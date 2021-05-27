Hadoop مقابل Spark: ما الفرق بينهما؟

البنى الخاصة بـ Hadoop وSpark، وكيف تتم مقارنة أطر عمل البيانات الكبيرة في سياقات متعددة وسيناريوهات تناسب كل حل.
إن كلًّا من Hadoop وSpark، اللذَين تم تطويرهما بواسطة مؤسسة Apache Software Foundation، إطار عمل مفتوح المصدر ومستخدم على نطاق واسع لبنى البيانات الكبيرة، فكل إطار عمل يحتوي على نظام بنائي شامل من التقنيات مفتوحة المصدر التي تُعد، وتُعالج، وتدير، وتحلِّل مجموعات البيانات الكبيرة.
Apache Hadoop هو أداة برمجية مفتوحة المصدر تتيح للمستخدمين إدارة مجموعات البيانات الكبيرة (من الجيجابايت إلى البيتابايت) من خلال تمكين شبكة من الحواسيب (أو "العقد") من حل المشكلات الكبيرة والمعقدة للبيانات. فهو حل قابل للتوسع، ومرن للغاية، وفعال من حيث التكلفة، فهو يقوم بتخزين ومعالجة البيانات المنظمة، وشبه المنظمة، وغير المنظمة (مثل سجلات تدفق النقرات على الإنترنت، وسجلات خادم الويب، وبيانات أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT)، وما إلى ذلك).
تشمل ميزات إطار عمل Hadoop ما يلي:
Apache Spark — وهو مفتوح المصدر أيضًا — هو محرك لمعالجة البيانات لمجموعات البيانات الكبيرة. مثل Hadoop، يقوم Spark بتقسيم المهام الكبيرة عبر عقد مختلفة. ومع ذلك، يميل إلى الأداء بشكل أسرع من Hadoop، ويستخدم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لتخزين ومعالجة البيانات بدلًا من نظام الملفات. وهذا يمكّن Spark من التعامل مع حالات استخدام لا يستطيع Hadoop التعامل معها.
تشمل ميزات إطار عمل Spark ما يلي:
يدعم Hadoop التحليلات المتقدمة للبيانات المخزنة (مثل التحليل التنبؤي، استخراج البيانات، التعلم الآلي (ML)، وما إلى ذلك). يتيح تقسيم مهام معالجة تحليلات البيانات الكبيرة إلى مهام أصغر، وتُنفَّذ المهام الصغيرة بالتوازي باستخدام خوارزمية (مثل MapReduce)، ثم يتم توزيعها عبر مجموعة Hadoop (أي العقد التي تقوم بالحسابات المتوازية على مجموعات البيانات الكبيرة).
يتكون نظام Hadoop البنائي من أربع وحدات رئيسية:
يمثِّل Apache Spark، وهو أكبر مشروع مفتوح المصدر في معالجة البيانات، الإطار الوحيد للمعالجة الذي يجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي (AI). يُتيح ذلك للمستخدمين إجراء تحويلات وتحليلات واسعة النطاق للبيانات، ثم تشغيل خوارزميات التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي المتطورة.
يتكون النظام Spark البنائي من خمس وحدات رئيسية:
Spark هو تحسين Hadoop لنظام MapReduce، فالفارق الأساسي بين Spark وMapReduce يكمن في أن Spark يعالج البيانات ويحتفظ بها في الذاكرة للخطوات اللاحقة، في حين يعالج MapReduce البيانات على القرص. ونتيجةً لذلك، بالنسبة إلى أعباء العمل الأصغر، تكون سرعات معالجة البيانات لـ Spark أسرع بما يصل إلى 100 مرة أكثر من MapReduce (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
علاوة على ذلك، وبعكس عملية التنفيذ ذات المرحلتَين في MapReduce، ينشئ Spark الرسم البياني باتجاه واحد (DAG) لجدولة المهام وتنسيق العقد عبر مجموعة Hadoop. فهذه العملية لتتبع المهام تتيح التسامح مع الأخطاء، فتتم إعادة تطبيق العمليات المسجلة على البيانات من حالة سابقة.
لنلقِ نظرة فاحصة على الفروقات الرئيسية بين Hadoop وSpark في ستة سياقات حاسمة:
استنادًا إلى التحليلات المقارنة والمعلومات الواقعية المقدمة أعلاه، فإن الحالات التالية توضح بشكل أفضل قابلية استخدام Hadoop مقابل Spark.
Hadoop هو الأكثر فعاليةً في السيناريوهات التي تشمل ما يلي:
Spark هو الأكثر فعاليةً في السيناريوهات التي تشمل ما يلي:
