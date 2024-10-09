الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يقتصر على التقنية فحسب، بل يتعلق بتحوُّل الأعمال

نحن الآن في مرحلة محورية من تطوُّرنا في تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسات. بينما استحوذ الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجَّه للمستهلكين على خيال الملايين، يعمل المديرون التنفيذيون على تطوير الممارسات التي تمكِّنهم من صياغة استراتيجية فعَّالة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسة.
وفقًا لاستطلاع المديرين التنفيذيين لدينا، 60% من المؤسسات لم تبدأ بَعد في تطوير نهج موحَّد على مستوى المؤسسة لتبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي. تمتلك IBM موقعًا فريدًا يُتيح لها تقديم المساعدة. تتمتّع الشركة بتاريخ غني من الابتكار، إلى جانب فهم عميق لاحتياجات المؤسسات. ولديها سجل حافل بالإنجازات في بناء تقنيات متميّزة ومساعدة العملاء على تحقيق التحوّل المؤسسي بثقة وموثوقية. وهذا يجعلها المكان المثالي لي لأساهم في تشكيل مستقبل قطاعنا.
على مدار 25 عامًا من العمل في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات، شهدتُ كيف يمكن للتكنولوجيا إعادة تشكيل الأعمال والصناعات وحتى أسلوب حياتنا. حظيتُ بفرصة العمل مع بعض من أكثر الفِرق ابتكارًا في الصناعة، شملت أربع شركات ناشئة، وعددًا من الشركات النامية سريعًا، وعمالقة التقنية مثل Microsoft وOracle وGoogle، بالإضافة إلى عملاء وشركاء من مختلف الأحجام. وأنا متحمّس للانضمام إلى IBM للمساهمة في قيادة استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات وتنفيذها.
انضممت مؤخرًا إلى Sanjeev Mohan وRitika Gunnar في حلقة بودكاست لمشاركة أسباب اختياري لشركة IBM، وبيان كيف أرى أن الشركة في موقع فريد لقيادة موجة التحوُّل المقبلة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
رؤية IBM للذكاء الاصطناعي التوليدي مختلفة. الأمر لا يقتصر على ابتكار أدوات متطورة فحسب؛ بل يتعلق بضمان موثوقية التكنولوجيا وقدرتها على التوسع واستخدامها لحل تحديات الأعمال الواقعية.
تتمتع IBM بسمعة راسخة في تقديم حلول حيوية للأعمال في قطاعات تخضع لتنظيم صارم، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية. هذه الخبرة العميقة في بناء أنظمة موثوق بها وآمنة هي بالضبط ما تحتاجه المؤسسات عند تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن لسنا هنا لبناء الذكاء الاصطناعي من أجل الذكاء الاصطناعي فحسب؛ بل لمساعدة المؤسسات على التحوُّل باستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة موثوق بها وأخلاقية وقابلة للتوسع.
إذن كيف تبدو استراتيجيتنا؟ في IBM، نتبنّى الذكاء الاصطناعي التوليدي مع ثلاثة مبادئ أساسية: الثقة والابتكار وقابلية التوسع على مستوى المؤسسات.
تُعَد الثقة عنصرًا محوريًا في فلسفة IBM للذكاء الاصطناعي. نحن نطوِّر أنظمة لا تقتصر على تقديم النتائج فحسب، بل تشرح أيضًا كيفية التوصل إلى هذه النتائج. على سبيل المثال، يمكن النظر إلى تعاون IBM مع Credit Agricole، إحدى الشركات الفاعلة الرئيسية في مجالَي البنوك والتأمين، والذي يضم 53 مليون عميل و147 ألف موظف. خصَّصت الشركة ميزانية قدرها 20 مليار يورو لأنظمة تكنولوجيا المعلومات للفترة من 2022 إلى 2025. كجزء من هذه المبادرة، بدأ Credit Agricole في إطلاق حلّين للبيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات مدعومين ببرمجيات IBM لدعم استراتيجيتهم الواسعة في تكنولوجيا المعلومات. تم تصميم هذه الحلول لتعزيز الإنتاجية للموظفين والعملاء. وعلى نفس القدر من الأهمية، هناك تركيز على قابلية التدقيق للجهات التنظيمية. كل قرار مدعوم بالذكاء الاصطناعي قابل للتدقيق، ما يعزّز الالتزام التنظيمي ويزيد الثقة في عمليات الأعمال.
لقد شاهدتُ أيضًا كيف تساعد IBM شركات مثل American Airlines، التي استطاعت بفضل نهج IBM (البرمجيات + الاستشارات + IBM Garage) تسريع دورات التطوير والإطلاق لتطبيق عالمي أثناء إعصار كبير، مع الحفاظ على الإشراف البشري على نقاط القرار الحيوية.
المصطلحات التي يستخدمها هؤلاء العملاء لوصف هذه التطبيقات ليست مجرد "تجارب مبتكرة". فهي "قوية" و"موثوق بها".
تُعَد شركة IBM واحدة من أكثر المؤسسات ابتكارًا في العالم. بدءًا من اختراع SQL إلى دفع الحدود باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل Watson والنماذج اللغوية الكبيرة، كانت IBM تقود مستقبل التكنولوجيا لأكثر من قرن من الزمان. يستمر تاريخنا في الابتكار اليوم مع التقدم في الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والمنصات مفتوحة المصدر. الأمر لا يتعلق بكونك الأحدث في السوق، بل بكونك الأكثر موثوقية وأمانة وأخلاقية، وIBM تتصدر هذا المجال.
الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس تجربة بحثية بالنسبة لشركة IBM. إنها طريقتنا للمساعدة على قيادة تحوُّلات الأعمال في العالم الحقيقي. نحن نبني أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وآمنة وجاهزة لتلبية متطلبات بيئات المؤسسات الأكثر تعقيدًا. سواء أكنت تعمل في مجال الخدمات المالية أم الرعاية الصحية أم التصنيع، تمتلك IBM الخبرة والبنية التحتية لمساعدتك على نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. تمكِّن قدراتنا في الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي المؤسسات من الابتكار دون المساومة على الأمان أو الالتزام التنظيمي، بغض النظر عن الصناعة.
أعتقد أننا على أعتاب شيء تحويلي حقيقي. تتصدر IBM المبادرة في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة فعلية للأعمال. مهمتنا هي تمكين الشركات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بطريقة فعَّالة ومسؤولة.
سيغيّر الذكاء الاصطناعي طريقة عملنا، وطريقة اتخاذنا للقرارات، وطريقة نمونا. وعلى مدى الأشهر المقبلة، سنطلق ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي.
مصمَّم لإحداث تغيير جذري في كيفية استخدام الشركات للبيانات، بما يُتيح الحصول على رؤًى أكثر ذكاءً، وتحسين اتخاذ القرار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على نطاق غير مسبوق.
أشعر بالحماس الشديد لأن أكون جزءًا من هذه الرحلة وللمساهمة في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي في IBM. نحن في البداية فقط، والأفضل لم يأتِ بعد. تابعنا للمزيد من التحديثات بينما نواصل دفع حدود الممكن مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إذا كنت تريد معرفة المزيد، فانضم إلينا في IBM TechXchange، حيث سنعرض لك كيفية تحويل رؤيتنا إلى حقيقة. لنبني مستقبل الذكاء الاصطناعي معًا.