كيف يمكن استخدام تحليل المشاعر لتحسين تجربة العملاء؟

تختلف العملية خطوة بخطوة من مؤسسة إلى أخرى، ولكن يمكن تطبيق الخطوط العريضة للعملية على معظم المؤسسات التي تسعى إلى فهم عملائها بشكل أفضل وإجراء تحسينات مدعومة بالبيانات على علامتها التجارية.

الخطوة 1: جمع بيانات العملاء



إن الخطوة الأولى لتحليل المشاعر هي جمع البيانات التي من شأنها أن تغذي التحليل. يمكن جمع هذه البيانات من مجموعة من المصادر المختلفة اعتمادًا على المؤسسة.

المقابلات مع العملاء أو مجموعات التركيز: يمكن الحصول على هذه الرؤى من خلال المقابلات المكتوبة مع العملاء التي تتم عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. أو من خلال مجموعة تركيز مختارة تم إنشاؤها خصيصًا لفهم مشاعر العملاء تجاه منتج ما.

رسائل البريد الإلكتروني أو المراجعات عبر الإنترنت: يمكن أن تساعد أدوات تحليل المشاعر في جمع مراسلات البريد الإلكتروني مع العملاء وتصنيفها في موضعها المناسب.

مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي: يمكن استخدام تحليل المشاعر لفهم ومراقبة تعليقات العملاء التي يتم إجراؤها على منصات التواصل الاجتماعي.

التعليقات على مواقع المراجعات: قد يتوجه بعض المستخدمين إلى مواقع ويب محددة لمراجعة المنتجات لتقديم تجربتهم وتعليقاتهم.

تذاكر دعم العملاء: يمكن استخدام تحليل المشاعر لفصل وتحليل تذاكر دعم العملاء التي فتحها موظفو خدمة العملاء ومعرفة ما إذا كانت المشكلة قد تم حلها أو تم تركها مفتوحة.

التفاعلات مع الفرق التي تتعامل مع العملاء بشكل مباشر، مثل المبيعات أو الدعم: يمكن لتحليل المشاعر أيضًا أن يميز ما إذا كان العميل قد تفاعل بشكل مباشر مع أحد أفراد فريق دعم العملاء أو ما إذا كان قد مر عبر قناة آلية.

بفضل البيانات الواردة من قنوات متعددة، يمكن أن يكون تحليل المشاعر أكثر اكتمالاً، مما يمنح المؤسسة فهماً أوسع لآراء العملاء. تعد البيانات التي يتم جمعها في هذه المرحلة ذات أهمية بالغة، حيث إنها تمثل الأساس لعملية تحليل المشاعر، وستعتمد عليها المؤسسة في اتخاذ القرارات عند الحاجة.

الخطوة 2: تحديد أنماط المشاعر الإيجابية والسلبية



وبمجرد جمع البيانات، فإن الخطوة التالية هي تحديد المشاعر الإيجابية والسلبية التي يشعر بها العملاء تجاه المنتج أو الخدمة.يمكن القيام بذلك بعدة طرق، وأكثرها شيوعًا هو النظر في استجابات الاستطلاع الكمي، مثل صافي نقاط الترويج (NPS) واستطلاعات درجة رضا العملاء (CSAT).

الاستجابات النوعية أكثر صعوبة بعض الشيء وتتطلب من المؤسسات مراجعة الاستجابات يدويًا، ولكن التقدم التكنولوجي ساعد في أتمتة هذه العملية. كما أن تحليل الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يمكنه استخلاص مشاعر العملاء تلقائيًا آخذ في الازدياد أيضًا.

الخطوة 3: الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ



بمجرد أن تحدد المؤسسة مشاعر العملاء الإيجابية والسلبية، يحين الوقت لجمع رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين تجربة العملاء بشكل عام.ومن الأمثلة على ذلك تحليل التعليقات الذي يُظهر أن العملاء غير راضين خلال مرحلة التوجيه، ويصفونها بأنها "مربكة".

وهو ما يعني إعادة هيكلة شاملة لعملية التأهيل وتحليل مفصل للنظام الحالي المعمول به. كما يمكن أن توفر مجالات التحليل الأخرى رؤى قيّمة حول مشكلات العملاء والخبرات السلبية.

الخطوة 4: استخلاص رؤى وتكنولوجيا المعلومات وإجراء التحسينات



حان الوقت الآن لتنفيذ استراتيجيات لمعالجة مجالات التحسين هذه. دعنا نستخدم مثال عملية التوجيه "المربكة". ستبدأ المؤسسة بتحليل سلوك المستخدم وتحليل تذاكر الدعم للوصول إلى السبب الأساسي للارتباك.

من السيناريوهات المحتملة هو أن العديد من المستخدمين لا يكملون قائمة فحص عملية التوجيه. ولكن بمساعدة تحليل المشاعر، تجد المؤسسة أن العملاء يتوقفون عن العمل في إحدى الخطوات المحددة. إحدى طرق تحسين العملية هي إنشاء جولة تفاعلية توجه المستخدمين خلال المهمة. خيار آخر هو فيديو تعليمي مع إرشادات خطوة بخطوة مما يوفر تفاعلات دعم أفضل.

الخطوة 5: تحليل وقياس التأثير

في هذه الخطوة الأخيرة، تنظر المؤسسات فيما إذا كانت الاستراتيجيات التي تم تنفيذها تحقق التأثير المطلوب على عملائها. أفضل طريقة للقيام بذلك هي قياس الأداء ومواصلة تحليل رؤى المشاعر. من المحتمل أن تحتاج المؤسسات إلى ربط تحليلات المشاعر ببيانات تحليلات أخرى للحصول على دقة أكبر.

بمجرد قياس هذه الاستراتيجيات، يمكن للمؤسسات تقييم تأثيرها من خلال مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومواصلة مراقبة تحليل مشاعر العملاء.