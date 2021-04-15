عند دمج الفهم الواضح لاحتياجات العملاء مع استخدام الخدمة السحابية الموزعة، فهذا يقطع شوطًا طويلاً في تقليل الارتباك المتعلق بتعقيد تكنولوجيا المعلومات.



تشير نتائج دراسة أجرتها Forrester بتكليف من IBM إلى وجود ارتفاع مستمر في استخدام منصات الحاويات السحابية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الأجهزة الافتراضية (VMs). تهدف الشركات إلى تحقيق مزايا تنافسية وبناء علاقات دائمة مع العملاء من خلال التجربة الرقمية. ومن الأمور الحاسمة لنجاح هذه الشركات هي كيفية تعاملها هذه مع تحديات التحول الرقمي المعقدة والمنصات السحابية.

بينما تطبق فرقهم إستراتيجية السحابة الأصلية لتحقيق أهداف المؤسسة التجارية، تضع هذه التحديات الثلاثة ضغطًا مستمرًا على قادة تكنولوجيا المعلومات وعمليات التطوير:

الحفاظ على الأنظمة القديمة الحالية وتحديثها حسب الحاجة. تحديث التطبيقات وبناؤها ونشرها مع أمن متسق عبر الأنظمة المختلفة والمنصات. تنمية فرق تطوير وفرق عمليات ماهرة قادرة على تطبيق تجارب عملاء مرنة بالسرعة والمرونة اللازمتين.

وبالنظر إلى هذا الضغط، فإن مفتاح تحديث أي تطبيق هو تحديد نتيجة أعمال واضحة وقابلة للتحقيق أولاً. وهذا يعني مواءمة جميع الأطراف المعنية عبر الأعمال بفهم مشترك لما يحتاج إليه العملاء فعلاً الآن. ومع هذا الوضوح، يصبح من الأسهل بكثير تحديد الحد الأدنى لتجربة التطبيق الذي يحتاج الفريق إلى إنشائه. ويُظهر تحسين القيمة الأولية المقدمة للعملاء التزامًا مستمرًا.