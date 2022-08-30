لماذا تحتاج المؤسسات إلى نسيج بيانات (Data Fabric) لتحقيق نتائج أعمال أفضل؟

تمثّل البيانات عنصرًا أساسيًا للمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق نتائج أفضل من خلال قرارات وعمليات قائمة على البيانات. يمكن أن يؤدي النهج القائم على البيانات إلى تحسين عملية اتخاذ القرار، وتقليل المخاطر، وتحقيق ميزة تنافسية. ومع ذلك، يجد عدد كبير من المؤسسات صعوبة في الاستفادة من بياناتها بطريقة متكاملة وسهلة الوصول في آن واحد. ورغم أنّ العديد من المؤسسات تمتلك كوادر عالية المهارة وتستفيد من تقنيات متقدمة، فإنها لا تزال تكافح لتحقيق أثر ملموس بالسرعة الكافية لمواكبة احتياجات الأعمال المتغيّرة باستمرار. لماذا يحدث ذلك؟ ما الذي يجعل تحوّل المؤسسات إلى العمل القائم على البيانات مهمةً بهذه الدرجة من الصعوبة؟

تتناول هذه الورقة الموضوعات التالية:

مقدمة إلى نسيج البيانات

نسيج البيانات (Data Fabric) في مقابل شبكة البيانات (Data Mesh)

البنية المرجعية لنسيج البيانات

كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من نسيج البيانات؟

منهجية الاعتماد الناجح وتنفيذ نسيج البيانات

الاعتبارات الفنية

المؤلفون: Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A. Ackerman, Stephen W. Jones, Paul Christensen, Ashok K. Iyengar, Pradeep K. Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam



الراعي التنفيذي والراعي المشارك لأكاديمية Academy of Technology: Jo Ramos وOliver Claude

قائد المبادرة ونائب قائد المبادرة: Sonia Mezzetta وPat O’Sullivan