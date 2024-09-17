يمكن أن تساعد كل من النماذج اللغوية الكبرى (LLMs) عامة الأغراض مثل Llama المقدم من شركة Meta والتطبيقات الموجهة مثل watsonx Code Assistant المقدم من شركة IBM المبرمجين على تسريع عملية التطوير من خلال كتابة التعليمات البرمجية وتصحيح أخطائها وترجمتها.

لكن القلق ينبع من كون هذه المزايا لا تقتصر على المبرمجين ذوي النوايا الحسنة فقط. من خلال اختراق حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي أو إنشاء أنظمة خاصة بهم، يمكن أن تستخدم جهات التهديدات نظريًا أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لتبسيط عمليات تطوير البرامج الخبيثة.

ينتاب بعض الناس شعورٌ بالقلق من أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل الدخول إلى سوق البرامج الخبيثة أمرًا سهلاً، ما يُمكّن المزيد من المجرمين الإلكترونيين من كتابة برمجيات خبيثة مهما كان مستوى مهارتهم. أو قد تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو الأسوأ، جهات التهديدات على تطوير برامج خبيثة جديدة تمامًا يمكنها تجاوز أنظمة الحماية الشهيرة وإحداث ضرر لا يوصف.

حاول بعض الباحثين توضيح المخاطر التي قد تشكلها التهديدات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال تجربة طرق مختلفة لدمج الذكاء الاصطناعي في البرامج الخبيثة، ومنها ما يلي:

BlackMamba ، الذي طورته الشركة الأمنية HYAS، هو برنامج تجسسي متعدد الأشكال يستخدم ChatGPT لإنشاء التعليمات البرمجية الخبيثة في وقت التشغيل. 2





، الذي طورته الشركة الأمنية HYAS، هو برنامج تجسسي متعدد الأشكال يستخدم ChatGPT لإنشاء التعليمات البرمجية الخبيثة في وقت التشغيل. يستخدم برنامج EyeSpy ، وهو أيضًا من تطوير شركة HYAS، الذكاء الاصطناعي لتقييم نظام الاستهداف به، وتحديد التطبيقات التي من المرجح أن تحتوي على بيانات حساسة، واختيار طريقة الهجوم. 1





، وهو أيضًا من تطوير شركة HYAS، الذكاء الاصطناعي لتقييم نظام الاستهداف به، وتحديد التطبيقات التي من المرجح أن تحتوي على بيانات حساسة، واختيار طريقة الهجوم. Morris II هو فيروس متنقل يستخدم تعليمات خبيثة لخداع تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى تكشف عن المعلومات الحساسة وتنقل الفيروس المتنقل لأشخاص آخرين.



تبدو هذه التجارب مثيرة للقلق للوهلة الأولى، لكن العديد من الخبراء الأمنين يرونها مجرد حالات غريبة.

يقول Boonen، الذي يُجري تدريبات الفريق الأحمر لمساعدة المؤسسات على تعزيز أنظمة الحماية من الهجمات الإلكترونية الفعلية: "أشياء مثل [BlackMamba وEyeSpy] لا تُثير قلقي على الإطلاق."

ويوضح قائلاً: "عندما استعرض التفاصيل التقنية المتعلقة بكيفية تنفيذ هذه البرامج، فلا أعتقد أنها ستحقق أي نجاح إذا استخدمناها في تفاعلاتنا مع العملاء."

ثمة سببان وراء تشكك Boonen وأشخاص آخرين في سياق الحديث عن البرامج الخبيثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حاليًا.

الأول: أن هذه "التهديدات الجديدة" لن تتسبب في شيء جديد لم تتعامل معه الفرق الأمنية من قبل، ما يعني أن إستراتيجيات الحماية الحالية لا تزال فعالة في مواجهتها.

يقول Kevin Henson، رئيس قسم الهندسة العكسية للبرامج الخبيثة في IBM X-Force Threat Intelligence: "المفاهيم المطروحة في برنامجي BlackMamba وEyeSpy ليست جديدة." "لقد واجهت أنظمة الحماية برامج خبيثة بهذه الإمكانات - مختبئة في الذاكرة، والتعليمات البرمجية متعددة الأشكال - من قبل."

يشير Henson إلى مطوري البرامج الخبيثة الذين يستخدمون تقنيات مثل البرمجة الوصفية لإخفاء البيانات المهمة وإنشاء عناصر معينة فريدة، مثل أنماط التعليمات البرمجية، في كل عملية تجميع.

الثاني: أنه على الرغم من أن النماذج اللغوية الكبرى (LLMs) تتمتع بإمكانات برمجة مبهرة، فمن غير المرجح أن تتمكن من إنشاء أي أشكال غير مسبوقة من البرامج الخبيثة في أي وقت قريب.

يقول Henson: "أعتقد أن استخدام ChatGPT [وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى] لإنشاء برامج خبيثة أمر له حدود لأن التعليمات البرمجية تُنشئها نماذج مدربة على مجموعة من البيانات." "ونتيجة لذلك، لن تكون التعليمات البرمجية المطورة معقدة مثل التعليمات البرمجية التي يطورها الإنسان".

في حين أن الكثير من الناس يرون أن الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي قد يؤديان إلى إحداث طفرة في مجال الجريمة الإلكترونية من خلال تسهيل عملية إنتاج البرامج الخبيثة، إلا أن النماذج الحالية لم تصل إلى هذا المستوى بعد. لا يزال المستخدمون بحاجة إلى معرفة بعض الأمور عن التعليمات البرمجية للتأكد من أن أي شيء تنتجه النماذج اللغوية الكبرى يمكن أن يفعل ما يريدونه.

يقول Boonen: "الذكاء الاصطناعي هو عامل يُسهل الإنتاجية، وإلى حد ما يُقلل من مستوى المعرفة المطلوبة لكتابة التعليمات البرمجية عند استخدامه." "إلا أنه لا يقللها إلى حد كبير."

في الواقع، إذا بدأت جهات التهديدات تنفيذ البرامج الخبيثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن تنتج الكثير من التعليمات البرمجية منخفضة الجودة التي يمكن لأنظمة الحماية اكتشافها وإبطال مفعولها بسهولة.

يقول Boonen: "أنا لا أقول أنه يستحيل أن توجد تقنية في المستقبل تساعد على ابتكار برامج خبيثة جيدة حقًا من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي." "إذا استمرت النماذج في التحسن بالمعدل الذي هو عليه، فأعتقد أنها ستصل إلى مستوى تتمكن فيه من القيام بأشياء جوهرية. وعندئذٍ، يتعين علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد. لكنني أعتقد أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد."

يقول Golo Mühr، المهندس بقسم الهندسة العكسية للبرمجيات الخبيثة في IBM X-Force Threat Intelligence: "تعكس هذه المشكلة بشكل وثيق ما يحدث عند تطوير البرمجيات لأن البرامج الخبيثة ما هي إلا برمجيات خبيثة."

يوضح Mühr قائلاً: "في الوقت الحالي، لا توجد الكثير من التطبيقات التي تدمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في تعليماتها البرمجية." "بينما نرى الذكاء الاصطناعي أصبح سائدًا في البرمجيات بشكل عام، يمكننا أن نتوقع أن يصبح شائعًا في البرامج الخبيثة أيضًا".

وقد ظهر هذا النمط في الماضي، كما أفادت تقارير مؤشر X-Force Threat Intelligence. لم تصبح برامج طلب الفدية وتعدين العملات المشفرة الخبيث تهديدات منتشرة إلا بعد تبني التقنيات المشروعة التي تعزز هذه الهجمات بشكل كامل - مثل Microsoft Active Director لبرامج طلب الفدية، والعملات الرقمية والبنية التحتية كخدمة لتعدين العملات المشفرة الخبيث.

يشير Mühr إلى أن أي تقنية جديدة ينبغي أن توفر عائد الاستثمار المناسب قبل أن يتبناها المطورون - وينطبق الأمر نفسه على مطوري البرامج الخبيثة.