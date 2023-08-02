تصحيح الخرافات المتعلقة بقابلية الملاحظة - الجزء الثاني: لماذا تُعَد قابلية الملاحظة مهمة للجميع، وليس فقط لمهندسي موثوقية الموقع (SREs)

ينشأ هذا المفهوم الخاطئ المحيط بقابلية الملاحظة من الاعتقاد بأنها مخصصة خصيصًا لمهندسي موثوقية الموقع (SREs) وأنهم الدور الوحيد الذي يمكنه الاستفادة من البيانات التي تم جمعها عبر حلول قابلية الملاحظة. في الواقع، تتجاوز قابلية الملاحظة حدود أي دور فردي أو فريق داخل المؤسسة.

إن الانتقال إلى البيئة السحابية الأصلية لا يقتصر على تبنّي تقنيات جديدة؛ بل يشمل أيضًا تحوُّلًا في طريقة عمل الأشخاص. وهذا التحول بطبيعته هو تحوُّل اجتماعي تقني. رغم أن سلسلة أدوات الخدمات المصغرة قد لا تفرض بشكل مباشر ممارسات اجتماعية جديدة على السطح، فإن تحقيق الفوائد الكاملة من هذه التقنية يتطلب تغييرًا في عادات العمل. وتصبح هذه الحاجة واضحة عندما تتقدم الفرق عدة خطوات في العملية، لتكتشف أن أساليبها القديمة لا تعالج بكفاءة تكاليف الإدارة التي أدخلتها التقنية الجديدة.

كلما أصبحت الأنظمة والتطبيقات والخدمات المصغرة أكثر تشابكًا وتعقيدًا، أصبح من الصعب أيضًا تحديد الحوادث ومعالجتها. في الماضي، ربما كانت المؤسسات تعتمد على مهندسي موثوقية الموقع (SREs) لاستكشاف الأعطال ومعالجتها. لكن اليوم أصبح مجال تكنولوجيا المعلومات أقرب إلى عمل جماعي، ولم تَعُد الأساليب القديمة فعَّالة أو مجدية من حيث التكلفة دائمًا. لكن الخلاصة هي أن اعتماد أنماط تصميم السحابة الأصلية يجعل من الضروري امتلاك أنظمة قابلة للملاحظة.