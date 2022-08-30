لماذا تحتاج المؤسسات إلى نسيج بيانات (Data Fabric) لتحقيق نتائج أعمال أفضل؟
تمثّل البيانات عنصرًا أساسيًا للمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق نتائج أفضل من خلال قرارات وعمليات قائمة على البيانات. يمكن أن يؤدي النهج القائم على البيانات إلى تحسين عملية اتخاذ القرار، وتقليل المخاطر، وتحقيق ميزة تنافسية. ومع ذلك، يجد عدد كبير من المؤسسات صعوبة في الاستفادة من بياناتها بطريقة متكاملة وسهلة الوصول في آن واحد. ورغم أنّ العديد من المؤسسات تمتلك كوادر عالية المهارة وتستفيد من تقنيات متقدمة، فإنها لا تزال تكافح لتحقيق أثر ملموس بالسرعة الكافية لمواكبة احتياجات الأعمال المتغيّرة باستمرار. لماذا يحدث ذلك؟ ما الذي يجعل تحوّل المؤسسات إلى العمل القائم على البيانات مهمةً بهذه الدرجة من الصعوبة؟
تتناول هذه الورقة الموضوعات التالية:
المؤلفون: Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A. Ackerman, Stephen W. Jones, Paul Christensen, Ashok K. Iyengar, Pradeep K. Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam
الراعي التنفيذي والراعي المشارك لأكاديمية Academy of Technology: Jo Ramos وOliver Claude
قائد المبادرة ونائب قائد المبادرة: Sonia Mezzetta وPat O’Sullivan
احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تمكَّن من ربط استراتيجية البيانات والتحليلات بأهداف العمل من خلال هذه الخطوات الأربع الأساسية.
إنشاء أنظمة تدفق البيانات الذكية وإدارتها من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.
صَمِّم بنية بيانات تساعد على تسريع جاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي وتُطلِق العنان لإنتاجية لا مثيل لها لفِرَق البيانات.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.