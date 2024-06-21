مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، يتزايد أيضًا خطر التهديدات الداخلية. وهذا يضع مزيدًا من الضغط على الشركات لإعادة النظر في سياسات الأمن والسرية.

في غضون سنوات قليلة، أحدث الذكاء الاصطناعي (AI) تغييراً جذرياً في عالم الأعمال. وبات 61% من العاملين في وظائف المعرفة يستخدمون الآن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) — ولا سيما ChatGPT من OpenAI — ضمن روتينهم اليومي. وفي الوقت نفسه، يستثمر قادة الأعمال — مدفوعين في كثير من الأحيان جزئيًا بالخوف من فوات الفرصة — مليارات الدولارات في أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ولا يقتصر الاستثمار على روبوتات المحادثة فحسب، بل يشمل أيضًا أدوات توليد الصور، وبرمجيات استنساخ الأصوات، وحتى تقنية فيديو التزييف العميق لإنشاء صور رمزية افتراضية.

ولا نزال بعيدين عن مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي غير قابل للتمييز عن البشر. وحتى إن حدث ذلك يومًا ما — أو عندما يحدث — فإن المخاطر الأخلاقية ومخاطر الأمن الإلكتروني المصاحبة له ستواصل التصاعد. فعندما يتعذر التحقق مما إذا كان شخصٌ ما أو شيءٌ ما حقيقيًا أم لا، تزداد احتمالات التلاعب بالناس دون وعي منهم عبر الآلات.