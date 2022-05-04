تحديث المؤسسات حسب المجال نحو منظومة تكنولوجيا معلومات سهلة التجميع: الجزء الأول

شهدنا مؤخرًا إقبالًا كبيرًا من العملاء على التوجه نحو تقنيات الحوسبة السحابية. يرجع ذلك في المقام الأول إلى الحاجة إلى تقليل الديون التقنية والتكلفة وتحقيق أهداف التحول من النفقات الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية. يتراوح العمل اللازم للانتقال إلى السحابة من النقل المباشر كما هو إلى وإعادة المنصة/أعمال المعالجة.
مع نضوج العديد من الممارسات مثل DevSecOps، وFinOps، ونماذج السحابة الأصلية، وممارسات هندسة موثوقية الموقع (SRE)، وغيرها، يتركز الاهتمام على الاستفادة منها لدفع مستوى كبير من الأتمتة والسرعة والمرونة في تكنولوجيا المعلومات. ويساعد هذا أيضًا على تحويل منظومة تكنولوجيا المعلومات إلى وحدات تتبنى منهجية هندسية محورية.
يدرك الرؤساء التنفيذيون لتكنولوجيا المعلومات وكبار المسؤولين التقنيين أن القوة الحقيقية لكل هذا تكمن في تحويل منظومة تكنولوجيا المعلومات إلى وحدات تتمحور حول المنتج، مع تحديث محافظ التطبيقات إلى نماذج قائمة على المنتجات والخدمات. وهذا يدفع بثقافة المنتج، حيث يكون هناك مستوى عالٍ من التوافق بين الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. كما نجد أن الفرق المتمحورة حول المنتج، والفرق ذات المهارات المكتملة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)، والتطبيقات المحدَّثة بما يتواءم مع المنتجات والخدمات، تحقق فوائد كبيرة من حيث المرونة والسرعة ووقت دخول المنتج إلى السوق، وتعمل في الوقت ذاته على تحسين الإنتاجية الكلية (عبر تقليل القدرات المكررة في تكنولوجيا المعلومات).
تتمثل إحدى الطرق المثبتة لهيكلة المنتجات في التمحور حول مجالات المؤسسة، وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور النموذج الموجَّه بالمجال (DDD). فنموذج التصميم الموجَّه بالمجال (DDD) الذي يواءم قدرات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بطريقة متوافقة مع المجالات ومتمحورة حول المنتج، يتعلق بتأسيس منظومة متكاملة سهلة التجميع لتكنولوجيا المعلومات، حيث يتكون كل تطبيق من مجموعة من القدرات يتم بناؤها وإدارتها بواسطة فِرق المنتج أو الفِرق ذات المهارات المكتملة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack). لذلك، تعتبر نماذج المجال حجر الزاوية في تحويل المؤسسة لاعتماد نموذج المنظومة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات سهلة التجميع.
في هذه العملية، يقلل العديد من العملاء من تقدير التغيير التنظيمي اللازم لتحقيق هذه الأهداف أو يبالغون في تقديره. وغالبًا تفشل هذه المبادرات بسبب التقليل من شأن التعقيد الذي ينطوي عليه تحليل وإنشاء قدرات التطبيقات على غرار المنتجات والخدمات المحددة والمتوافقة مع المجال في سياق المجالات المرتبطة ببعضها.
في سلسلة المدونة هذه المكونة من ثلاثة أجزاء، يتم تناول طريقة منهجية ومنضبطة لتطبيق مبادئ التصميم الموجَّه بالمجال (DDD) عبر المؤسسة لتبسيط التعقيد الناتج عن تحليل التطبيقات القديمة وإعادة كتابتها كقدرات متوافقة مع المجال والمنتجات والخدمات. ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة سوف تواجهها على مستويات مختلفة والتي تحتاج إلى الاعتراف بها أولًا. فيجب وضع خطة تنفيذية تدريجية لمعالجة هذه التحديات خطوة بخطوة. ومن بين هذه التحديات، تستهدف التحديات الرئيسية تحول نموذج التشغيل، والتغيير التنظيمي وإعادة المواءمة، وأدوار الأجزاء المختلفة من منظومة تكنولوجيا المعلومات، وإحداث تحول في المهارات، وما إلى ذلك. يؤكد هذا المنشور الأول في المدونة في هذه السلسلة، على الحاجة إلى خارطة طريق قائمة على الوضوح (مع نهج تدريجي) لكيفية حاجة المؤسسة للانتقال إلى نموذج منظومة تكنولوجيا معلومات سهلة التجميع.
يوضح الجزء الثاني من السلسلة بالتفصيل كيفية تفكيك التطبيقات ومواءمتها مع المنتجات المناسبة (ضمن المجالات). سيتناول الجزء الثالث مواجهة التحديات والاستعداد للجاهزية التنظيمية.
تتكون العملية الشاملة لبناء وإنشاء منظومة تكنولوجيا معلومات سهلة التجميع من المجالات الثلاثة التالية:
تشكيل فريق قيادة للتصميم والمجال الأساسي لمواصلة إنشاء نموذج المجال وإطار عمل المؤسسة لتبني التصميم الموجَّه بالمجال (DDD). وسوف يقوم الفريق أيضًا بتصميم النموذج التنظيمي المستهدف والمجموعة الأولية من عمليات الأعمال.
بالنسبة لكل مجال، ستخضع الفرق لجلسات التصميم الموجَّه بالمجال (DDD) لتحديد نطاق العمليات وإجراء جلسات العصف الذهني لحصاد القدرات (على مستوى عالٍ). ستعقد فرق العمل ورش عمل وجلسات تصميم لتفكيك التطبيقات الحالية لقسم تكنولوجيا المعلومات إلى مجموعات من القدرات والمجالات التي يجب أن توفرها هذه التطبيقات. علاوة على ذلك، يتم ربط القدرات بالخدمات التي تُضفي الحياة على هذه الخدمات (يتجلى ذلك في تحديد المتطلبات الدقيقة الأكثر تحديدًا لعقود واجهات API وغيرها). ولا شك أنك تريد استهداف مالكي القدرات (حسب المجال) ومواءمة خططهم مع خريطة الطريق الشاملة لبناء القدرات. إضافةً إلى ذلك، أنت بحاجة إلى تحديد الاعتماديات بين القدرات (بما في ذلك احتياجاتها من البيانات)، الأمر الذي سيسهم في تأسيس خطة تنفيذ ذات طبيعة تكرارية.
والخطوة التالية هي بناء ونشر القدرات بطريقة تكرارية. تتعاون فرق عمل المجال لمواءمة بناء القدرات التي تحتاج إلى التكامل لتكوين التطبيق المستهدف، مما يعني أن خطة التكرار الخاصة بهم تحتاج إلى مواءمة مستمرة. يختلف نموذج دعم اليوم الثاني للتطبيقات سهلة التجميع لأن القدرات يتم دعمها بواسطة الفرق ذات المهارات المكتملة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)، وتحتاج إلى إعادة هيكلة إدارة الحوادث وعمليات ITSM لتناسب نموذج الفِرق المتمحورة حول المنتج والخدمات. ويعد هذا تغييرًا كبيرًا في نموذج دعم اليوم الثاني، ويتطلب قدرًا كبيرًا من الاستعداد التنظيمي للانتقال إلى هذا النموذج.
عند بناء خريطة طريق تدريجية متكررة، يجب عليك التفكير في تعايش الجديد مع القديم، وهو عنصر أساسي للنجاح. وهذا يعني ضمنًا القدرة على تعايش القدرات القديمة والقدرات المحدَّثة، بهدف إزالة القدرات القديمة تدريجيًا على مدار الفترة الزمنية، مع ضمان عدم تعطيل المنظومة المتكاملة للمستهلكين للقدرات القديمة على الفور، ومنحهم الوقت الكافي للانتقال نحو قدرات المجال المحدَّثة. حيث يسمح نموذج التعايش المصمم جيدًا بمزامنة البيانات أحادية الاتجاه (التغييرات تنتقل من نظام إلى آخر فقط) أو ثنائية الاتجاه (التغييرات في أي نظام يتم تحديثها تلقائيًا في النظام الآخر) لتحقيق مثل هذا الهدف، وهو ما يتطلب اعتبارات دقيقة في البنية لكل من الجوانب الوظيفية (ما يجب على النظام فعله) وغير الوظيفية (كيفية أداء النظام لوظائفه).
فيما يلي العملية الشاملة من البداية إلى النهاية لتحديث منظومة تكنولوجيا المعلومات (المعتمدة على النظام الأحادي) إلى نموذج سهل التجميع كما هو موضح أعلاه:
بناءً على العملية المذكورة أعلاه، توجد ثلاثة أجزاء في سلسلة المدونة هذه:
يتحدث منشور المدونة هذا عن إنشاء إطار العمل، والذي يشمل فرق العمل الأساسية، ونماذج المجال، ومواءمة المؤسسة، وعملية الأعمال والتوافق مع المجالات (تحديد نطاق العملية)، وإنشاء المنتجات والخدمات وإحداث تحول في المهارات.
يتطلب هذا جمع بعض من أذكى مهندسي الأعمال (المجال) ومهندسي التقنيات السحابية لتشكيل مركز تصميم ينشئ نماذج المجال وتوجيه فرق العمل المختلفة بشأن مواءمة المجال، ورسم خرائط العمليات، واستخلاص القدرات، والبنى المرجعية، ونحو ذلك. وتتمثل المسؤولية الأولية لفرق العمل هذه في وضع استراتيجية نموذج المجال، والعمل مع فرق العمل لتوثيق مختلف عمليات الأعمال، وفهم الارتباط بين هذه العمليات ومجالات المجال المختلفة، ونحو ذلك. ويعمل هذا الفريق، بعد ذلك، كمركز كفاءة المجال (مركز التميز للمجال) لقيادة مناقشات نطاق المجال، وجلسات التصميم الموجَّه بالمجال (DDD)، وجلسات تحلل التطبيق، ونحو ذلك.
لقد تطورت محافظ تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات بشكل كبير إلى شبكة معقدة للغاية من التطبيقات والبيانات. ومعظم العملاء الناضجين لديهم بنية في بياناتهم؛ وهذا بدوره يوفر بعض الانضباط في تطبيقاتهم. ومفتاح فك التشابك والتعقيد يكمن في البدء في تجريد منظومة تكنولوجيا المعلومات وإنشاء نموذج معين يفهمه الجميع جيدًا ويوفر التوجيه لمواصلة تطوير أو تحديث التطبيقات والبيانات. ولعل أفضل طريقة لتأسيس ذلك هي الاستفادة من نماذج النطاق القياسية في الصناعة وتخصيصها حسب الحاجة (مثل TMForum وBIAN وIATA Value Chain وما إلى ذلك). حيث تساعد هذه النماذج على هيكلة قدرات تكنولوجيا المعلومات بطريقة تتوافق بشكل طبيعي مع الأعمال.
وفي حين تساعد نماذج المجال على تجريد قدرات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، فمن المهم أيضًا إنشاء نموذج بنيوي متعدد الطبقات يوضح كيفية تفاعل الطبقات المختلفة وكيفية تحقيق نموذج المجال. تتحدث هندسة البنية الطبقية عادةً عن طبقة تجربة المستخدم (التي يتم تحقيقها من خلال أطر عمل واجهة المستخدم الحديثة مثل React وAngular وما إلى ذلك) وطبقة خدمات المجال الموجودة أعلى أنظمة المراجع.
في الآونة الأخيرة، تشكلت منظومات تقنية المعلومات حول التقنيات، أو مجموعات التطبيقات، أو فئة معينة تشير إلى قاسم مشترك (يتمحور غالبًا حول التقنية) للتطبيقات المعنية التي تمتلكها. ورغم أن هذا النموذج ساعد على تعزيز الكفاءة إلى حد ما، إلا أنه لا يعكس كيفية عمل الأعمال. تم تأسيس فرق العمل إما حول قنوات الاستهلاك، أو التقنيات (مثل الخدمات المشتركة)، أو نوع من التجميع المنطقي القائم على الفئات.
قد يؤدي هذا الهيكل التنظيمي إلى بناء العديد من قدرات تكنولوجيا المعلومات المكررة في كل أنحاء منظومة تكنولوجيا المعلومات، كما أن آليات الحوكمة لم تفلح بشكل كافٍ في تحديد المالك المسؤول بوضوح عن قدرات وخدمات وبيانات تكنولوجيا المعلومات. حتى وإن كان بإمكانك بناء القدرات في نموذج السحابة الأصلية (كمجموعة من الخدمات المتكاملة)، إلا إن ذلك لا يساعد على تحقيق هدف قابلية التجميع بسبب طبقات تكنولوجيا المعلومات وفرق العمل المعنية والتحديات المرتبطة بملكية البيانات. ولذلك، يتطلع المزيد إلى إعادة تنظيم منظومة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة بما يتماشى مع مجالات الأعمال، وهي طريقة منطقية لتجميع قدرات تقنية المعلومات وتأسيس ملكية البيانات.
والخطوة الأساسية لبناء منظومة تقنية معلومات سهلة التجميع هي ضمان توافق القسم التقني في المؤسسة مع مجالات الأعمال، واتباع منهج منظم موجَّه بالمجال لتحديد المنتجات المقدمة وهيكلة فرق العمل، صغيرة كانت أو كبيرة، حول المنتجات. ويساعد هذا أيضًا على إنشاء ملكية واضحة وشاملة للمنتجات، تشمل درجة الحرية لبناء وإدارة إمكانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البيانات. كما يساعد هذا أيضًا على منع بناء إمكانات مكررة ويعزز إعادة استخدام أفضل للإمكانات والمكونات على مستوى المؤسسة. وبشكل عام، يساعد ذلك على تعزيز المرونة والسرعة ووقت دخول المنتج إلى السوق، مع تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات من خلال إعادة استخدام أفضل وتجنب القدرات الزائدة.
يُعد اكتشاف وإنشاء مجموعة عمليات الأعمال من أولى مجموعات الأنشطة التي يجب القيام بها عند تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات سهلة التجميع. ولدى معظم المؤسسات رؤية جيدة لعمليات الأعمال، لكن قد يختلف العمق فيما يتعلق بكيفية إدارتها. ومن المهم إجراء ورش عمل وعقد مناقشات متعددة لتحديد نطاق كل مجال من هذه المجالات. وتشكل هذه المجموعة من عمليات الأعمال الأساس لبناء توافق المجال والنطاق. وعندما يتم مواءمة مجموعة من العمليات مع مجال معين، فإن ذلك يساعد أيضًا بشكل غير مباشر في مواءمة البيانات (السياق المحدد) التي تمتلكها المجالات وتديرها بالضرورة.
أثناء تنقيح عمليات الأعمال بشكل أكبر بناءً على الدروس المستفادة من مختلف جلسات العمل وورش العمل، يمكنك أيضًا تحديد مستويات التفصيل. وفي معظم الحالات، يمكنك تسجيل ثلاثة مستويات على الأقل من عمليات الأعمال. وقد يكون إنشاء المنتجات أسهل بكثير إذا قمت بإنشاء عمليات الأعمال، وغالبًا ما تتوافق المنتجات مع المستوى الثاني أو المستوى الثالث من عمليات الأعمال بناءً على مستوى التعقيد ودرجة التفصيل الدقيق. عادةً، يعمل مركز كفاءة المجال أو أي هيكل مماثل على وضع استراتيجية المجال، وعمليات الأعمال، وتحديد نطاق المجال، وما إلى ذلك. كما يحدد مركز التميز للمجال مجموعة من الإرشادات لفرق العمل لتحديد المنتجات وتحديد نطاقها بشكل مناسب.
لا شك أن بناء منظومة تكنولوجيا معلومات سهلة التجميع، بطريقة قابلة للتوسع، يتعلق بتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات المختلفة من العمل في نموذج يركز أكثر على المنتج. وهناك عدد قليل من المهارات الأساسية التي تحتاج فرق العمل إلى تعلمها لاكتساب الخبرة. ستحتاج مهارة فرق تكنولوجيا المعلومات المختلفة إلى استراتيجية ذات شقين:
في معظم الحالات، تتعثر المنظمات في هذا المجال عند الشروع في مثل هذه البرامج المعقدة للتحديث. وفي معظم الحالات أيضًا سيكون من الحكمة الشراكة مع مزود خدمات تكنولوجيا معلومات ذي خبرة يمكنه جلب إمكانات متعددة لدعم مسارات العمل المختلفة التي تشمل إحداث تحول في المهارات.
ولقد أتاح تطور التقنيات السحابية عددًا وافرًا من الإمكانيات للمؤسسات المختلفة للاستفادة منها، وهذا يجعل من منظومة تكنولوجيا المعلومات سهلة التجميع حقيقة واقعة. وقد أصبح وجود فرق العمل ذات المهارات المتكاملة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) حقيقة واقعة أيضًا بفضل ظهور ممارسات مجربة مختلفة مثل التصميم الموجَّه بالمجال، ومنهجية عمليات التطوير (DevOps)، وهندسة موثوقية المواقع. وهذا يتيح تطوير فرق منتجات مستقلة يمكنها بناء قدرات وخدمات شاملة دون تدخل طبقات من تكنولوجيا المعلومات، كما رأينا في منظومات تكنولوجيا المعلومات التقليدية.
تحتاج المؤسسات التي تبدأ مبادرات تحديث لتحويل منظومة تكنولوجيا المعلومات لديها إلى نموذج سهل التجميع إلى إدراك كمية التغيير والتحول المراد إحداثه في نموذج التشغيل في كل أنحاء المؤسسة والتفكير في هذا الأمر بشكل عملي أكثر. كما يجب على المؤسسات أن تدرك حقيقة مفادها أن الوضوح بشأن المجالات والعمليات سوف يتطور مع مرور الوقت، ويجب أن يكون هناك مجال للتغيير. وتحتاج المؤسسات إلى تبني نهج متعدد الخطوات للوصول إلى النموذج مع الأخذ في الاعتبار التحديات المذكورة أعلاه.
يجب أن تركز الخطوات الأولية على تحديد مجموعة فرعية أصغر من المنتجات (أو المجالات) لتجربتها وإثبات نجاحها. ويجب استخلاص الدروس المستفادة من هذه المشاريع التجريبية مرة أخرى لتحسين خارطة الطريق والخطط ونموذج التشغيل. حيث يُعد الانتقال إلى منظومة تكنولوجيا معلومات سهلة التجميع رحلة غير قصيرة، كما أن قياس النجاح في كل مرحلة تغييرات وسطى لهو أمر أساسي. ووجود إطار عمل زائد عن الحد أو ناقص عن الحد قد يشكل تحديات كبيرة، تتراوح من شلل التحليل إلى الفوضى. وبالتالي يجب الإسراع في وضع إطار العمل الأولي، وفي الوقت نفسه، يجب إطلاق مبادرات تجريبية مُركَّزة/الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) بهدف اختبار إطار العمل وتحسينه. وسيتطور إطار العمل، وينبغي له ذلك بمرور الوقت، وفقط بناءً على تجارب التنفيذ الحقيقية (على سبيل المثال، تداخلات العمليات المستفادة من تفكيك التطبيقات، وتحسينات نموذج المجال بناءً على الفجوات، وما إلى ذلك).
تأكد من قراءة الجزء الثاني من سلسلة المدونات هذه: "تحديث المؤسسات حسب المجال نحو منظومة تكنولوجيا معلومات سهلة التجميع: الجزء الثاني - تحديث التطبيقات والخدمات إلى منظومة تكنولوجيا معلومات سهلة التجميع."
طالع الروابط التالية للتعرف على المزيد:
اكتشف كيف يمكن للسحابة الهجينة أن تدعم إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك. تعلّم من خبراء IBM كيفية تحويل التقنية الحالية إلى نظام مرن جاهز للذكاء الاصطناعي، ما يعزز الابتكار والكفاءة في جميع عمليات الأعمال.
استكشف إلى أي مدى يمكن للسحابة الهجينة تحسين عمليات الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تعلّم من دراسات الحالة والحلول المميزة لترَ كيف تستخدم الشركات السحابة الهجينة من IBM لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة وقابلية التوسع والأمان.
تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف كيف يوفر كل نموذج سحابي مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
اكتشف التكاليف الخفية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلّم من الخبراء كيفية جعل استثماراتك في الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وتأثيرًا.
تعرّف على أساسيات إدارة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك سبب أهميتها للمؤسسات الحديثة والميزات الرئيسية التي تضمن سلاسة العمليات وكفاءتها عبر أنظمة التقنية.
يُعَد IBM Cloud Infrastructure Center منصة برمجية متوافقة مع OpenStack، تتيح إدارة البنية التحتية للسحابات الخاصة على أنظمة IBM zSystems و IBM LinuxONE.
استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لتعزيز استراتيجية مؤسستك في البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.
العثور على حل البنية التحتية السحابية الذي يلبي احتياجات أعمالك وتوسيع نطاق الموارد عند الطلب.
تحويل البنية التحتية لمؤسستك باستخدام السحابة الهجينة والحلول الجاهزة للذكاء الاصطناعي من IBM. اكتشف الخوادم والتخزين والبرامج المصممة لتأمين أعمالك وتوسيع نطاقها وتحديثها أو الوصول إلى معارف الخبراء لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.