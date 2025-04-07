البيانات في الأبراج المحصنة: استخدام IBM Granite في ألعاب تقمص الأدوار الجماعية 

في ممرات حجرية ذات إضاءة خافتة، يسير ثلاثة مغامرين بحذر. يلقي ضوء الشعلة المرتعش بظلاله المتلألئة على الجدران العتيقة. وفي قلب الخراب، تظهر غرفة واسعة.
وفجأة—تحدث حركة.
على منصة مرتفعة تقف ساحرة متسترة في الظلام، ويداها تلوح في الهواء، بينما تتطاير طاقة سحرية من أطراف أصابعها. يمسك مجموعة من المنفذين بأسلحتهم مع اقتراب تعويذتها من الاكتمال.
وبدون تردد، يرفع الفارس درعه ويتقدم إلى الأمام.
ويصدح قائلاً، وهو يستعد للالتحام: "سأهاجم الساحرة قبل أن تنتهي من إلقاء تعويذتها!".
ثم—يتوقف كل شيء فجأة.
الغرفة المضاءة بالشعلة، والخصوم المكشرون عن أنيابهم، واحتدام المعركة—كل ذلك يختفي تحت وهج أضواء الفلورسنت. البرج المحصن الكبير هو قاعة مؤتمرات. المغامرون هم لاعبون متجمعون حول طاولة. تتناثر قطع النرد على خريطة مرسومة باليد ومجسمات صغيرة ثابتة.
على رأس الطاولة، عقدت منظمة اللعبة حاجبيها، وأخذت تقلب في مجموعة من كتب القواعد الضخمة.
ثم همست قائلة وهي تقلب في الصفحات: "ثانية واحدة". "أريد أن أتأكد من قواعد المعركة."
يغير اللاعبون وضعيات جلوسهم. وتزول أجواء الحماس من الغرفة. تمضي اللحظات تلو اللحظات. يا للملل. لنأخذ استراحة لتناول وجبة خفيفة.
إذا كان هذا السيناريو يبدو مألوفًا بالنسبة لك، فأنت لست وحدك. يعتمد استمرار الروايات في ألعاب تقمص الأدوار الجماعية على الحماس ويعرف كل منظمي الألعاب صعوبة توقف اللعب مؤقتًا للبحث عن قاعدة حاسمة أو التحقق مرة أخرى من الأساليب أو الارتجال تحت الضغط.
ألعاب تقمص الأدوار الجماعية (TTRPGs) هي تجربة جماعية لسرد القصص حيث يتقمص اللاعبون الأدوار في عالم مشترك، بتوجيه من منظم اللعبة الذي ينظم المشهد ويطلب رمي النرد عندما تصبح الأمور غير محسومة.
الآن، تخيل عالمًا يمكنك فيه التحقق من القواعد على الفور. لا تقليب محموم للصفحات. لا فتور في الحماس. سرد قصص سلس ليس إلا.
هل تتذكرون عندما شارك IBM Watson في برنامج Jeopardy!؟ كان ذلك أكثر من مجرد لعبة، لقد كان لمحة عن المستقبل. عرض لإمكانات الذكاء الاصطناعيالتي تعالج المعلومات المعقدة وتسترجعها في الوقت الفعلي. والآن، مع تطور النماذج اللغوية الكبرى مثل IBM Granite، أصبحت تلك الإمكانات نفسها في متناول منظم اللعبة.
لن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في سرد القصص، ولكنه يمكن أن يقضي على المشكلات. فهو يحافظ على سير اللعبة، ويعزز الإبداع، ويزود الانغماس في اللعبة. يمكن أن يعرض Granite القواعد أو يُنشئ شخصيات ديناميكية غير لاعبة أو يدير بيانات اللاعبين حتى لا تضطر إلى إيقاف المغامرة أبدًا.
تحتوي الجلسة الواحدة من جلسات لعبة تقمص الأدوار الجماعية على الكثير من الأجزاء المتحركة التي يجب على منظم اللعبة تتبعها. كل شيء من الحالة المزاجية للاعبين وحتى نقاط إصابة الوحوش. يجب الحكم على كل فعل يقوم به اللاعب بالنظر إلى القواعد لتحديد ما إذا كان فعلاً صائبًا، ومدى صعوبته، والعواقب التي يجب أن تترتب عليه في حالة الفشل أو النجاح.
في كل عملية من عمليات صناعة القرار في جزء من الثانية هذه، يمكن أن يواجه حتى أكثر منظمي الألعاب خبرة مشكلة. يحاول أحد اللاعبين فعل شيء غير متوقع وفجأة تعم الكتب الطاولة. لا يخطط منظم اللعبة للحركة المثيرة التالية للأعداء لأنه يتصفح ملفات PDF، باحثًا عن قاعدة داخلية معينة.
بفضل IBM Granite، يمكن لمنظم اللعبة أن يسأل بعبارة بسيطة، "ما قواعد التطويق؟" أو "مَن الذي كلفنا بمهمة العثور على العصا المسحورة؟ يستجيب Granite على الفور، مستندًا إلى القواعد الأساسية وقواعد الداخلية وملاحظات الحملة وتقاليد اللعبة.
مع Granite 3.2، يستطيع منظمو الألعاب استحضار كميات كبيرة من المعلومات سريعًا. هل تحتاج إلى إحصائيات لمراقب رفيع المستوى لحملة Dungeons and Dragons في مدرسة قديمة؟ قم بتحميل Monstrous Manual بالكامل، بجميع صفحاته البالغ عددها 1,000 صفحة وسيعرض Granite ما هو مطلوب في بضع ثوانٍ.
كما لا يتطلب إعداد Granite كمساعد ألعاب الحصول على شهادة في علوم الكمبيوتر. بفضل أدوات مثل InstructLab والتوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، يمكن لمنظمي الألعاب تحميل كتب القواعد أو الصور أو الخرائط أو ملاحظات الحملة أو قواعد المخصصة بالكامل بسرعة، ما يجعلها قابلة للبحث على الفور في أثناء اللعب. يوفر InstructLab أبسط نقطة دخول—فلا يتطلب الأمر أي تعليمات برمجية—بينما يمكن للمستخدمين الأكثر خبرة تقنيًا تشغيل Granite محليًا عبر أدوات مثل Ollama، لاستحضار النماذج بأمر واحد. بمجرد التحميل، يمكن للذكاء الاصطناعي عرض المحتوى ذي الصلة والتكيف مع الأساليب المخصصة ودمج معلومات جديدة في بضع ثوانٍ.
تُعد المرونة عامل تغيير مهمًا؛ فإذا صدر كتاب قواعد جديد، فيمكن لمنظم اللعبة استحضاره واستعراض القواعد في بضع دقائق. يحتوي Granite 3.2 على إمكانات "التفكير" المتقدمة التي تساعد الذكاء الاصطناعي على التفكير من خلال القواعد المتضاربة أو الروايات المتغيرة، ما يمنح منظمي الألعاب دعمًا ديناميكيًا ينمو مع القصة.
في المؤسسات، تدعم هذه الوظيفة نفسها الوصول عند الطلب إلى السياسات والإجراءات والمعلومات الخاصة المتغيرة باستمرار. يمكن لعضو من أعضاء الفريق أن يسأل "ما سياسة الامتثال الحالية لبيانات العملاء في أوروبا؟" ويعرض Granite الوثائق ذات الصلة من دون تأخير.
يمكن أن يحدث أي شيء في جلسة لعبة تقمص الأدوار الجماعية. قد يقرر اللاعبون تجاهل البرج المحصن تمامًا والتحقيق في العملية الأساسية للعصابة الإجرامية بدلاً من ذلك. وعندئذٍ يحتاج منظمو الألعاب إلى وضعهم على المسار الصحيح مع حارس حانة مُنشأ خصوصًا لهذا الغرض، مع ماضٍ مأساوي وعلاقات بعالم الجريمة.
يمكن أن يُنشئ Granite شخصيات غير لاعبة في بضع ثوانٍ، كاملة مع الدوافع والمراوغات الشخصية وإحصائيات اللعبة. قم بتحميله بقواعد مخصصة أو إعدادات الحملة أو ملفات PDF المخصصة للفئة، وعندئذٍ يمكنه استخدام هذه المعلومات على الفور لإنشاء مواجهات أو ترجمة الأساليب القديمة إلى أخرى جديدة. إذا تخلى اللاعبون عن المهمة الرئيسية المتمثلة في التسلل إلى حصن صحراوي بدلاً من ذلك، يمكن أن يشكل Granite فرقة من نخبة الحراس وشبكة تحت الأرض من الأقبية في بضع ثوانٍ. وعند ورود معلومات جديدة، يدمجها Granite ويحدّثها—فهو يعرف متى يجب أن تحل القواعد الجديدة محل القواعد القديمة.
وفي سياقات الأعمال، فإن إمكانات التكيف هذه تدعم حالات الاستخدام مثل تطوير الشخصية ومحاكاة تدريب الموارد البشرية وإنشاء ملف تعريف العميل. إذا احتاج فريق ما إلى شخصية مفصّلة لمدير قسم التسويق في شركة ناشئة سريعة النمو، فيمكن أن ينشئها Granite عند الطلب، مع توفير نقاط الضعف والمعارف السلوكية.
يتتبع منظم اللعبة كل شيء: تطور الشخصيات، والمهام التي لم تُنفذ، وعلاقات الشخصيات غير اللاعبة، والأحداث العالمية. يظهر السحر الحقيقي عندما تدور القصة حول نفسها، عندما يكون قرار مرتجل من ثلاث جلسات مضت مهمًا فجأة أو عندما يعود أحد الشخصيات غير اللاعبة المنسية بمعلومات جديدة.
يمكن أن يفعل Granite أكثر من ذلك من خلال الإجابة عن عدد المرات التي يزور فيها اللاعبون مواقع معينة، ومدى تتطور العلاقات، وأي خيوط الحبكة التي تولد أكبر قدر من التفاعل. من خلال تحليل الاتجاهات عبر الجلسات، يمكن لمنظم اللعبة تحديد الأنماط وتوقع سلوك اللاعب بشكل أفضل من جلسة إلى أخرى.
هذا الشعور بالاستمرارية يعمق الانغماس ويعوض استثمار اللاعبين ويعزز الثقة في السرد.
الأمر لا يختلف كثيرًا في الأعمال. غالبًا ما تظهر محادثات الأطراف المعنية ومسارات المشاريع والقرارات الإستراتيجية بعد أشهر. يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يتذكر التفاعلات السابقة ويضعها في سياقها ويحللها الفرق على المتابعة والتركيز. كما هو الحال في الحملات الجيدة، فهي تبني على القصة بدلاً من بدئها من جديد.
حتى مع وجود Granite إلى جانب منظم اللعبة، المزود بإمكانات استدعاء الشخصيات غير القابلة للعب والقواعد وإنشاء المحتوى على الفور، توجد مواقف لا يمكن أن يتعامل معها سوى الإنسان.
يتوجه المحتال إلى منظم اللعبة قائلاً: "أنا ألعب بحذر".
لم يُرمى النرد، ولم تُستخدم أي قدرات. قد يسرد الذكاء الاصطناعي أسلوب المحتال. يقول منظم اللعبة بشري، فاهمًا نيته: "أجري اختبار التخفي".
هذه ليست مجرد معرفة، إنها حدس. إنها القدرة على تفسير نبرة الصوت والمعنى الخفي والتوقيت في الوقت الحالي.
بعد ذلك، ينقسم الفريق. تنزل إحدى المجموعات إلى سرداب مسكون، والأخرى تحاول تعزيز الدبلوماسية مع رجل دين محلي. يحول منظم اللعبة التركيز بينهما، وينسج لحظات متوازية في سياق واحد متماسك. يعرف منظم اللعبة متى يختصر المشهد، ومتى يسترسل فيه، ومتى يرفع من مستوى المخاطر.
عندما يلقي الشاعر مونولوجًا مرتجلاً لتخليص عدو سابق، فإن منظم اللعبة يفهم أهمية هذه اللحظة ويضبط الأجواء للسماح له بالبقاء.
أفضل منظمي الألعاب لا يطبقون القواعد فحسب. بل يعرفون كيف يكسرونها.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتبع المطالبات المعقدة، ولكن الإنسان يعرف متى يحبس اللاعبون أنفاسهم انتظارًا لرؤية نتيجة رمية حجر النرد.
وفي عالم المؤسسات، لا يختلف الأمر كثيرًا. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم المعلومات ويساعد ويسرع العمليات. لكنه لا يمكن أن يتولى مسؤولية القيادة.
فهو لا يتمكن من الانتباه إلى التردد في صوت عضو مبتدئ في الفريق أو رؤية الفرصة الخفية في مكالمة عميل متوترة. وهو لا يعرف متى يتخلص من الشرائح ليتبع غريزة ما.
قد يكون الذكاء الاصطناعي هو الشعلة التي تضيء الطريق، لكن البشر هم مَن يقررون إلى أين يذهبون. وسويًا، يمكنهم إنشاء شيء أكبر بكثير من إمكانات كل منهم منفردًا.
تُظهر الأبحاث الحديثة أن النماذج اللغوية الكبرى يمكن أن تعزز تجارب ألعاب تقمص الأدوار الجماعية بشكل مُجدي—خاصةً عند استخدامها لدعم منظمي الألعاب وليس لتحل محلهم.
SHARI هو برنامج تجريبي منظم للألعاب ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ويستخدم النماذج اللغوية الكبرى، ولكن توسيع نطاقه ليتناسب مع الفروق الدقيقة والارتجال والذكاء العاطفي لإتقان الألعاب البشرية سيتطلب تقدمًا كبيرًا في التكنولوجيا، وخاصةً في معالجة الذاكرة ونمذجة العالم المعقد ووتيرة السرد.
توصلت إحدى الدراسات إلى أن منظم الألعاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يستخدم ChatGPT يمكن أن يعزز المشاعر الإيجابية للاعبين، ما يشير إلى إمكانات حقيقية لتعزيز الرفاهية العقلية من خلال التعاون في سرد القصص.
تعمل النماذج اللغوية الكبرى أيضًا كمساعدين مبدعين. في مشروع روبوت محادثة Dungeons & Dragons، جعل الذكاء الاصطناعي التنقل بين القواعد أسهل وساعد على زيادة الانغماس والتواصل بين اللاعبين. عندما كانت المطالبات قويَّة، قدم الذكاء الاصطناعي إلهامًا قيِّمًا في تقمص الأدوار وساعد اللاعبين على اتخاذ خيارات شخصية أكثر ثراءً.
خفضت أنظمة مثل Flamel.AI، المطورة باستخدام IBM Watson، وقت الإعداد الذي يستغرقه منظمي الألعاب بنسبة تصل إلى 75%. ومن خلال الإنشاء الفوري للخرائط والشخصيات والعناصر السردية، تتيح هذه الأدوات للمنظمين قضاء المزيد من الوقت في اللعب ووقت أقل في التخطيط.
اللاعبون يلاحظون ذلك. يذكر البعض منهم أنهم نظموا جلسات لعب فردية كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الحد الأدنى من الهلوسة والمحتوى الفائق، خاصةً عندما يتولى البشر مسؤولية الأساليب وهيكلة المدخلات مسبقًا.
من الإعداد الأسرع إلى الجلسات الأكثر ثراء وسرد القصص الأكثر شمولاً، تثبت النماذج اللغوية الكبرى نفسها كرفقاء قيمين في عالم ألعاب تقمص الأدوار الجماعية. لكنها تتألق بشكل أكثر بروزًا عندما تكون مصحوبة بالإبداع والحكم البشري.
IBM Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي والتي صُمِمَت خصيصًا للأعمال وجرى الارتقاء بها على النحو الأمثل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية والدرابزين.
تدرك الشركات أنها لا تستطيع توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام نماذج الأساس التي لا يمكنها الوثوق بها. نزِّل المقتطف؛ لتكتشف سبب تصنيف شركة IBM بأنها "صاحبة الأداء القوي"، بفضل نماذجها الرائدة "Granite".
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