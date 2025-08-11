استكشاف المهارات في أثناء التحول الرقمي بمساعدة الذكاء الاصطناعي

إدارة التغيير ليست مجرد أولوية؛ بل ضرورة من ضروريات العمل. كما أوضحت الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، فإن التقنيات وحدها لا تكفي لتحقيق قيمة من عملية التحول. وعلى الرغم من أن إدارة التغيير هي مهارة متزايدة الأهمية بالنسبة إلى المؤسسات، فإن العديد من المؤسسات ينقصها الخطط الإستراتيجية اللازمة لتنفيذها. وعلى نحو متزايد، أصبح وضع إدارة التغيير وتجربة الموظفين في قلب إستراتيجية تحول الأعمال هو الطريق الأكثر أمانًا لتحقيق نتائج ملموسة.

يمكن أن يؤدي التحول الرقمي إلى زيادة الكفاءة وتحقيق القيمة واكتشاف طرق جديدة للعمل. ولكنه ينطوي أيضًا على تحول هائل في كيفية تطور عمليات الأعمال والنماذج والأنشطة.

تتطلب رحلة التحول بشكل حتمي اهتمامًا دقيقًا بإدارة المهارات. ويُعد هذا النهج صحيحًا بشكل خاص في عصر الذكاء الاصطناعي. وكما توصل معهد IBM Institute for Business Value، فإن 6% فقط من القوى العاملة في الماضي كانت بحاجة إلى إعادة صقل المهارات. وفي عام 2024، ارتفع هذا الرقم إلى نسبة 35% كاملة من القوى العاملة—أو أكثر من مليار عامل في جميع أنحاء العالم.

تكون عمليات التحول الرقمي فعالة بقدر تبني العمال للتقنيات الجديدة فحسب. لا يمكن التغاضي عن أهمية إدارة المهارات في أثناء عملية التحول، فهي الأساس الوظيفي لأي عملية تحول تقني ناجحة.