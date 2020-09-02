غالبًا ما تُوصَف أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) بأنها برامج أتمتة "بدون تعليمات برمجية" أو "منخفضة التعليمات البرمجية". ورغم أن هذا الوصف قد يكون دقيقًا، فإنه لا يعني بالضرورة أن استخدامها سهل على مستخدمي الأعمال (أو سريع) لبناء روبوتات برمجية تُسهِم في أتمتة العمليات التجارية. وقد قررنا التحقّق من صحة مقولة "بإمكان أي شخص استخدام هذه الأدوات" عبر سؤال عدد من خبراء الأتمتة وشركاء الأعمال لدينا للإجابة عن هذا السؤال: هل يمكن لمستخدمي الأعمال بناء روبوتات برمجية بسهولة باستخدام أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA)؟
يمكن لوجهات النظر السبع التالية — الصادرة عن أشخاص يعملون بانتظام مع شركات تستخدم طيفًا واسعًا من أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) — أن تساعد في ضبط التوقعات بصورة واقعية بشأن ما يلزم لضمان قدرة مستخدمي الأعمال على بناء الروبوتات البرمجية التي يحتاجون إليها للعمل بمزيد من الكفاءة والفعالية.
أولًا، ليس جميع مستخدمي الأعمال سواءً. ويؤكد عملنا مع العملاء هذه الحقيقة. فبعض مستخدمي الأعمال — مثل المحللين الماليين — يستخدمون بانتظام برمجيات متقدمة، لذا قد يكون إنشاء روبوت RPA يتولى أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت أسهل من التعامل مع بعض جداول البيانات التي نراها متداولة في أقسام المالية. في المقابل، قد يجد آخرون، ممن ينتمون إلى قطاعات لا تزال في بدايات رحلتها نحو التحول الرقمي، أن تسلّق جبل إيفرست أيسر من بناء روبوت برمجي.
البعد الثاني الذي ينبغي مراعاته هو ما تريده من هذه الروبوتات البرمجية أن تقوم به. يمكن لروبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) تنفيذ طيف واسع من مهام المكاتب الأمامية والخلفية، بدءًا من حالات الاستخدام البسيطة ووصولًا إلى السيناريوهات الأكثر تعقيدًا. وسيكون لتحديد ما تريد من الروبوت القيام به أثر كبير في مستوى الخبرة المطلوبة لبنائه. هل تريد منه تنفيذ مهمة بسيطة مثل سحب البيانات من جدول بيانات وتحميلها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك؟ أم تريده أن يؤدي مهام أكثر تقدمًا، مثل تصنيف رسائل البريد الإلكتروني الواردة، أو توجيه سير العمل، أو اتخاذ قرارات معقّدة؟
لقد وجدنا أن روبوتات RPA البسيطة تمثل نقطة انطلاق ممتازة لتعريف معظم مستخدمي الأعمال بهذا النوع من برمجيات الأتمتة. ومع اكتسابهم للخبرة، يصبح بإمكانهم التعامل مع أتمتة مهام أكثر تعقيدًا في مكاتب الواجهة الأمامية، مستفيدين من قدرات أكثر تطورًا في أتمتة العمليات الآلية (RPA). وعمومًا، يمكن استخدام المؤشر التالي لمعرفة نوع مستخدم الأعمال القادر على بناء روبوت برمجي بسهولة: إذا كنت تستخدم الدوال بانتظام في جداول البيانات، أو إذا كنت قد أنشأت روتين أتمتة منزليًا بسيطًا، فمن المرجّح أن يكون إنشاء روبوت RPA أمرًا يسيرًا نسبيًا بالنسبة لك.
Jim Casey، مدير IBM Digital Business Automation
نعم، يمكن لمستخدمي الأعمال المتقدمين — أولئك الذين يلمّون بالأنظمة والعمليات والأدوات إلمامًا شاملًا — بناء روبوتات برمجية بسيطة من نوع أتمتة العمليات الآلية (RPA) غير الخاضعة للإشراف، وأتمتة سطح المكتب الروبوتية (RDA)، بعد بضعة أسابيع من التدريب على RPA. ومع ذلك، يجب أن يظل فريق تكنولوجيا المعلومات مشاركًا دائمًا في إعادة الاستخدام، والتصميم، والاختبار (وخاصةً للروبوتات غير الخاضعة للإشراف)، وأن يكون طرفًا أساسيًا في استضافة الروبوتات وصيانتها. كما يتولى فريق تكنولوجيا المعلومات صيانة المنصة الأساسية التي تشغّل روبوتات RPA وRDA وترقيتها. بعبارة أخرى، لا يستطيع مستخدمو الأعمال تنفيذ دورة حياة حلول RPA كاملة من البداية إلى النهاية من دون دعم تكنولوجيا المعلومات، لكن بإمكانهم تصميم وبناء الروبوتات البرمجية، والتعاون مع فريق تكنولوجيا المعلومات لإضافة قيمة كبيرة في مختلف مراحل دورة الحياة.
Ben Chance، شريك وقائد العروض في IBM Automation
غالبًا ما تكون الإجابة عن هذا السؤال بالنفي، وأقول ذلك لسببين:
Zach Silverstein، IBM Cloud Technical Engagement، القائد التقني العالمي لحلول RPA
نعم، نظريًا، يمكن لمستخدمي الأعمال إنشاء روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA). وقد أصبح القيام بذلك أسهل مع توافر أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA). غير أن أتمتة العمليات التجارية من دون إشراك فريق تكنولوجيا المعلومات تنطوي على بعض المخاطر. فبناء الروبوتات البرمجية يتجاوز مجرد القدرة على كتابة تعليمات برمجية أو إعداد نص برمجي بسيط. تتمتع فرق تكنولوجيا المعلومات بخبرة متعمقة وسنوات طويلة في إدارة متطلبات الامتثال، ولا سيما في الصناعات شديدة التنظيم. وقد ذكر لي أحد العملاء في قطاع الخدمات المصرفية مؤخرًا أن مستخدمي الأعمال لديهم نجحوا في تطوير عشرات روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA)، لكنهم لم يمتلكوا فهمًا مكتملًا لقيود الوصول المرتبطة بالمعلومات الشخصية الحساسة والمعلومات الشخصية، وهو ما استدعى تدخّل فريق تكنولوجيا المعلومات لإعادة تصميم بعض عمليات الأتمتة لضمان الامتثال.
وقد يستفيد مستخدمو الأعمال أيضًا من منظور أوسع عند تحديد أولويات حالات الاستخدام، وهو ما يتطلّب فهمًا جيدًا للمشهد العام للأنظمة وما يمكن تنفيذه فعليًا. على الرغم من أن مستخدمي الأعمال في موقع مناسب لكتابة التعليمات البرمجية للمعاملات التي ينفذونها بانتظام، فإن تدخل فريق تكنولوجيا المعلومات برؤية مختلفة يمكن أن يكشف عن سُبلٍ لإعادة تصميم العملية التجارية بأكملها وإعادة هندستها بصورة جذرية. ومن خلال تبنّي نهج ابتكاري مفتوح، قد يكون بالإمكان الاستغناء تمامًا عن بعض المهام المتكررة التي يسعى مستخدمو الأعمال إلى أتمتتها في الأصل.
ومع ذلك، يظل "المطورون المواطنون" موردًا ذا قيمة لأي برنامج لأتمتة عمليات الأعمال، لكني أوصي أن يحظوا بدعم من فريق تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب فريق معنيّ بالاستراتيجية أو التحوّل، بما يضمن تنفيذ حلول برمجيات الأتمتة بأقل قدر ممكن من المخاطر وأعلى عائد ممكن.
Katie Sotheran, Strategy, Marketing and Communications, IBM Automation
وكما هو معتاد في هندسة النظم، فإن الإجابة هي: "يتوقّف ذلك على السياق". وقد يكون من المفيد البدء ببعض التعريفات في سياق الأتمتة:
يشير مصطلح بدون تعليمات برمجية (No-code) إلى أدوات أتمتة لا تتطلّب استخدام لغة برمجة لبناء المكوّنات ذات الصلة، مثل التطبيقات، والروبوتات، والعمليات، وقرارات الأعمال، وروبوتات المحادثة، وغيرها. أي برنامج أتمتة بدون تعليمات برمجية (No-code) يكون، في كثير من الأحيان، صعب النشر والتشغيل والتوسعة لاحقًا.
وبشكل عام، تكون بيئة الأتمتة بدون تعليمات برمجية ضيقة النطاق؛ لذلك فهي مناسبة لحل مشكلات رأسية أو أفقية محددة، لكنها لا تُعدّ خيارًا ملائمًا للتطبيقات التي تتجاوز هذا النطاق. وغالبًا ما أرى — مع مختلف أدوات الأتمتة، ولا سيما الأدوات بدون تعليمات برمجية — فرق العمل متحمسة لتوسيع نطاق استخدام الأداة من المجال الذي تتقنه (مثل إدارة مهام المشروعات لفرق صغيرة من شخصين إلى ستة أشخاص) إلى مجالات مجاورة لا تكون مناسبة بالقدر نفسه (مثل دمج مهام المشروع مع إدارة خارطة الطريق لأغراض التتبع).
أما منخفض التعليمات البرمجية (Low-code) فيشير إلى أدوات أتمتة أكثر واقعية، لا تتطلّب عادةً كتابة تعليمات برمجية للبدء في إنشاء المكوّنات المطلوبة، مع إمكانية أن يقوم المطوّرون بتوسعتها لاحقًا من دون إعادة البناء من الصفر.
ويشير روبوت RPA إلى أحد نواتج الأتمتة التي غالبًا ما تجمع بين الأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية والأتمتة المعتمدة على واجهة المستخدم للتفاعل مع التطبيقات بالطريقة نفسها التي يتعامل بها المستخدمون.
ماذا يعني ذلك لمستخدمي الأعمال الذين يرغبون في بناء روبوتات برمجية باستخدام أدوات RPA منخفضة التعليمات البرمجية؟ لزيادة فرص النجاح، يحتاج مستخدمو الأعمال إلى إرشاد واضح من فريق خبراء عملي يمكنه توفير ما يلي: أفضل الممارسات الموثّقة، وأمثلة على روبوتات جاهزة كنماذج، وتعزيز إيجابي يشجع على الابتكار، ودعم سريع الاستجابة لعمليات بناء الروبوتات. ومع هذا المستوى من الإرشاد والدعم، يكون بمقدور مستخدمي الأعمال إنشاء روبوتات برمجية مفيدة بسهولة، مع ضمان ألّا تطغى متطلبات نشر هذه الروبوتات وصيانتها على الفوائد المتحقّقة منها.
وأخيرًا، من المهم إخضاع روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) لاختبارات جودة منهجية، تمامًا كما هو الحال مع أي عملية لتطوير التعليمات البرمجية. فقد يعمل الروبوت البرمجي على النحو المطلوب مع مستخدم واحد على جهاز واحد وفي حالة استخدام محددة، لكنه قد لا يقدّم النتائج نفسها في بيئات أو سيناريوهات أخرى. كما يُتوقَّع اليوم من البرمجيات السحابية أن تتضمّن آليات مُحكَمة للأمان، وتسجيل الأحداث (logging)، وضمان جودة الخدمة، مثل إعادة المحاولة تلقائيًا عند حدوث أخطاء، وهذه الجوانب، في معظم الحالات، لا تكون تلقائية ولا "منخفضة التعليمات البرمجية"، بل تتطلّب خبرة تقنية متخصّصة. إذا جرى التخطيط لعناصر التقوية والأمن ضمن مشروعات برمجيات أتمتة العمليات الآلية (RPA)، فإن احتمالات النجاح ترتفع بدرجة كبيرة.
Jeff Goodhue، أخصائي تكنولوجيا معلومات تنفيذي عالمي، Business Automation
يسوِّق معظم مزوِّدي أتمتة العمليات الآلية (RPA) اليوم منصات RPA منخفضة التعليمات البرمجية وسهلة الاستخدام، موجَّهة في الأساس إلى مستخدمي الأعمال. لكن، من الناحية الواقعية، كم عدد هؤلاء المستخدمين القادرين فعليًا على استخدام هذه المنصات على نطاق واسع لأتمتة العمليات التجارية؟
أتفق على أنه، بعد أسبوع واحد من التدريب، يمكن لمستخدمي الأعمال بناء روبوت بسيط لأتمتة العمليات الآلية (RPA). إلا أنه عندما ننتقل إلى أتمتة العمليات التجارية المعقّدة أو الأتمتة على مستوى مؤسسي واسع، يصبح وجود شخص يمتلك خلفية في تكنولوجيا المعلومات وخبرة سابقة في تطوير برمجيات الأتمتة عاملًا لا غنى عنه.
في الوقت الحالي، سيكون من الصعب العثور على حل مستقل لأتمتة العمليات الآلية (RPA). فقد أصبحت قدرات أتمتة العمليات الآلية (RPA) مدمجة ضمن مهام سير العمل، ومقترنة بتقنيات مثل إدارة عمليات الأعمال (BPM)، والتعرّف البصري على الحروف (OCR)، والتعلم الآلي (ML)، والذكاء الاصطناعي (AI). ويتطلّب الجمع بين هذه التقنيات مهارات قوية في تصميم بنية الحلول. ولا يعني ذلك أن مستخدمي الأعمال لا يملكون، أو لا ينبغي لهم أن يملكوا، برامج أتمتة العمليات الآلية (RPA)؛ فأكثر برامج RPA نجاحًا هي تلك التي تكون ملكيتها لفرق الأعمال، بينما يجري تنفيذها من خلال تعاون متكامل بين فرق الأعمال وفرق تكنولوجيا المعلومات.
Divya Rajagopal، قائدة خط خدمات IBM Automation في الهند
نحن نطرح هذا السؤال باستمرار. ومن وجهة نظري، يبقى السؤال: هل هذا ممكن؟ الإجابة: نعم، بالتأكيد (مع توافر الوقت والجهد الكافيين).
لقد قطعت أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) شوطًا كبيرًا في تمكين مستخدمي الأعمال من أتمتة المهام البسيطة والمتكررة، وهي تمثّل نقطة انطلاق جيدة. أما القيمة الحقيقية والعائد على الاستثمار، فمن وجهة نظرنا، فيتحققان من خلال الأتمتة الذكية المتكاملة التي تمتد عبر النظام البنائي للأعمال بأكمله. وعلى الرغم من أن هذا المستوى من الأتمتة يكون أكثر تعقيدًا، فإنه لا يُلغِي الحاجة إلى مشاركة فعّالة من جانب مستخدمي الأعمال. يلعب مستخدمو الأعمال دورًا محوريًا في استشراف "فن الممكن". لكن يجدر مراقبة هذا المجال، أي أتمتة العمليات الآلية (RPA)، عن كثب، في ظل التطور السريع للأدوات والمنصات لتصبح أكثر سهولة في الاستخدام وملاءمة لمستخدمي الأعمال.
Chett Carmichael، تطوير الأعمال، RPA، شركة i1solutions، جنوب أفريقيا
استنادًا إلى وجهات النظر أعلاه، يمكن القول إن مستخدمي الأعمال قادرون في الأصل على إنشاء روبوتات برمجية باستخدام أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA)، شريطة توضيح أن ذلك يتطلّب قدرًا من الدعم — من التدريب إلى الحوكمة — لتمكينهم من تنفيذ الأتمتة بسهولة وسرعة وأمان، خاصةً إذا كانوا يبنون ما هو أكثر من روبوت RPA بسيط ويعتزمون توسيع نطاق حل الأتمتة لديهم.
خلاصة رأيي؟ نحن أمام حالة تتطلّب وعيًا عاليًا من المشتري؛ فطرح الأسئلة المناسبة على مزوّدي حلول أتمتة العمليات الآلية (RPA) في مرحلة مبكرة يمكن أن يزيد من احتمال خفض إجمالي تكلفة الملكية وتحقيق عائد الاستثمار المتوقع. ومع وجود أكثر من 50 مزوّدًا لحلول RPA يمكن الاختيار من بينهم، قد تُختبَر قدرات فرق العمل في صناعة القرار إلى حدٍّ كبير.
يمكن أن يساعد طرح الأسئلة الثمانية التالية على مزوّد RPA محتمل في التأكد من أنه الشريك المناسب لك:
هذه الأسئلة مقتبسة من الدليل "Robotic Process Automation: A no-hype buyer’s guide".
استحوذت IBM على حل لأتمتة العمليات الآلية (RPA) في يوليو 2020 (الرابط خارج نطاق ibm.com). ومثل أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) الأخرى، يُعد IBM RPA as a Service with WDG Automation (IBM RPAaaS) حلاً منخفض التعليمات البرمجية للأتمتة يُستخدم في إنشاء الروبوتات البرمجية وتشغيلها ومراقبتها. ويقدّم هذا الحل عددًا من المزايا الفريدة، مثل روبوتات محادثة ذكية، وإمكانية تنفيذ الروبوتات بشكل متوازٍ (أي تشغيل عدة روبوتات برمجية على المضيف الافتراضي نفسه).
وانطلاقًا من مبدأ الشفافية الكاملة، سألت Zach — أحد القادة التقنيين لدينا المذكورين أعلاه — عمّا إذا كان يعتقد أن بإمكان مستخدمي الأعمال بناء روبوتات بسهولة باستخدام هذا الحل لأتمتة العمليات الآلية (RPA). وقد قدّم التقييم التالي:
"تجاوز IBM RPAaaS توقعاتي من حيث قدرته على توفير بيئة تطوير قوية، مع الحفاظ على السياق الذي يتيح لمستخدمي الأعمال فهم الأتمتة ونشرها." "مجمل هذه المزايا — بدءًا من العرض المزدوج للنص البرمجي وواجهة المصمّم، وروبوتات المحادثة سهلة البناء والاستخدام، ووصولًا إلى عدد الأوامر اللافت (أكثر من 600 أمر جاهز) — تجعل منه منصة قوية للأطراف المعنية رفيعة المستوى في الأعمال ولمطوري تكنولوجيا المعلومات وRPA ذوي الخبرة."
"يمكن لمستخدم أعمال يمتلك قدرة تقنية متوسطة إلى قوية، حتى من دون خبرة سابقة في RPA، استيعاب برنامج الأتمتة في غضون أسبوعين تقريبًا، والبدء في بناء الروبوتات واستخدامها بفعالية." "أما إعداد روبوت RPA ليكون جاهزًا للإنتاج، وقادرًا على التحمّل، وسهل النشر، وموثوقًا، فهو المجال الذي تبرز فيه قيمة موارد تكنولوجيا المعلومات بحكم إلمامها العميق بمفاهيم تطوير البرمجيات."
"وفي الواقع، وبغضّ النظر عن أداة RPA المستخدمة، كثيرًا ما تتولى فرق الأعمال إسناد أدوات الأتمتة إلى مورد تقني، لأن تدريب مورد تقني على نظام أعمال معيّن يكون في العادة أسهل وأسرع من تدريب مستخدم أعمال على ممارسات ومفاهيم التطوير." كذلك، غالبًا ما يستخدم مستخدمو الأعمال برمجيات أتمتة العمليات الآلية (RPA) لمعالجة فرص متخصّصة في مجالات بعينها. من الناحية العملية، قد لا يكون تطوير مهارات مستخدم أعمال من أجل حالة أو حالتي استخدام فقط لأتمتة العمليات الآلية (RPA) قرارًا منطقيًا من منظور لوجستي. ومع ذلك، بدأ هذا التوجّه يتغيّر مع نمو الأتمتة الفائقة، إذ أصبحت الشركات تدرك قيمة معالجة العمليات التجارية بأكملها، بدلًا من أجزاء متفرّقة منها، باستخدام حلول أتمتة العمليات الآلية (RPA) المحسّنة.
وأخيرًا، يتيح إنشاء مركز تميز لأتمتة العمليات الآلية تطوير المهارات من داخل المؤسسة، وتحقيق تحسين مستمر، وتوسيع قاعدة الخبرات مع توسّع اعتماد أتمتة العمليات الآلية عبر المؤسسة. وبذلك يتمكّن مستخدمو الأعمال من رفع مستوى إلمامهم وثقتهم ببرمجيات الأتمتة تدريجيًا، بالتوازي مع تزايد أهميتها وأولويتها للأعمال.
إذا كنت تحاول تحديد نقطة الانطلاق مع IBM RPAaaS، أو تبحث عن سُبل ضمان نشر ناجح، أو عن برامج تدريبية موجهة لسد فجوات المهارات، فيمكن أن تساعدك هذه الخدمات الأربع.
اطلع على مزيد من المعلومات حول IBM RPA as a Service with WDG Automation.
تعرَّف على كيفية استفادة مؤسستك من IBM Robotic Process Automation من خلال تحقيق 992,000 دولار أمريكي من الفوائد وعائد استثمار بنسبة 124%.
اكتشف دور أتمتة العمليات الآلية في أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات، بدءًا من زيادة التحول الرقمي ووصولًا إلى تعزيز مبادرات الأتمتة التي تركِّز على الأعمال.
تم تصميم برنامج IBM Robotic Process Automation بغرض أتمتة المهام المتكررة والتي تستغرق وقتًا طويلًا في الأعمال الخلفية باستخدام روبوتات برمجية تحاكي الإجراءات البشرية على الكمبيوتر.وهو يشكِّل جزءًا من حلول IBM لأتمتة الأعمال.