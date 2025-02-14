نهج حديث لتقييم مخاطر العملاء باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة

في بنك عالمي، تُعَد عملية تقييم المخاطر جزءًا أساسيًا لتحديد إذا ما كان العميل مؤهلًا للحصول على منتج مالي معين.
تتضمن هذه العملية تقييم عدة عوامل، بما في ذلك الجدارة الائتمانية للعميل، وسلوكه المالي، والمخاطر المحتملة المرتبطة بتقديم المنتج. تقليديًا، يعتمد هذا التقييم على البيانات المنظمة، مثل درجات الائتمان بما في ذلك درجات FICO، والتحقق من الدخل، وتاريخ المعاملات، والتزامات الديون الحالية.
ومع ذلك، يتطور مجال تقييم المخاطر بسرعة، مدفوعًا بالحاجة إلى تقييمات أكثر شمولية ودقة في سوق شديد التنافسية.
عندما يتقدم العميل بطلب للحصول على منتج مالي، مثل الرهن العقاري أو القرض الشخصي، تبدأ عملية التقييم بجمع البيانات. تتضمن هذه البيانات المعلومات الشخصية لمقدِّم الطلب وتاريخه الائتماني والدخل وحالة التوظيف وسجلات المعاملات.
تتم بعد ذلك معالجة البيانات باستخدام النماذج الإحصائية وخوارزميات التعلم الآلي لحساب درجة المخاطر. وتعكس هذه الدرجة احتمالية تقصير العميل في الوفاء بالتزاماته.
يتم استكمال النتيجة من خلال تحليل شامل للسلوك المالي للعميل، والذي يأخذ في الاعتبار عوامل مثل المعاملات الكبيرة الأخيرة وأنماط الإنفاق غير العادية واستقرار الدخل.
بالإضافة إلى درجة الائتمان والتحليل السلوكي، تتضمن عملية التقييم أيضًا تقييم العوامل الخارجية، مثل الظروف الاقتصادية وتوجهات السوق والبيئة التنظيمية. ويساعد هذا النهج الشامل على ضمان قدرة البنك على اتخاذ قرارات مستنيرة لا تحمي أصوله فحسب، بل تتوافق أيضًا مع المتطلبات التنظيمية.
يمثِّل الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) قفزة كبيرة إلى الأمام في عملية تقييم المخاطر. تُشير IBM إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه تحليل توجهات السوق والمؤشرات المالية وسجلات الائتمان لتقديم تقييمات مخاطر أكثر دقة، ما يساعد البنوك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. هذا التحسين في الكفاءة والدقة والشفافية في التقييم يؤدي إلى تحسين رضا العملاء وزيادة الإيرادات.
يتمثّل التطبيق الأساسي للذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء بيانات اصطناعية لتقييم المخاطر. كما أوضحت هيئة السلوك المالي (FCA)، يمكن لهذه البيانات الاصطناعية محاكاة سيناريوهات العملاء المختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكشف عن الغش، وتقييم الائتمان، ومكافحة غسل الأموال، ما يمكِّن البنوك من اختبار وتحسين نماذج المخاطر الخاصة بها تحت ظروف مختلفة.
على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن ينتج مجموعات بيانات تحاكي سلوك العملاء في بيئة الركود، ما يُتيح للبنوك توقُّع المخاطر المحتملة وتعديل استراتيجيات الإقراض وفقًا لذلك. وتساعد هذه القدرة على توليد مجموعات بيانات متنوعة وتمثيلية على ضمان أن تكون نماذج المخاطر لدى البنوك قوية وقادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من المواقف في العالم الحقيقي.
ونتيجةً لذلك، يمكن للبنوك تقديم تنبؤات أكثر دقة حول سلوك العملاء، ما يقلل من احتمال التخلف عن السداد ويحسِّن الجودة الشاملة لمحفظة القروض الخاصة بهم.
تُعَد قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على معالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات ميزة رئيسية أخرى. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في مسار تقييم المخاطر، يمكن للبنوك الوصول إلى معلومات شاملة حول منتجاتها المتنوعة وبيانات العملاء، بما في ذلك تاريخ المعاملات ونتائج FICO. علاوةً على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يقدِّم رؤية تفصيلية عن الأساس المنطقي وراء الموافقة أو الرفض على العملاء لمنتجات معينة.
على سبيل المثال، عند تقييم تطبيق الرهن العقاري، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تلخيص التاريخ الائتماني لمقدِّم الطلب بسرعة، وتقييم استقراره المالي ومقارنة ملفه الشخصي مع العملاء المماثلين الذين نجحوا في تأمين الرهن العقاري.
لا يعمل هذا المستوى من التحليل على تسريع عملية اتخاذ القرار فحسب، بل يوفر أيضًا مبررًا واضحًا يمكن توصيله إلى العميل، ما يعزز الشفافية والثقة.
تمتد قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ما هو أبعد من تقييم المخاطر لدعم مديري المنتجات وفِرق التسويق في استهداف العملاء بشكل أكثر فعالية. من خلال إعداد مسارات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) متعددة الوسائط، يمكن للبنوك تصنيف وتقييم وتلخيص وشرح الأساس المنطقي لتوصيات المنتجات وموافقات العملاء.
على سبيل المثال، يمكن للنموذج اللغوي الكبير تحليل بيانات العملاء لتحديد الأنماط التي تُشير إلى وجود احتمالية كبيرة للاهتمام بمنتج معين، مثل بطاقة ائتمان أو قرض شخصي. يمكن للنموذج بعد ذلك توليد رسائل تسويقية مستهدفة تُبرز فوائد المنتج، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات وتفضيلات العميل الخاصة.
يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة أيضًا تزويد مديري المنتجات برؤى حول شرائح العملاء التي من المرجَّح أن تستجيب بشكل إيجابي لعروض معينة، ما يسمح بوضع استراتيجية تسويق أكثر دقة وفعالية.
1. تفسير درجة المخاطر: يولِّد النموذج اللغوي الكبير ملخصًا لمحلل المخاطر يوضِّح العوامل التي ساهمت في حصول متقدم لرهن عقاري على درجة عالية من المخاطر. يتضمن الملخص تحليلًا للسلوك المالي الأخير لمقدِّم الطلب، مع توضيح المؤشرات التحذيرية المحتملة وإجراء مقارنة مع متقدِّمين مشابهين. ويُتيح هذا للمحلل اتخاذ قرار مستنير بسرعة.
2. توصيات المنتجات: يحلل النموذج اللغوي الكبير بيانات العملاء عبر قنوات متعددة، بما في ذلك سجل المعاملات ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعلات البنكية السابقة، لدعم مدير المنتجات. يحدِّد النموذج اللغوي الكبير شريحة من العملاء يُحتمل أن تهتم ببطاقة ائتمان مميزة جديدة، ويُنتج عروضًا مخصّصة تُبرز مزايا البطاقة الفريدة.
3. تبرير قرار الموافقة: عند رفض القرض، يُنتج النموذج اللغوي الكبير شرحًا مفصّلًا للعميل يوضِّح عوامل المخاطر المحددة التي أدَّت إلى الرفض، ويقدِّم إرشادات تساعده على تعزيز فرصه مستقبلًا.
يستعد الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث تحوُّل جذري في تقييم المخاطر داخل القطاع المصرفي من خلال تقديم تقييمات أكثر دقة وشفافية وكفاءة. ومن خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في توليد البيانات الاصطناعية، وتحليل البيانات الشامل، ومسارات إدارة المخاطر متعددة الوسائط، يمكن للبنوك تعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر لديها، وتحسين رضا العملاء، وتعزيز نمو الإيرادات.
مع تطوُّر الصناعة المالية، من المؤكَّد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤدي دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل تقييم المخاطر والتفاعل مع العملاء.
