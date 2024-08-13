تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024: القطاع المالي

وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024، بلغ متوسط تكلفة الخرق عالميًا 4.88 ملايين دولار أمريكي، بزيادة ملحوظة عن تكلفة العام الماضي التي تبلغ 4.45 ملايين دولار أمريكي، وهي أكبر قفزة منذ فترة الجائحة.

بالنسبة إلى مؤسسات القطاع المالي، تكون التكاليف أعلى بكثير. تنفق الشركات الآن 6.08 ملايين دولار أمريكي للتعامل مع اختراقات أمن البيانات، وهو رقم أعلى بنسبة 22% من المتوسط العالمي.

إليك ما تحتاج المؤسسات المالية إلى معرفته عن تقرير تكلفة خرق البيانات لهذا العام.