تكلفة اختراق أمن البيانات: مجال الرعاية الصحية

تزداد الهجمات الإلكترونية كل عام من حيث التعقيد والتكرار، وتستمر تكلفة اختراق أمن البيانات في الارتفاع معها. تقرير جديد صادر عن IBM ومعهد Ponemon، وهو دراسة تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024 ، يوضح التأثيرات المالية للهجمات عبر المجالات المختلفة.

وصل متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4.45 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15% على مدار السنوات الثلاث الماضية. ووفقًا للتقرير، كانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع المصروفات المرتبطة بخسارة الأعمال وإجراءات الاستجابة بعد الاختراق. تجاوزت الولايات المتحدة جميع الدول الأخرى في أعلى متوسط لتكلفة الاختراق الواحد حيث بلغت 9.48 ملايين دولار أمريكي.

كما هو الحال في السنوات الماضية، عانى قطاع الرعاية الصحية من أعلى متوسط لتكاليف الاختراق بمبلغ 10.93 مليون دولار أمريكي، يليه القطاع المالي بمبلغ 5.9 مليون دولار أمريكي. عادة ما تستمر اختراقات بيانات الرعاية الصحية لدة 213 يوماً قبل اكتشافها، أي أكثر من متوسط 194 يوماً في المجالات الأخرى.

كما أظهرت السنوات الأخيرة اتجاهًا جديدًا مقلقًا: ظهور عمليات الاختراق الكبيرة جدًا التي تنطوي على ملايين السجلات.