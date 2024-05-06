يتسم المشهد العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بالتعقيد وسرعة تطوره. وقد ظهرت العديد من المواضيع والمخاوف الرئيسية، ومع هذا فلا بد للهيئات الحكومية من أن تتقدم في هذا الميدان من خلال تقييم أولوياتها وعملياتها الخاصة.
ويعد الامتثال للسياسات الرسمية من خلال أدوات التدقيق والإجراءات الأخرى مجرد خطوة أخيرة. إن الأساس لتشغيل الحوكمة بشكل فعال يتمحور حول الإنسان، ويشمل تأمين التفويضات الممولة، وتحديد القادة المسؤولين، وتطوير الإلمام بالذكاء الاصطناعي على مستوى الوكالة ومراكز التميز، ودمج الرؤى من الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الربحية والصناعات الخاصة.
حتى وقت كتابة هذا النص، يسرد مرصد السياسات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عدد 668 مبادرة وطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي من 69 دولة وإقليمًا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. تشمل هذه المبادرات استراتيجيات وأجندات وخطط وطنية؛ هيئات تنسيق أو مراقبة الذكاء الاصطناعي؛ المشاورات العامة مع الأطراف المعنية أو الخبراء؛ ومبادرات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام. علاوة على ذلك، تضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللوائح والمعايير القابلة للتنفيذ قانونياً للذكاء الاصطناعي في فئة منفصلة عن المبادرات المذكورة سابقاً، حيث تقوم بإدراج 337 مبادرة إضافية.
قد يكون من الصعب تعريف مصطلح الحوكمة. في سياق الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يشير إلى الحواجز الأمنية والأخلاقية لأدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، أو السياسات المتعلقة بالوصول إلى البيانات واستخدام النماذج، أو التنظيم الذي تفرضه الحكومة نفسه. لذلك، نرى المبادئ التوجيهية الوطنية والدولية تتناول هذه التعريفات المتداخلة والمتقاطعة بطرق متعددة. لهذه الأسباب جميعاً، يجب أن تبدأ حوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المفهوم وتستمر طوال دورة حياة حل الذكاء الاصطناعي.
على نطاق واسع، تسعى الوكالات الحكومية جاهدةً إلى الحوكمة التي تدعم وتوازن بين الشواغل المجتمعية المتعلقة بالازدهار الاقتصادي والأمن القومي والديناميكيات السياسية، كما رأينا في أمر البيت الأبيض الأخير بإنشاء مجالس حوكمة للذكاء الاصطناعي في الوكالات الفيدرالية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يبدو أن العديد من الشركات الخاصة تعطي الأولوية للازدهار الاقتصادي، مع التركيز على الكفاءة والإنتاجية التي تدفع نجاح الأعمال وقيمة المساهمين، وبينما تؤكد بعض الشركات مثل IBM على دمج حواجز الحماية في مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي.
كما تقوم هيئات غير حكومية وأكاديميين وخبراء آخرين بنشر إرشادات مفيدة لوكالات القطاع العام. هذا العام، نشر تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي إطار الذكاء الاصطناعي Presidio (PDF). إنه "... يوفر نهجًا منظمًا للتطوير الآمن للذكاء الاصطناعي التوليدي ونشره واستخدامه. وبذلك، يسلط إطار العمل الضوء على الثغرات والفرص في معالجة مخاوف السلامة، من منظور أربعة جهات رئيسية: منشئو نماذج الذكاء الاصطناعي، محولات نماذج الذكاء الاصطناعي، مستخدمو نماذج الذكاء الاصطناعي، ومستخدمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
تظهر بعض الموضوعات التنظيمية المشتركة عبر الصناعات والقطاعات. على سبيل المثال، من المستحسن بشكل متزايد توفير الشفافية للمستخدمين النهائيين حول وجود واستخدام أي ذكاء اصطناعي يتفاعلون معه. يجب على القادة ضمان موثوقية الأداء ومقاومة الهجوم، بالإضافة إلى التزام قابل للتنفيذ بالمسؤولية الاجتماعية. يشمل ذلك إعطاء الأولوية للعدالة وعدم التحيز في بيانات ونتائج التدريب، وتقليل الأثر البيئي، وزيادة المساءلة من خلال تعيين الأفراد المسؤولين والتعليم على مستوى المؤسسة.
سواء كانت سياسات الحوكمة تعتمد على قانون مرن أو إنفاذ رسمي، وبغض النظر عن مدى شمولها أو معرفتها، فهي مبادئ فقط. ما يهم هو كيفية قيام المؤسسة بوضعها موضع التنفيذ.
على سبيل المثال، نشرت مدينة نيويورك خطة عملها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2023، وأضفت الطابع الرسمي على مبادئ الذكاء الاصطناعي في مارس 2024. على الرغم من أن هذه المبادئ تتماشى مع المواضيع السابقة – بما في ذلك القول إن أدوات الذكاء الاصطناعي "يجب اختبارها قبل نشر" – إلا أن روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي أطلقته المدينة للإجابة عن الأسئلة حول بدء وتشغيل الأعمال التجارية قدم إجابات شجعت المستخدمين على خرق القانون. أين تعطل التنفيذ؟
يتطلب تفعيل الحوكمة نهجًا متمحورًا حول الإنسان وخاضعًا للمساءلة وتشاركيًا. لنلقِ نظرة على ثلاثة إجراءات رئيسية يجب على الوكالات اتخاذها:
لا يمكن للثقة أن توجد من دون المساءلة. لتفعيل أطر عمل الحوكمة، تحتاج الوكالات الحكومية إلى قادة مسؤولين لديهم تفويضات ممولة للقيام بالعمل. لذكر فجوة معرفية واحدة فقط: العديد من كبار قادة التقنية الذين تحدثنا معهم ليس لديهم أي فهم لكيفية تحيز البيانات.
البيانات هي قطعة أثرية للتجربة البشرية، وهي عرضة لتكلس وجهات النظر العالمية وعدم المساواة. يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي كمرآة تعكس تحيزاتنا إلينا. من الضروري أن نحدد القادة المسؤولين الذين يفهمون ذلك ويمكن تمكينهم مالياً وتحميلهم المسؤولية عن ضمان إدارة الذكاء الاصطناعي الخاص بهم بشكل أخلاقي ومتماشي مع قيم المجتمع الذي تخدمه.
نلاحظ العديد من الوكالات التي تعقد "أيام الابتكار" في الذكاء الاصطناعي وفعاليات هاكاثون تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية (مثل تقليل التكاليف، وإشراك المواطنين أو الموظفين، ومؤشرات الأداء الرئيسية). نوصي بتوسيع نطاق هذه الهاكاثونات لمعالجة تحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال هذه الخطوات:
تعتمد هذه الجداول الزمنية على خبرتنا في تقديم تدريب تطبيقي للممارسين فيما يتعلق بحالة الاستخدام. فهو يمنح القادة المحتملين فرصة للقيام بالعمل الفعلي المتعلق بالحوكمة، بتوجيه من مدرب، مع وضع أعضاء الفريق في دور حكام الحوكمة المميزين.
لكن فعاليات الهاكاثون ليست كافية. لا يمكن للمرء أن يتعلم كل شيء في ثلاثة أشهر. يجب على الوكالات الاستثمار في بناء ثقافة الإلمام بالذكاء الاصطناعي التي تعزز التعلم المستمر، بما في ذلك التخلي عن الافتراضات القديمة عند الحاجة.
غالبًا ما تعتمد المجموعة التي تطور العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي على نماذج التقييم كآلية أساسية لجمع البيانات الوصفية المهمة حول المخزون وتقييم والتخفيف من مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي قبل نشرها. تستطلع هذه النماذج آراء المالكين أو المشترين لنماذج الذكاء الاصطناعي حول هدف نموذج الذكاء الاصطناعي، وبيانات التدريب ونهجه التدريبي، والأطراف المسؤولة، والمخاوف المتعلقة بالتأثيرات المتباينة.
هناك العديد من أسباب القلق بشأن استخدام هذه النماذج بمعزل عن بعضها البعض دون تعليم صارم وتواصل واعتبارات ثقافية. ويشمل ذلك ما يلي:
لقد رأينا مدخلات شكلية مقلقة قدمها ممارسو الذكاء الاصطناعي عبر المناطق الجغرافية ومستويات التعليم، ومن أولئك الذين يقولون إنهم قاموا بقراءة السياسات المنشورة ويفهمون المبادئ. تشمل هذه الإدخالات "كيف يمكن أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بي غير عادل إذا لم أجمع معلومات تحديد الهوية الشخصية؟"، و"لا توجد مخاطر لتأثير متباين لأن نواياي طيبة." وتشير هذه إلى الحاجة الملحة للتدريب التطبيقي، وثقافة تنظيمية تقيس سلوكيات النماذج باستمرار مقابل إرشادات أخلاقية محددة بوضوح.
من الضروري وجود ثقافة تشاركية وشاملة في الوقت الذي تتصارع فيه المؤسسات مع إدارة التقنية ذات التأثير الواسع. وكما ناقشنا سابقاً، فإن التنوع ليس عاملاً سياسياً بل هو عامل رياضي. تعد مراكز التميز ضرورية لضمان أن يكون الموظفون مستخدمين متعلمين في الذكاء الاصطناعي المسؤول يفهمون المخاطر والتأثير المتباين. يجب على المؤسسات أن تجعل الحوكمة جزءًا لا يتجزأ من جهود الابتكار التعاوني، والتأكيد على أن المسؤولية تعود للجميع، وليس فقط مالكي النماذج. يجب عليهم تحديد قادة مسؤولين حقاً يجلبون منظوراً اجتماعياً تقنياً لقضايا الحوكمة ويرحبون بأساليب جديدة للتخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي مهما كان المصدر — سواء حكومياً أو غير حكومي أو أكاديمي.
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اقرأ ملخصاً لمناقشة أجريت مؤخرًا مركز IBM للأعمال في الحكومة مع قادة الحكومة والأطراف المعنية حول كيفية استفادة الجمهور من الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال تحسين تقديم خدمات الوكالات.
تعرف على سبب حاجة الحكومات إلى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم عملية صنع القرار القائمة على البيانات.
تعرّف على السبب في أن السحابة المتعددة الهجينة المفتوحة التي تمتاز بالحوسبة السرية يمكن أن توفر المرونة وتعالج المخاوف الأمنية.
اكتشف كيف قامت مدينة هلسنكي بالتعاون مع IBM Consulting بإنشاء تجارب أسرع وأكثر مرونة للمواطنين.
حلول تكنولوجيا المعلومات الحكومية لزيادة السرعة وتعزيز المرونة.
تطوير جاهزية الحكومات وصمودها لمواكبة عالم يتزايد فيه عدم اليقين.
استخدم روبوتات المحادثة الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم المواطنين على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع باستخدام IBM watsonx Assistant.