منذ جائحة كوفيد-19، انخفض استخدام النقد في جميع أنحاء العالم، وسادت المدفوعات الرقمية القائمة على العملات المشفرة أو أنظمة الدفع الرقمية القديمة. ونتيجةً لذلك، تظهر أشكال جديدة من العملات الرقمية المدارة مركزيًا جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة مثل البيتكوين، والتي يشكل تقلبها سيئ السمعة تحديًا لقبولها في جميع أنحاء العالم. والأهم من ذلك، أن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) أصبحت تقدم أشكالاً رقمية من أموال البنوك المركزية، في حين تعمل الودائع المرمزة على ترميز دورة حياة أموال البنوك التجارية في سياق البيع بالتجزئة والجملة.

وفي ظل هذه الأنظمة التي تُدار مركزيًا، يجب أن تتعايش المساءلة مع الخصوصية، في حين تحتاج كلتاهما إلى احترام الحاجة إلى عمليات التدقيق المصرح بها. وفي الوقت نفسه، ونظرًا إلى طبيعة النظام الحساسة، فإن تحقيق المرونة أمرٌ بالغ الأهمية في حين أن تعريفها يمتد إلى ما هو أبعد من القدرة على تحمل أخطاء أعطال النظام في أنظمة البنية التحتية الحيوية القديمة. يجب أن يكون النظام مرنًا في مواجهة الأخطاء البيزنطية، حتى يتمكن من الاستمرار في العمل حتى لو جرى اختراق أجزاء منه.

تُعد أنظمة معالجة المعاملات اللامركزية، مثل تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، من المنصات ذات الصلة، إلا أن التطبيقات الحالية لهذه التقنية ليست قابلة للتوسع بدرجة كافية بشكل عام. وقد تم تحطيم هذه القيود بفضل العمل الأخير الذي قامت به IBM Research، والذي يوفر إطار عمل عالي الأداء للعملات الرقمية للبنوك المركزية يجمع بين الخصوصية والامتثال للوائح التنظيمية والمرونة المتقدمة.