تكلفة اختراق أمن البيانات: القطاع الصناعي

تلقت المنظمات الصناعية مؤخرًا تقريرًا عن أدائها فيما يتعلق بتكاليف اختراق أمن البيانات. وهناك مجال كبير للتحسين.

وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات من IBM لعام 2024، بلغ متوسط إجمالي تكلفة اختراق أمن البيانات في القطاع الصناعي 5.56 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا المبلغ زيادة بنسبة %18 للقطاع مقارنةً بعام 2023.

وتضع هذه الأرقام القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة من حيث تكاليف الخرق من بين 17 صناعة تمت دراستها. في المتوسط، تكلف اختراقات أمن البيانات المجموعة %13 أكثر من المتوسط العالمي البالغ 4.88 مليون دولار.

من الواضح أن القطاع الصناعي يواجه رياحًا معاكسة قوية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع انتهاكات البيانات. دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض التحديات المرتبطة بالقطاع، بالإضافة إلى الحلول التي يمكن أن تساعد في الحد من تأثير الهجمات الإلكترونية على المجموعة.