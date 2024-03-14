بدء العمل مع مقاييس عميل Kafka

إن منصة Apache Kafka منصة معترف بها على نطاق واسع لتخزين الأحداث مفتوحة المصدر ومعالجة تدفق البيانات، فقد تطورت لتصبح المعيار الفعلي لتدفق البيانات، حيث تُستخدم المنصة من قِبَل أكثر من 80% من شركات Fortune 500. ويوفر جميع مزودي الأوساط السحابية الرئيسية خدمات تدفق بيانات مُدارة لتلبية هذا الطلب المتزايد.

من المزايا الرئيسية لاختيار خدمات Kafka المدارة هي تفويض مسؤولية متابعة المقاييس المتعلقة بالوسطاء والعمليات، وهو ما يتيح للمستخدمين التركيز فقط على المقاييس الخاصة بالتطبيقات. ففي هذه المقالة، يقدم مدير المنتج أوشي نوانكو إرشادات حول مجموعة من المقاييس التي ينبغي على العملاء مراقبتها لتحقيق الأداء الأمثل.

عادةً ما تتضمن مراقبة Kafka مجموعة متنوعة من المقاييس التي تغطي جوانب متعددة من النظام، بما في ذلك الموضوعات والأقسام والوسطاء ومجموعات المستهلكين. وتشمل مقاييس Kafka القياسية معلومات حول الإنتاجية وزمن الانتقال والتكرار واستخدام الأقراص. راجع وثائق Kafka وأدوات المراقبة ذات الصلة لفهم المقاييس المحددة المتاحة لإصدار Kafka الخاص بك وكيفية تفسيرها بشكل فعال.