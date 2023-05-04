دفع التغيير الرقمي الجذري من خلال أحمال تشغيل المكاتب الوسطى والخلفية

التقنية الحديثة هي مفتاح التحول الرقمي، ولكن حتى عام 2022، انتقل فقط %7 من أحمال التشغيل المصرفية حول العالم إلى السحابة (الرابط موجود خارج ibm.com). لوحظ أن التركيز حتى الآن كان على تطبيقات المكاتب الأمامية (أو الواجهات الأمامية الرقمية)، لكن أنظمة المكاتب الوسطى والخلفية تحتاج أيضاً إلى التحديث.

نحن نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي تكمن في تحديث أنظمة المكاتب الوسطى والخلفية هذه. وغالباً ما تشكل هذه الأنظمة العمود الفقري لعمليات أي مؤسسة مالية، ويمكن لتحديثها أن يساعد في تحسين التنافسية على المدى الطويل، وكفاءة التكلفة، والمرونة، والأمن، وبروتوكولات الامتثال في ظل مشهد تنظيمي دائم التغير.

على سبيل المثال، عززت إحدى المؤسسات الرائدة في التداول المالي أداءها بما يصل إلى 3x عن طريق نقل منصة التداول الخاصة بها إلى السحابة، ما ساعد العملاء على اغتنام فرص الربح العابرة في منصة سحابية غنية بالأمان وحماية استثمارات العملاء.

يمكن أن تكون عملية تحديث أحمال تشغيل المكاتب الوسطى والخلفية معقدة، خاصة بالنسبة للمجموعات العريقة والعاملة في الصناعات الخاضعة للتنظيم. تتطلب العملية فهماً عميقاً للعمليات الحالية والوجهة التي ترغب الشركة في الوصول إليها، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية والأمنية المتأصلة في هذه الأنواع من الصناعات وتعقيد الانتقال إلى السحابة. ونعتقد أن فوائد تحديث أنظمة المكاتب الوسطى والخلفية تفوق المخاطر.