المديرون الماليون هم الرواة الجدد في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

سواء كنت مستعدًا أم لا، ها هم قادمون. إن الإفصاحات التنظيمية الإلزامية فيما يتعلق بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تلوح في الأفق بالنسبة إلى الشركات في كل مكان. وقد اعتمدت الحكومات في جميع أنحاء العالم متطلبات إعداد التقارير المتوافقة مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) بالفعل، بما في ذلك حكومات كندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا. بالإضافة إلى ذلك، دخل قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد في ألمانيا حيز التنفيذ في يناير 2023. وفي الولايات المتحدة، تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) المتطلبات الجديدة للشركات العامة التي قد تدخل حيز التنفيذ في يناير 2024.

تتطلب الإفصاحات المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من الشركات تحليل مجموعة واسعة ومتطورة من العوامل وتقديم تقارير عنها. ستلزم لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات الشركات العامة بالإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن (عملياتها ومرافق الخدمات التابعة لها على المدى القريب، وعن سلسلة التوريد بأكملها في المستقبل)، بالإضافة إلى أهدافها وخطط التحول لتقليل الانبعاثات. وستحتاج الشركات إلى الإبلاغ عن التعرض المحتمل للأحداث المناخية القاسية، بما في ذلك الأعاصير وموجات الحرارة وحرائق الغابات والجفاف، وكذلك تحديد كيفية تقييم تلك المخاطر.

في الاتحاد الأوروبي، يطالب توجيه إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة للشركات (CSRD)، والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024، بإفصاحات أكثر تفصيلاً حول مدى تأثير نموذج أعمال الشركة وأنشطتها في عوامل الاستدامة مثل العدالة البيئية وحقوق الإنسان. يقول Adam Thompson، قائد التمويل المستدام العالمي وعروض الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في IBM Consulting: "لا يمكنك الانتظار حتى تدخل اللوائح حيز التنفيذ". "يجب عليك الشروع في هذه الرحلة الآن".