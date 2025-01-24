كيف يمكن للهجمات الإلكترونية على محلات البقالة أن تهدد الأمن الغذائي

تستمر أهمية الأمن السيبراني في سلسلة توريد الغذاء في الازدياد مع تزايد رقمنة صناعة الأغذية الزراعية. زيادة الزراعة الذكية تعني أن هجوماً سيبرانياً يمكن أن يؤثر حتى على الزراعة والحصاد. بالإضافة إلى عمليات الإنتاج والتوزيع، يمكن للهجوم السيبراني أن يؤثر حتى على سلامة الغذاء. على سبيل المثال، قد يتداخل هجوم إلكتروني مع التكنولوجيا التي تراقب درجة حرارة الطعام أثناء الإنتاج، مما قد يؤدي إلى التلوث.

الأمن السيبراني مهم بشكل خاص في هذه الصناعة لأن مشكلة واحدة في قطاع واحد قد تتراكم بسرعة عبر العالم. بسبب العملية المعقدة لجلب الغذاء من المزرعة إلى المائدة، يمكن أن يكون لثغرة أمنية واحدة في شركة صغيرة واحدة تأثير كبير على سلسلة توريد الغذاء بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد العديد من شركات الأغذية الزراعية بشكل كبير على البائعين الخارجيين.

"إن أحد التحديات التي تتعلق يهجمات برامج الفدية هو أنها قد تسبب عواقب وخيمة للموردين أو الشركاء للشركة الضحية، بالإضافة إلى التأثير المباشر على الشركة الضحية نفسها. "نظرًا للطبيعة المتكاملة والمترابطة لصناعة الأغذية والزراعة، فإن أي اضطراب في شركة واحدة من المرجح أن يكون له تأثير متتابع،" وفقًا لتقرير برامج الفدية من المزرعة إلى المائدة الصادر عن Food Ag ISAC.

على سبيل المثال، تستأجر العديد من سلاسل متاجر البقالة موردين خارجيين لنقل المنتجات من المستودعات إلى المتاجر. يمكن أن يؤدي الهجوم الإلكتروني على شركة النقل إلى إغلاق الأنظمة الحساسة، مما يعني عدم وصول الطعام في الموعد المحدد، مما يؤدي إلى الحصول على رفوف خالية.

"يمكن أن تؤدي الهجمات التي تستهدف الموردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات اللوجستية إلى تأخير في تسليم المنتجات أو نقص المنتجات أو ظهور منتجات مقلدة. "إن الاضطرابات في سلسلة التوريد يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى، حيث لا تؤثر فقط على ربحية الشركات ولكن أيضًا تؤثر على توافر الغذاء وزيادة الأسعار للمستهلكين"، وفقًا لمجلة سلامة الغذاء.

وفقًا لمجلة Forbes، قال العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي Gene Kowel، متحدثًا في ندوة مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التهديدات الزراعية في أغسطس في نبراسكا: "تتزايد المخاطر الإلكترونية وتهديدات الأمن القومي للمزارع والحقول ومرافق تجهيز الأغذية بشكل كبير. وتتطور التهديدات، لتصبح أكثر تعقيدًا وخطورة ". كما ذكر أن التهديدات الأربعة الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة هي هجمات الفدية، والبرامج الضارة الأجنبية، وسرقة البيانات والملكية الفكرية، والإرهاب البيولوجي الذي يؤثر على إنتاج الغذاء وإمدادات المياه. بالإضافة إلى ذلك، حذر من أن الكيانات الأجنبية تحاول بنشاط زعزعة استقرار الصناعات الأمريكية.