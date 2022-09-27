من المبادئ إلى الإجراءات: بناء نهج شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي

اليوم، يتغلغل الذكاء الاصطناعي كل جانب من جوانب وظائف الأعمال. سواء كان ذلك في الخدمات المالية أو توظيف الموظفين أو خدمة العملاء أو إدارة الرعاية الصحية، فإن الذكاء الاصطناعي يدعم بشكل متزايد سير العمل الحساس عبر جميع الصناعات.

لكن مع ازدياد اعتماد الذكاء الاصطناعي تأتي تحديات أكبر. وفي السوق شهدنا العديد من الأخطاء التي شملت نتائج غير دقيقة، وتوصيات غير عادلة، وعواقب أخرى غير مرغوب فيها. وقد أثار ذلك مخاوف بين المؤسسات الخاصة والعامة حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يستخدم بمسؤولية. أضف إلى ذلك التعامل مع اللوائح والمعايير المعقدة المتعلقة بالامتثال، وستتضح الحاجة إلى وضع إستراتيجية قوية وجديرة بالثقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يتطلب توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة حوكمة الذكاء الاصطناعي، وعملية تحديد السياسات وتحديد المساءلة طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي. وهذا بدوره يتطلب سياسة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، حيث إننا لا نستطيع بناء أنظمة تستند إلى الثقة إلا من خلال تضمين المبادئ الأخلاقية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعملياته.

يعمل بحث IBM على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة منذ عام 2012. فعندما أطلقت IBM مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في 2018، لم تكن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي موضوعًا بالغ الأهمية في الصحافة، ولم يكن في مقدمة أولويات شركات الأعمال الرائدة. ولكن مع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في العديد من جوانب الحياة اليومية، ازداد الاهتمام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

في دراسة أجريت عام 2021 أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، صنف ما يقرب من 75% من التنفيذيين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كأهمية، بزيادة أقل من 50% في 2018. والأهم من ذلك، تشير الدراسة أن تلك المؤسسات التي تنفذ إستراتيجية شاملة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، متداخلة عبر وحدات الأعمال، قد تمتلك ميزة تنافسية في المستقبل.