تُعد مهارات التواصل عاملاً مهمًا في اتخاذ قرارات الأعمال ومحركًا لنتائج الأعمال الناجحة. لذا، فليس من الغريب أن يكون التواصل الجيد في أغلب الأحيان على رأس قائمة المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، بغض النظر عن الوظيفة أو الصناعة. تؤثر مدى جودة تواصلك في كل شيء، بدءًا من التفاعلات الصغيرة مع زملاء العمل وحتى إتمام الصفقات الكبيرة. وهو مجال مهارات حيوي للقادة.

في مجال التكنولوجيا، عندما نفكر في تطوير المهارات، قد لا يكون تحسين التواصل أول ما يتبادر إلى الذهن، ولكنه في الواقع أمر بالغ الأهمية لكل ما نقوم به في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في IBM لمساعدة العملاء على التغلب على أحمال التشغيل الصعبة وتحقيق النجاح في مجالاتهم. شركة IBM مبنية على قيم أساسية تتمثل في الالتزام بنجاح كل عميل وتعزيز الابتكار المهم — لشركتنا وللعالم وضمان الثقة والمسؤولية الشخصية في جميع العلاقات. ويعد التواصل الجيد هو جوهر هذه القيم، وهو مطلوب في كل مستوى من مستويات أعمالنا.

تتمحور القيادة حول التفاعل الإنساني، ولهذا يُعَدّ التواصل عاملًا حاسمًا. ننجح عندما نحسن الاستماع، ونقدّم رؤى قيّمة، ونُفسِح المجال لسماع جميع الأصوات. وفي التفاعلات المهنية اليومية - من الاجتماعات إلى فرص المبيعات إلى الارتباطات الفنية مع العملاء - يجتمع الأطراف المعنية ولديهم أولويات واحتياجات واهتمامات مختلفة. ويساعدنا التواصل الفعّال على استيعاب كل هذه الاهتمامات المتباينة واتخاذ قرارات تخدم أهدافنا المشتركة بأفضل صورة. نحن ننجح عندما نستمع جيداً، ونقدم رؤى قيمة ونفسح المجال لجميع الأصوات كي تُسمع.