تتعرض فِرَق عمليات التطوير (DevOps)، وهندسة موثوقية الموقع (SRE)، والمنصات، وعمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) والمطورين لضغوط للحفاظ على أداء التطبيقات مع العمل بسرعة وذكاء أكثر من أي وقت مضى. أحد المجالات التي شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة هو قابلية الملاحظة. لقد أحدثت تغييرًا جذريًا في النهج الذي تتعامل به فِرَق تكنولوجيا المعلومات مع منع الحوادث.

مع ذلك، لا تزال بعض المفاهيم القديمة قائمة، والتي تَحُدّ من إنتاجية ونجاح فِرَق هندسة البرمجيات الحديثة.

في منشور المدونة هذا، سنسلِّط الضوء على خرافة تُحيط بقابلية الملاحظة: "يمكنك الاستغناء عن المراقبة والاعتماد على السجلات".

في سلسلة المدونات الخاصة بنا حتى الآن، كشفنا الحقيقة حول الخرافات التالية المتعلقة بقابلية الملاحظة: