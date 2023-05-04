دفع التغيير الرقمي الجذري من خلال أحمال تشغيل المكاتب الوسطى والخلفية

لقد كان التحول الرقمي مسعىً للمجموعات منذ عقد من الزمن، وتسارعت وتيرته بسبب الجائحة ومتطلبات المستهلكين من ذوي التوجهات الرقمية والحاجة إلى تعظيم الاستثمارات الحالية. نلاحظ أن الشركات تقود ابتكارات أكثر قوة عن طريق إطلاق العنان للجوهر الأساسي للمؤسسة وتحقيق فوائد ملموسة.
التقنية الحديثة هي مفتاح التحول الرقمي، ولكن حتى عام 2022، انتقل فقط %7 من أحمال التشغيل المصرفية حول العالم إلى السحابة (الرابط موجود خارج ibm.com). لوحظ أن التركيز حتى الآن كان على تطبيقات المكاتب الأمامية (أو الواجهات الأمامية الرقمية)، لكن أنظمة المكاتب الوسطى والخلفية تحتاج أيضاً إلى التحديث.
نحن نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي تكمن في تحديث أنظمة المكاتب الوسطى والخلفية هذه. وغالباً ما تشكل هذه الأنظمة العمود الفقري لعمليات أي مؤسسة مالية، ويمكن لتحديثها أن يساعد في تحسين التنافسية على المدى الطويل، وكفاءة التكلفة، والمرونة، والأمن، وبروتوكولات الامتثال في ظل مشهد تنظيمي دائم التغير.
على سبيل المثال، عززت إحدى المؤسسات الرائدة في التداول المالي أداءها بما يصل إلى 3x عن طريق نقل منصة التداول الخاصة بها إلى السحابة، ما ساعد العملاء على اغتنام فرص الربح العابرة في منصة سحابية غنية بالأمان وحماية استثمارات العملاء.
يمكن أن تكون عملية تحديث أحمال تشغيل المكاتب الوسطى والخلفية معقدة، خاصة بالنسبة للمجموعات العريقة والعاملة في الصناعات الخاضعة للتنظيم. تتطلب العملية فهماً عميقاً للعمليات الحالية والوجهة التي ترغب الشركة في الوصول إليها، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية والأمنية المتأصلة في هذه الأنواع من الصناعات وتعقيد الانتقال إلى السحابة. ونعتقد أن فوائد تحديث أنظمة المكاتب الوسطى والخلفية تفوق المخاطر.
تواجه المؤسسات عادةً تحديات في أربعة مجالات رئيسية:
إذاً، ما التقنيات التي يمكن تطبيقها للمساعدة في التغلب على هذه التحديات وتحقيق الفوائد الكاملة للتحول الرقمي؟
تُعد الاستراتيجية والرؤية التي تشمل التنسيب الأمثل لأحمال التشغيل، والنهج المتمحور حول عمليات الأعمال للتحديث، واعتبارات الأمن والامتثال، ونموذج نموذج عمل شامل، أمراً حاسماً لنجاح رحلة التحول الرقمي عبر المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية.
من الضروري إعطاء الأولوية لمبادرات التحول الرقمي بناء على قيمة الأعمال وإجمالي تكلفة الملكية في المناخ الاقتصادي الحالي، حيث قد تكون الميزانية والمواهب والوقت محدودة.
قيادة المشروعات المنفصلة مع التركيز على الكفاءة من حيث التكلفة. يمكن للمجموعات أن تبدأ بتحديث المكاتب الأمامية أو الخلفية/الوسطى، ثم تقوم بربط مسارها صعوداً أو نزولاً، بالتسلسل. وقد نفذ العديد من العملاء هذه الاستراتيجية بنجاح:
بالنسبة إلى المجالات الخاضعة للوائح التنظيمية، من الضروري أن يكون لديك شريك يمكنه توفير منصة سحابية آمنة وقابلة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة ودعم متطلبات الامتثال، بغض النظر عن المكان الذي تبدأ منه رحلة السحابة.
كرَّست IBM جهودها لتقديم أعلى المعايير، من حيث المرونة، والأداء، والأمان، وبروتوكولات الامتثال وإجمالي تكلفة الملكية، من خلال IBM Cloud ، خصوصًا للعملاء في الصناعات المنظمة بشدة، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات بشأن أحمال التشغيل الحساسة في المكاتب الوسطى والخلفية بثقة.
تمتلك IBM خبرة في تصميم أنظمة المهام الحساسة التي تتمتع بالمرونة للمجالات التي تخضع للوائح التنظيمية والعملاء من فئة المؤسسات. نحن نقدم حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك، مستفيدين من خبرتنا العميقة في هذا المجال. نقدم أنظمة x86 وPower وzSystems لتشغيل أحمال التشغيل عالية الأداء الخاصة بالمهام الحساسة في السحابة وفي البيئة المحلية. يتمتع فريقنا بالخبرة اللازمة لتقديم حلول جديدة أو تحسين الحلول الحالية.
هل أنت مستعد لبدء رحلة التحول الرقمي؟ تحدث مع خبير تقني في IBM اليوم بزيارة موقعنا الإلكتروني والنقر على الدردشة مع خبير IBM.
تجنب المفاجآت في فواتير السحابة الخاصة بك من خلال تقديرها حتى قبل نقل أحمال التشغيل إلى السحابة. قم بإجراء تقييم النمذجة السحابية بلا تكلفة اليوم.
اطلع على مدونتنا حول IBM Cloud التي تقود الابتكار في الصناعات المنظمة مع وضع الأمن في المقدمة.
احتفظ بمركز الصدارة دائمًا بمساعدة خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا. واحصل على رؤى أسبوعية حول آخر أخبار الذكاء الاصطناعي وتوجهاته وابتكاراته وتأثيرها في الأعمال.
تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
من خلال فهم العوامل التي تؤثِّر في تكاليف الحوسبة للذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمديرين التنفيذيين اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بشكل أفضل، ما يساعد على تحديد الأولويات الاستراتيجية التي تجعل الابتكار والتحول أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
تنمية أعمالك وتحويلها من خلال إعادة تصور الإستراتيجية التي تتبعها شركتك والطريقة التي تؤدي بها عملك.