4 تحديات تؤثر على سلسلة التوريد في مجال الرعاية الصحية

لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على نقاط الضعف الهيكلية في نظام الرعاية الصحية، وعلى الأخص المشكلة المستمرة المتمثلة في قدرة ومرونة سلسلة التوريد في مجال الرعاية الصحية. وقد أبلغت ما بين 59-83% من المؤسسات عن تأخيرات أو زيادة في المهلة الزمنية في الحصول على المستلزمات منذ بداية الجائحة. استجابة لذلك، قامت 81 بالمئة من هذه المؤسسات بتعديل المخزون، وكان معظمها من خلال زيادة مستويات المخزون، لمواجهة تقلبات الطلب والاضطرابات.
ظهرت العديد من عوامل الخطر الرئيسية أو التحديات الأساسية المتعلقة بسلاسل التوريد في مجال الرعاية الصحية:
تتفاقم تحديات التكامل بسبب عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) - ومن المتوقع أن تؤدي تداعيات كوفيد-19 إلى تسريع الاندماج والاستحواذ في مجال الرعاية الصحية. يوفر الاندماج والاستحواذ إمكانات كبيرة للنمو وتوفير التكاليف، لكنه أيضاً يدفع أنظمة المستشفيات لإدارة الفرق والتقنيات والعمليات المجزأة والمتفرقة. يتيح التكامل المحسّن وقابلية التشغيل البيني إمكانية صناعة قرارات أفضل ويسمح للمؤسسات بالتعاون بشكل أفضل وأن تسبق الاضطرابات بخطوة.
على الرغم من هذه التحديات، توفر حلول التقنية المتقدمة مساراً سريعاً للتحول والمرونة. يعمل قادة الرعاية الصحية ومسؤولي سلسلة التوريد بالفعل على مواجهة هذه التحديات وتحسين مؤسساتهم في هذه العملية. وفقًا لمؤسسة IDC، زادت 62% من المستشفيات من إنفاقها على تطبيقات سلسلة التوريد، ووصف 64% من المديرين التنفيذيين تطبيقات إدارة سلسلة التوريد القائمة على السحابة بأنها "مهمة جدًا للأعمال".
تستحوذ أبراج التحكم في سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي على اهتمام خاص. في الواقع، حدد 88 بالمئة من التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية الذكاء الاصطناعي كتقنية "حساسة" لسلسلة التوريد خلال السنوات الثلاث القادمة. يمكن أن تساعد أبراج التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي المؤسسات على اكتساب رؤية ديناميكية عبر الشبكة، وتحسين القدرة على استشعار تغيرات الطلب والاضطرابات، ودعم المخزون وصناعة القرار لتحسين رعاية المرضى.
يمكن أن تساعد أبراج التحكم في سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة من خلال الاستفادة من خمس قدرات رئيسية:
نشر أبراج التحكم لا يقتصر فقط على مواجهة التحديات التي كشفها الوباء. بل إنها عنصر أساسي في الانتقال إلى بيئة رقمية وأكثر اعتماداً على البيانات ومواجهة تحديات وفرص المستقبل. إن دمج الرؤية والأتمتة والتكامل عبر سلسلة التوريد مع برج مراقبة يفتح الحدود التالية: منظومة للرعاية الصحية حيث يتيح الاتصال والتعاون في سلسلة التوريد إدارة الأزمات والتحديات الصحية المستقبلية بشكل أفضل، بل وحتى التفوق عليها.
