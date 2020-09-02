وكما هو معتاد في هندسة النظم، فإن الإجابة هي: "يتوقّف ذلك على السياق". وقد يكون من المفيد البدء ببعض التعريفات في سياق الأتمتة:

يشير مصطلح بدون تعليمات برمجية (No-code) إلى أدوات أتمتة لا تتطلّب استخدام لغة برمجة لبناء المكوّنات ذات الصلة، مثل التطبيقات، والروبوتات، والعمليات، وقرارات الأعمال، وروبوتات المحادثة، وغيرها. أي برنامج أتمتة بدون تعليمات برمجية (No-code) يكون، في كثير من الأحيان، صعب النشر والتشغيل والتوسعة لاحقًا.

وبشكل عام، تكون بيئة الأتمتة بدون تعليمات برمجية ضيقة النطاق؛ لذلك فهي مناسبة لحل مشكلات رأسية أو أفقية محددة، لكنها لا تُعدّ خيارًا ملائمًا للتطبيقات التي تتجاوز هذا النطاق. وغالبًا ما أرى — مع مختلف أدوات الأتمتة، ولا سيما الأدوات بدون تعليمات برمجية — فرق العمل متحمسة لتوسيع نطاق استخدام الأداة من المجال الذي تتقنه (مثل إدارة مهام المشروعات لفرق صغيرة من شخصين إلى ستة أشخاص) إلى مجالات مجاورة لا تكون مناسبة بالقدر نفسه (مثل دمج مهام المشروع مع إدارة خارطة الطريق لأغراض التتبع).

أما منخفض التعليمات البرمجية (Low-code) فيشير إلى أدوات أتمتة أكثر واقعية، لا تتطلّب عادةً كتابة تعليمات برمجية للبدء في إنشاء المكوّنات المطلوبة، مع إمكانية أن يقوم المطوّرون بتوسعتها لاحقًا من دون إعادة البناء من الصفر.

ويشير روبوت RPA إلى أحد نواتج الأتمتة التي غالبًا ما تجمع بين الأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية والأتمتة المعتمدة على واجهة المستخدم للتفاعل مع التطبيقات بالطريقة نفسها التي يتعامل بها المستخدمون.

ماذا يعني ذلك لمستخدمي الأعمال الذين يرغبون في بناء روبوتات برمجية باستخدام أدوات RPA منخفضة التعليمات البرمجية؟ لزيادة فرص النجاح، يحتاج مستخدمو الأعمال إلى إرشاد واضح من فريق خبراء عملي يمكنه توفير ما يلي: أفضل الممارسات الموثّقة، وأمثلة على روبوتات جاهزة كنماذج، وتعزيز إيجابي يشجع على الابتكار، ودعم سريع الاستجابة لعمليات بناء الروبوتات. ومع هذا المستوى من الإرشاد والدعم، يكون بمقدور مستخدمي الأعمال إنشاء روبوتات برمجية مفيدة بسهولة، مع ضمان ألّا تطغى متطلبات نشر هذه الروبوتات وصيانتها على الفوائد المتحقّقة منها.

وأخيرًا، من المهم إخضاع روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) لاختبارات جودة منهجية، تمامًا كما هو الحال مع أي عملية لتطوير التعليمات البرمجية. فقد يعمل الروبوت البرمجي على النحو المطلوب مع مستخدم واحد على جهاز واحد وفي حالة استخدام محددة، لكنه قد لا يقدّم النتائج نفسها في بيئات أو سيناريوهات أخرى. كما يُتوقَّع اليوم من البرمجيات السحابية أن تتضمّن آليات مُحكَمة للأمان، وتسجيل الأحداث (logging)، وضمان جودة الخدمة، مثل إعادة المحاولة تلقائيًا عند حدوث أخطاء، وهذه الجوانب، في معظم الحالات، لا تكون تلقائية ولا "منخفضة التعليمات البرمجية"، بل تتطلّب خبرة تقنية متخصّصة. إذا جرى التخطيط لعناصر التقوية والأمن ضمن مشروعات برمجيات أتمتة العمليات الآلية (RPA)، فإن احتمالات النجاح ترتفع بدرجة كبيرة.

Jeff Goodhue، أخصائي تكنولوجيا معلومات تنفيذي عالمي، Business Automation