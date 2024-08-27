وكما قال Yogi Berra، "إنه الـ «ديجا فو» يتكرر مرة أخرى." إذا كانت فكرة ارتفاع متوسط تكاليف اختراقات أمن البيانات عالميًا عامًا بعد عام تبدو وكأنها موقف يتكرر مرارًا وتكرارًا، فذلك لأن هذا ما يحدث حقًا. بينما تتحسن حلول حماية البيانات، تتطور معها عناصر التهديد أيضًا. وتتمثل "الأسطوانة المشروخة" الأخرى في قلة استخدام التقنيات التي من شأنها المساعدة على حماية البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة أو سوء توظيفها.
درس تقرير تكلفة خرق البيانات (CODB) لعام 2024 من IBM 604 مؤسسات في 17 مجالاً في 16 دولة ومنطقة، وتراوحت حالات الاختراق التي تمت دراستها ما بين 2,100 إلى 113,000 سجل تم اختراقه، وتمثلت إحدى النتائج الرئيسية للتقرير في أن استخدام التقنيات الحديثة أسهم -في المتوسط- في خفض تكاليف الاختراق بمقدار 2.2 مليون دولار أمريكي. بالنسبة إلى مديري أمن المعلومات (CISOs) وفرق الأمن التي تبحث عن الاستثمار، فإن الحديث عن الدولارات والسنتات — بدلاً من البتات والبايتات — هو ما سيجد صدى لدى جمهورك.
رسائل Think الإخبارية
انضم إلى قادة الأمن الإلكتروني الذين يعتمدون على الرسالة الإخبارية Think للحصول على أخبار مُنتقاة عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات والأتمتة. تعلم بسرعة من برامج تعليمية وشروحات يقدّمها خبراء - تُرسَل مباشرة إلى بريدك الإلكتروني. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجِع بيان الخصوصية لشركة IBM للمزيد من المعلومات.
تتجاوز المرونة الإلكترونية كونها مجرد وسيلة للتعافي من الكوارث؛ فهي عنصر مهم. يجمع البرنامج المَرِن بين مسارات العمل الاستباقية والتفاعلية، بما في ذلك التقنيات المستخدمة. وعندما تعمل هذه العناصر المنفردة معًا بتناغم مع توفر الدعم المناسب، تكون المحصلة النهائية أكبر من مجرد مجموع الأجزاء.
وبالفعل، وجد تقرير تكلفة خرق البيانات (CODB) لعام 2024 أنه عندما تم نشر الذكاء الاصطناعي والأتمتة على نطاق واسع عبر مسارات العمل الوقائي أو الاستباقي (على سبيل المثال، إدارة سطح الهجوم وإدارة الفريق الأحمر وإدارة الوضع، وما إلى ذلك)، حققت المؤسسة وفورات. ثمة نقطة ترابط مثيرة للاهتمام هنا، حيث إن اتباع نهج "الوقاية على حساب الاستجابة" قد يكون في الواقع مدفوعًا بتهديدات واستخدامات أكبر للذكاء الاصطناعي.
وعلاوة على ذلك، فقد وجد تقرير تكلفة خرق البيانات (CODB) — مرة أخرى أن — نقص المهارات يؤثر في الصناعة. مع شعور الموظفين بالإرهاق، خاصة أثناء حالات الاستجابة للحوادث، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة دعم للاحتفاظ بالموظفين. يجب على موظفي الأمن والإدارة أن يدركوا أن عدم الاستثمار في الأدوات والحلول يمكن أن يؤدي إلى خسارة الموظفين ذوي المهارات العالية الذين يتمتعون بالمعرفة المؤسسية. ما النتيجة غير المقصودة هنا؟ تكاليف إضافية لإعادة توظيف أفراد في تلك الوظائف.
بالنسبة إلى المؤسسات التي لا تزال تتعامل مع قضية الأمن السيبراني في صوامع منفصلة أو برؤية محدودة، فهي تزيد من ملف المخاطر في المؤسسة بأكملها، وليس فقط في وظيفة الأمان في الشركة. نحن نعيش في زمن أصبحت فيه التقنية حساسة للمهمات لتقديم الخدمات، ولم يعد الأمر يتعلق بكفاءة التسليم والتنافسية. لذلك، ضع هذه المشكلات في الاعتبار عند التخطيط كوحدة:
كما حدد تقرير تكلفة خرق البيانات (CODB) مؤسستين من أصل ثلاث مؤسسات درست نشر الذكاء الاصطناعي الأمني والأتمتة في مراكز العمليات الأمنية. وفي ظل هذا المعدل من التبني، يبدو أن الانتشار الشامل لهذه التقنيات يلوح في الأفق.
لذا، يكمن الجوهر في استخدام التقنية بذكاء، وبطريقة تتوافق مع ملف المخاطر الخاص بالمؤسسة وتحقق جدوى تجارية. تصبح دراسة الجدوى أسهل عندما يبلغ متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات 4.88 ملايين دولار أمريكي وفقًا للتقرير. تظهر النتائج خلال العام الماضي حتى الآن أن الاستثمار يمكن أن يكون مفيدًا.
يقدِّم تقرير منصات أمن البيانات من KuppingerCole إرشادات وتوصيات للعثور على منتجات حماية البيانات الحساسة وإدارتها التي تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.
احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
اكتشف الفوائد وعائد الاستثمار لحل IBM® Security Guardium لحماية البيانات في هذه الدراسة التي أجرتها شركة Forrester حول التأثير الاقتصادي الكلي (TEI).
يمكنك الوصول إلى تقرير Gartner® هذا لتتعرف على كيفية إدارة قائمة الذكاء الاصطناعي بالكامل، وتأمين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من خلال الضوابط، والحد من المخاطر، وإدارة عملية الحوكمة لتحقيق الثقة في الذكاء الاصطناعي لجميع حالات استخدامه في مؤسستك.
تعرَّف على استراتيجيات تبسيط وتسريع خارطة طريق مرونة البيانات الخاصة بك مع الالتزام بأحدث متطلبات الامتثال التنظيمي.
اتَّبِع خطوات واضحة لإكمال المهام وتعرَّف على كيفية استخدام التقنيات بفاعلية في مشاريعك.
حماية البيانات عبر بيئات متعددة، وتلبية لوائح الخصوصية وتبسيط التعقيدات التشغيلية.
اكتشف IBM Guardium، وهي مجموعة من برمجيات أمن البيانات التي تحمي البيانات الحساسة في البيئات المحلية والسحابية.
توفر IBM خدمات شاملة لأمن البيانات لحماية بيانات المؤسسة وتطبيقاتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي لديها.
تمكَّن من حماية بيانات مؤسستك عبر البيئات السحابية الهجينة وتبسيط متطلبات الامتثال باستخدام حلول أمن البيانات.