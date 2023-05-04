العلامات
دفع التغيير الرقمي الجذري من خلال أحمال تشغيل المكاتب الوسطى والخلفية

مربعات متشابكة

تعرّف على أربعة تحديات رئيسية في تحديث أحمال تشغيل المؤسسة الأساسية وأربع طرق للبدء الآن.

لقد كان التحول الرقمي مسعىً للمجموعات منذ عقد من الزمن، وتسارعت وتيرته بسبب الجائحة ومتطلبات المستهلكين من ذوي التوجهات الرقمية والحاجة إلى تعظيم الاستثمارات الحالية. نلاحظ أن الشركات تقود ابتكارات أكثر قوة عن طريق إطلاق العنان للجوهر الأساسي للمؤسسة وتحقيق فوائد ملموسة.

 

رقمنة المكاتب الأمامية لتحقيق مكاسب سريعة، وتحديث الجوهر الأساسي لإطلاق العنان للابتكار.

التقنية الحديثة هي مفتاح التحول الرقمي، ولكن حتى عام 2022، انتقل فقط %7 من أحمال التشغيل المصرفية حول العالم إلى السحابة (الرابط موجود خارج ibm.com). لوحظ أن التركيز حتى الآن كان على تطبيقات المكاتب الأمامية (أو الواجهات الأمامية الرقمية)، لكن أنظمة المكاتب الوسطى والخلفية تحتاج أيضاً إلى التحديث.

نحن نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي تكمن في تحديث أنظمة المكاتب الوسطى والخلفية هذه. وغالباً ما تشكل هذه الأنظمة العمود الفقري لعمليات أي مؤسسة مالية، ويمكن لتحديثها أن يساعد في تحسين التنافسية على المدى الطويل، وكفاءة التكلفة، والمرونة، والأمن، وبروتوكولات الامتثال في ظل مشهد تنظيمي دائم التغير.

على سبيل المثال، عززت إحدى المؤسسات الرائدة في التداول المالي أداءها بما يصل إلى 3x عن طريق نقل منصة التداول الخاصة بها إلى السحابة، ما ساعد العملاء على اغتنام فرص الربح العابرة في منصة سحابية غنية بالأمان وحماية استثمارات العملاء.

يمكن أن تكون عملية تحديث أحمال تشغيل المكاتب الوسطى والخلفية معقدة، خاصة بالنسبة للمجموعات العريقة والعاملة في الصناعات الخاضعة للتنظيم. تتطلب العملية فهماً عميقاً للعمليات الحالية والوجهة التي ترغب الشركة في الوصول إليها، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية والأمنية المتأصلة في هذه الأنواع من الصناعات وتعقيد الانتقال إلى السحابة. ونعتقد أن فوائد تحديث أنظمة المكاتب الوسطى والخلفية تفوق المخاطر.

أربعة مجالات رئيسية تطرح تحديات

تواجه المؤسسات عادةً تحديات في أربعة مجالات رئيسية:

  1. المنصة: لقد شهدنا معاناة العملاء مع تكلفة المنصة متعددة السحابة الآمنة والمرنة والمتوافقة مع اللوائح التنظيمية. يجب أن تستفيد المنصة الآمنة والمرنة من بيئة حوسبة سرية ، تشمل الحوسبة، الحاويات، وقواعد البيانات، والتشفير، و إدارة المفاتيح. يجب أن تستفيد أيضاً من إطار عمل ضوابط مشتركة خاصة بالصناعة يدعم متطلبات الامتثال التنظيمي للمؤسسة؛ ومع ذلك، فإن تكلفة الحفاظ على إطار عمل للضوابط قد تمثل تحدياً. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن الاعتماد على مزود السحابة يزيد من مخاطر تركيز السحابة، مما يؤثر على أداء التطبيق ومرونته.
  2. التطبيق: تعقيد تطبيقات المكاتب الوسطى والخلفية يمكن أن يمثل تحديا كبيرا يجب على المجموعات التعامل معه. تساهم معالجة المعاملات عالية السرعة وكبيرة الحجم، واتساق البيانات، ومعالجة الدفعات، وقواعد العمل في هذا التعقيد. التطبيقات موجودة منذ سنوات، والموارد التي تفهم قواعد العمل والتقنية التي تدعمها، قليلة ونادرة.
  3. بيانات: البيانات هي مجال حساس آخر يثير القلق. يعد امتداد البيانات واتساقها وزمن الانتقال والتشفير من العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها. يمكن أن يؤثر زمن الانتقال بين الواجهة السحابية الأمامية وتطبيق المكتب الأوسط والخلفي المحلي على تجربة المستخدم. يمكن أن تؤثر متطلبات سيادة البيانات على قرارات توزيع أحمال التشغيل وقد تعيق الابتكار.
  4. نموذج التشغيل: يمكن أن تشكل نماذج التشغيل تحديًا كبيرا في رحلة التحديث مع تحول المجموعات إلى عملياتها والتقنية وثقافتها لتبني تقنيات وطرق عمل جديدة. يُعد الأفراد والمهارات عاملين حاسمين للنجاح، حيث أصبحت الأدوار الجديدة، مثل مهندس موثوقية الموقع (SRE)، ومطورو الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)، ومهندسو السحابة، ضرورية لتحويل التطبيقات. ينبغي للمجموعات أن تدرس تدريب ورفع مهارات القوى العاملة لديها لتمتلك المواهب اللازمة للازدهار في مشهد رقمي سريع التغير.

إذاً، ما التقنيات التي يمكن تطبيقها للمساعدة في التغلب على هذه التحديات وتحقيق الفوائد الكاملة للتحول الرقمي؟

أربعة ركائز لاستراتيجية تحديث المؤسسة عبر المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية

تُعد الاستراتيجية والرؤية التي تشمل التنسيب الأمثل لأحمال التشغيل، والنهج المتمحور حول عمليات الأعمال للتحديث، واعتبارات الأمن والامتثال، ونموذج نموذج عمل شامل، أمراً حاسماً لنجاح رحلة التحول الرقمي عبر المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية.

  1. تحديد توزيع أحمال التشغيل الأمثل: أعد تقييم التطبيق ومحفظتك في ضوء نهج سحابة متعددة هجينة لتحديد أفضل نمط تحديث ومنطقة هبوط "مناسبة للغرض" لتعظيم قيمة الأعمال. ضع في اعتبارك خصائص المرونة، والأداء، والأمان، والامتثال، والتكلفة الإجمالية للملكية عند تحديد أفضل توزيع لأحمال التشغيل. هذا التوجه ضروري لدفع تحسين الأعمال وتحقيق الكفاءة أثناء تحديث التطبيقات. الحقيقة أن أحمال التشغيل المختلفة لها احتياجات مختلفة للعمل بكفاءة
  2. اتبع نهجا يركز على العمليات التجارية: تقييم العمليات التجارية الحيوية من البداية إلى النهاية لتحديد كيفية تحديث التطبيقات والبيانات بشكل مثالي في المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية. لتقديم تجارب فعالة وسلسة، يجب على الشركات أيضا تقييم سلسلة التوريد الرقمية لديها، بما في ذلك عمليات سير العمل، والأتمتة، وقواعد الأعمال لدى تلك الشركات. يجب وضع استراتيجية لتطبيقات المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية بالتوازي مع تحديث المكاتب الأمامية، باستخدام النماذج الأولية للتحقق من الصحة. تحتاج المجموعات إلى تحديد عمليات سير عمل جديدة، ودعم قواعد الأعمال القابلة للتكوين، وتحديث طبقة التكامل باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والرسائل، وتنظيم الأحداث وتقنيات أخرى لتحويل تطبيقات المكاتب الوسطى. أما بالنسبة لتطبيقات المكاتب الخلفية، فيمكن لوظائف الخدمات المصرفية الأساسية ومعالجة المعاملات عالية الإنتاجية أن تعمل غالباً على النظام المركزي، مع استخدام تقنيات حديثة مثل Linux و Java للتحديث في الموقع.
  3. بناء القدرات الأمنية والامتثال في تصميم التحديث: تشتمل تحديات الأمن والامتثال في بيئات السحابة متعددة الهجينة على التعقيد، ونقص قابلية الملاحظة، وثغرات في واجهات برمجة التطبيقات (API)، وتغير المتطلبات التنظيمية. وقد لاحظنا أن أطر الأمان والامتثال الخاصة بـ "البدء بنفسك" قد أثبتت أنها مكلفة للحفاظ على إطار العمل على مر السنين. يمكن لقدرات الامتثال المتوافقة مع أطر الصناعات أن تبسط العمليات وتسرع نشر السحابة. سنناقش المزيد حول الأمن في مدونتنا القادمة.
  4. تأسيس نموذج تشغيل شامل: إن تطبيق نموذج تشغيل يعالج حوكمة المنصة، وDevSecOps وFinOps يساعد في تحسين المرونة، وإنشاء مسار تسليم آلي موحد ومؤتمت مع مراقبة وتعليقات مستمرة، وتمكين التعاون وتحديد أولويات الاستثمارات القائمة على البيانات. التركيز على الثقافة ومهارات التطوير السحابية الأصلية مع تبني هياكل وأنظمة تشجع على مشاركة المعلومات والأفكار هو أمر بالغ الأهمية لتحول تكنولوجيا المعلومات.

البدء على نطاق صغير ثم توسيع جهود التحديث المتصلة تدريجيًا

من الضروري إعطاء الأولوية لمبادرات التحول الرقمي بناء على قيمة الأعمال وإجمالي تكلفة الملكية في المناخ الاقتصادي الحالي، حيث قد تكون الميزانية والمواهب والوقت محدودة.

قيادة المشروعات المنفصلة مع التركيز على الكفاءة من حيث التكلفة. يمكن للمجموعات أن تبدأ بتحديث المكاتب الأمامية أو الخلفية/الوسطى، ثم تقوم بربط مسارها صعوداً أو نزولاً، بالتسلسل. وقد نفذ العديد من العملاء هذه الاستراتيجية بنجاح:

  • يقوم بنك رئيسي في البرازيل بتحديث عمليات الائتمان المباشر للمستهلكين وعمليات بطاقات الائتمان عن طريق تحديث تطبيقات المكاتب الأمامية إلى بنية سحابية أصيلة على سحابة خاصة/عامة مع ترك أنظمة السجلات على الكمبيوتر المركزي.
  • تعمل شركة طيران كبرى على تحديث مشهد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لديها باستخدام قدرات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إنشاء منصة رقمية مبسطة لتحسين المرونة، وتقليل التكاليف، وتقوية الأمن السيبراني، وتعزيز تجربة العميل من خلال الاستفادة من استثمارات تكنولوجيا المعلومات الحالية مع تبني تقنيات جديدة.
  • بدأت شركة تمويل قروض رهن عقاري كبيرة بنقل أعباء العمل الأكثر حرجاً لمهامها إلى بنية تحتية هجينة لتحسين تجربة العميل وإنشاء منصة تقنية مستدامة للمستقبل. ثم شقوا طريقهم تدريجيًا. وفر حل IBM قابلية التوسع، وقلل إجمالي تكلفة الملكية، وقلص زمن الوصول إلى السوق.

بالنسبة إلى المجالات الخاضعة للوائح التنظيمية، من الضروري أن يكون لديك شريك يمكنه توفير منصة سحابية آمنة وقابلة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة ودعم متطلبات الامتثال، بغض النظر عن المكان الذي تبدأ منه رحلة السحابة.

لماذا يجب عليك اختيار IBM؟

كرَّست IBM جهودها لتقديم أعلى المعايير، من حيث المرونة، والأداء، والأمان، وبروتوكولات الامتثال وإجمالي تكلفة الملكية، من خلال IBM Cloud ، خصوصًا للعملاء في الصناعات المنظمة بشدة، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات بشأن أحمال التشغيل الحساسة في المكاتب الوسطى والخلفية بثقة.

تمتلك IBM خبرة في تصميم أنظمة المهام الحساسة التي تتمتع بالمرونة للمجالات التي تخضع للوائح التنظيمية والعملاء من فئة المؤسسات. نحن نقدم حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك، مستفيدين من خبرتنا العميقة في هذا المجال. نقدم أنظمة x86 وPower وzSystems لتشغيل أحمال التشغيل عالية الأداء الخاصة بالمهام الحساسة في السحابة وفي البيئة المحلية. يتمتع فريقنا بالخبرة اللازمة لتقديم حلول جديدة أو تحسين الحلول الحالية.

هل أنت مستعد لبدء رحلة التحول الرقمي؟ تحدث مع خبير تقني في IBM اليوم بزيارة موقعنا الإلكتروني والنقر على الدردشة مع خبير IBM.

تجنب المفاجآت في فواتير السحابة الخاصة بك من خلال تقديرها حتى قبل نقل أحمال التشغيل إلى السحابة. قم بإجراء تقييم النمذجة السحابية بلا تكلفة اليوم.

اطلع على مدونتنا حول IBM Cloud التي تقود الابتكار في الصناعات المنظمة مع وضع الأمن في المقدمة.

مؤلف

Ravesh Lala

Head of Business Development

Hybrid Cloud Solutions

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO

