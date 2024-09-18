مخاطر الأمن الإلكتروني في الرعاية الصحية أزمة مستمرة

بينما قام مقدِّمو الرعاية الصحية بتنفيذ إجراءات وقائية تقنية وإدارية وفيزيائية متعلقة بمعلومات المرضى، لم يكونوا بنفس الحرص في تأمين أجهزتهم الطبية. وهذه الأجهزة أساسية لرعاية المرضى، ويمكن أن تعرّض المستشفيات لمخاطر الهجمات الإلكترونية، ما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في تقديم الرعاية.

في الواقع، تأثَّر 88 مليون شخص بانتهاكات كبيرة، ما أدَّى إلى تعرّض كميات هائلة من المعلومات الصحية الإلكترونية المحمية (ePHI) للخطر خلال العام الماضي وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. هذا العام، تأثرت عدة مؤسسات رعاية صحية كبيرة مرة أخرى بهجمات إلكترونية، بما في ذلك Change Healthcare وKaiser Permanente وAscension. وفقًا لتقرير Halcyon، تعرّضت Synnovis، المزوِّد الرئيسي للخدمات المخبرية والتشخيصية في لندن، لهجوم برمجيات فدية تسبب في اضطرابات واسعة النطاق. وفقًا لتقرير The Guardian، أثَّر الهجوم على عدة مستشفيات بما في ذلك Guy’s وSt Thomas’ وKing’s College، ومستشفى Evelina للأطفال، وRoyal Brompton، ومستشفيا Harefield المتخصصان في القلب والرئة، ومستشفى Princess Royal في Orpington.

وفقًا لتقرير Statista، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المستشفيات حول العالم إلى 166,548 بحلول عام 2029. ويبلغ متوسط عدد الأجهزة الطبية المتصلة لكل سرير في المستشفى حوالي 10 إلى 15 جهازًا، وفقًا لمجلة HIPAA Journal. تُشير هذه البيانات إلى أنه سيكون هناك حوالي 1.67 مليون جهاز طبي متصل حول العالم بحلول عام 2029، مع إنتاج العديد من هذه الأجهزة دون اعتماد نهج التصميم الآمن من البداية. وفقًا لاستطلاع أجراه Ponemon Institute وProofpoint، شهدت 89% من مؤسسات الرعاية الصحية ما يقارب هجومًا واحدًا أسبوعيًا. يزداد الخطر تعقيدًا لأن 53% من مؤسسات الرعاية الصحية أفادت بأنها تفتقر إلى الخبرة الداخلية لمعالجة قضايا الأمن الإلكتروني. هذه الأرقام مقلقة، نظرًا للعدد الهائل من الأجهزة الطبية المترابطة في المستشفيات.