصوصية البيانات وأمنها.
يقع مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في صميم جهود IBM للتقنية الجديرة بالثقة، ويتألف من مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية من جميع أنحاء الشركة، وقد جمعوا معًا لاتخاذ القرارات بناءً على مبادئنا وتنفيذ تلك القرارات عمليًا. يبث هذا المجلس مبادئ الشركة في عملية صناعة القرار المتعلقة بالأعمال والمنتجات.
وعلاوة على ذلك، فمن الطرق الرئيسية الأخرى التي تعطي بها IBM الأولوية للمسؤولية التقنية هي من خلال تطبيق مبادئ IBM للثقة والشفافية وركائزنا للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة على المنتجات التي نصممها ونطورها ونستخدمها. نحن نعمل أيضًا على إرساء أفضل الممارسات في الصناعة بصفتنا عضوًا في تحالف البيانات والثقة، الذي أصدر أدوات وموارد مفيدة مثل ضوابط الحماية من التحيز الخوارزمي للقوى العاملة والعناية الواجبة المسؤولة بالبيانات والذكاء الاصطناعي لعمليات الدمج والاستحواذ (M&A). بالإضافة إلى ذلك، أنشأنا أدوات تساعد على ضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع المبادئ الأخلاقية. فعلى سبيل المثال، طورنا أطر عمل ومنتجات مثل IBM Design for Sustainability، وIBM OpenPagesTM with Watson وIBM WatsonTM Knowledge Catalog وIBM AI FactSheets.
يمتد عملنا أيضًا إلى جهودنا في خصوصية البيانات وأمنها. على سبيل المثال، تحافظ IBM على نهج متعدد الجوانب لإدارة المخاطر لتحديد مخاطر الأمن السيبراني والمساعدة في التصدي لها. يشمل ذلك السياسات والإجراءات التي تدير من خلالها IBM بنيتها التحتية وبياناتها، بالإضافة إلى تقييمات الضوابط الفنية وطرق تحديد المخاطر الناشئة. على سبيل المثال، فإن مبادئ أمن البيانات والخصوصية الخاصة بشركة IBM هي مجموعة شاملة من التزامات الأمن والخصوصية لعملائنا والتي تأخذ بعين الاعتبار معايير الصناعة وممارسات IBM القياسية والمتطلبات التنظيمية.
لا يمكن لأحد أن يخلق مستقبلاً أفضل للجيل التالي بمفرده. لهذا السبب تتجاوز شركة IBM حدود شركتنا وتُمكِّن شركاءنا في النظام البنائي مع الدعوة إلى سياسات من شأنها أن تشكل سوابق إيجابية لأخلاقيات التقنية وقد تساعد مجتمعنا ومجتمعاتنا على الازدهار.
في عام 2022، تجاوزنا هدفنا المتمثّل في تدريب 1,000 شريك في النظام البنائي على أخلاقيات التقنية. الآن، تلتزم IBM بتدريب 1,000 مورّد للتقنية على أخلاقيات التقنية بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تعمل IBM على إشراك مورّديها في ممارسات راسخة، بما في ذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية، والأخلاقيات، وتخطيط المخاطر وإدارتها.
تركّز IBM على تعزيز هذا التأثير الأخلاقي بشكل أكبر. نتعاون مع صانعي السياسات والقادة حول العالم لتعزيز الأفكار التي يمكن أن تساعد في تحفيز النمو والابتكار بالتقنيات الجديدة أو في معالجة التحديات المجتمعية. على سبيل المثال، من أبرز جهودنا في مجال المناصرة لعام 2022 الدعوة إلى قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 (CHIPS and Science Act) ودعم إقرار قانون الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية لعام 2022 (Reporting for Critical Infrastructure Act)، الذي يتيح نهجًا حكوميًا شاملًا للاستعداد للتهديدات السيبرانية والاستجابة السريعة لها. وهذه مجرد أمثلة على الكيفية التي تعمل بها IBM لإحداث أثر أخلاقي ملموس. يمكنك التعرّف على المزيد حول هذه المبادرات وغيرها في تقرير تأثير IBM لعام 2022.