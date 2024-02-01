منذ جائحة كوفيد-19، انخفض استخدام النقد في جميع أنحاء العالم، وسادت المدفوعات الرقمية القائمة على العملات المشفرة أو أنظمة الدفع الرقمية القديمة. ونتيجةً لذلك، تظهر أشكال جديدة من العملات الرقمية المدارة مركزيًا جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة مثل البيتكوين، والتي يشكل تقلبها سيئ السمعة تحديًا لقبولها في جميع أنحاء العالم. والأهم من ذلك، أن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) أصبحت تقدم أشكالاً رقمية من أموال البنوك المركزية، في حين تعمل الودائع المرمزة على ترميز دورة حياة أموال البنوك التجارية في سياق البيع بالتجزئة والجملة.
وفي ظل هذه الأنظمة التي تُدار مركزيًا، يجب أن تتعايش المساءلة مع الخصوصية، في حين تحتاج كلتاهما إلى احترام الحاجة إلى عمليات التدقيق المصرح بها. وفي الوقت نفسه، ونظرًا إلى طبيعة النظام الحساسة، فإن تحقيق المرونة أمرٌ بالغ الأهمية في حين أن تعريفها يمتد إلى ما هو أبعد من القدرة على تحمل أخطاء أعطال النظام في أنظمة البنية التحتية الحيوية القديمة. يجب أن يكون النظام مرنًا في مواجهة الأخطاء البيزنطية، حتى يتمكن من الاستمرار في العمل حتى لو جرى اختراق أجزاء منه.
تُعد أنظمة معالجة المعاملات اللامركزية، مثل تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، من المنصات ذات الصلة، إلا أن التطبيقات الحالية لهذه التقنية ليست قابلة للتوسع بدرجة كافية بشكل عام. وقد تم تحطيم هذه القيود بفضل العمل الأخير الذي قامت به IBM Research، والذي يوفر إطار عمل عالي الأداء للعملات الرقمية للبنوك المركزية يجمع بين الخصوصية والامتثال للوائح التنظيمية والمرونة المتقدمة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
العملات الرقمية للبنوك المركزية هي عملات رقمية تسيطر عليها البنوك المركزية للدول. مثلها مثل النقد، فهي مصممة لتخزين القيمة وتعمل بصفتها وسيلة للتبادل، وتمثل وحدة حساب. تُستخدم العملات الرقمية للبنوك المركزية في تسويات الجملة بين البنوك التجارية أو البنوك المركزية ومعاملات الدفع بالتجزئة، مثل المعاملات التي يقوم بها الأفراد. وفي السنوات الأخيرة، وُضعت هذه العملات بصفتها علاجًا قابلاً للتطبيق لأوجه القصور الحالية في الأسواق المالية، حيث يمكنها تعزيز الابتكار والمساعدة بشكل أكثر فعالية في الإدماج في أنظمة الدفع وتقليل تأخيرات التسوية والتكاليف ومخاطر الطرف المقابل.
واليوم، يستكشف أكثر من 130 بنكًا مركزيًا بنشاط العملات الرقمية للبنوك المركزية وينشر تقارير دورية حول المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لمنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية، بما في ذلك الاعتبارات المعمارية المتطورة ونتائج تجاربها المختلفة للعملات الرقمية للبنوك المركزية. حتى إن عددًا قليلاً من البنوك المركزية الوطنية قد بدأ في إصدار برامج تجريبية للعملات الرقمية للبنوك المركزية، في حين أن البنك المركزي الأوروبي قد بدأ مؤخرًا في تقديم مقترح تشريعي لاعتماد اليورو الرقمي.
على الرغم من أن تنظيم أنظمة العملات الرقمية للبنوك المركزية يعتمد على الاختصاص القضائي المحلي، فإن الأنظمة تشترك في العديد من المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية نفسها. على سبيل المثال، فإن التأثير بالغ الأهمية للبنية التحتية للعملات الرقمية للبنوك المركزية في المعروض النقدي يشير إلى أنها يجب أن تكون خاضعة لسلطة البنوك المركزية وتنظيمها. ومع ذلك، فإن متطلبات القوة والمرونة المرتبطة بالطبيعة الحساسة لنظام العملات الرقمية للبنوك المركزية تفرض حوكمة لامركزية ونشرًا موزعًا جغرافيًا للنظام وتشغيلاً مستقلاً لأجزاء مختلفة منه.
يتطلب الامتثال التنظيمي والقدرات الفعالة لتسوية المنازعات الشفافية وقابلية التدقيق وعدم التنصل. تنص اللوائح التنظيمية مثل توجيهات مكافحة غسل الأموال (AML) أو الجهود التي تركز على مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) على اكتشاف معاملات الدفع المشبوهة ونسبها إلى مصدرها وإبلاغ السلطات المختصة بها. وبدلاً من ذلك، يشدد توجيه خدمات الدفع المنقح (PSD2) الصادر عن الاتحاد الأوروبي على أهمية الكشف عن الغش وتسوية المنازعات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتفاعل نظام العملات الرقمية للبنوك المركزية مع البنى الأساسية الحالية للدفع والتسوية والسيولة، جنبًا إلى جنب مع أنظمة العملات الرقمية للبنوك المركزية الأخرى وأنظمة الأصول الرقمية الناشئة.
يعد أداء النظام وقابليته للتوسع أمرين ضروريين لقبوله واستخدامه. وهذا أمر مهم بالنسبة إلى منصات العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالجملة التي تسعى إلى توسيع نطاق استخدامها في تطبيقات أخرى غير التسوية. يجب أن تكون أنظمة العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة قادرة على التنافس مع خدمات الدفع الحالية واستيعاب ملايين المعاملات التي يجريها المستخدمون. وهذا يعني القدرة على معالجة عشرات الآلاف من المعاملات في الثانية الواحدة (TPS) في أوقات الذروة.
تُعد خصوصية معاملات الدفع مهمة أيضًا. تشير الخصوصية إلى حق مالكي البيانات في التحكم في من يصل إلى معلومات معاملاتهم. على سبيل المثال، ينص توجيه خدمات الدفع المنقح (PSD2) على أن معالجة المعلومات الشخصية يجب أن تتم وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومبادئها الخاصة بتقليل البيانات إلى الحد الأدنى، والتي تقصر جمع المعلومات الشخصية على ما هو ضروري لمعالجة المعاملات. ويمكن تفسير ذلك بطرق مختلفة. يضمن النهج المحافظ لتقليل البيانات إلى الحد الأدنى أن تتم معالجة معاملات الدفع دون تسريب أي معلومات عن الأطراف المتعاملة أو قيم المعاملات. وهذا يُصعِّب مراقبة المعاملات وتدقيقها. يكشف النهج المتساهل عن قيمة المدفوعات، وربما عن هوية الدافع والمدفوع له.
يجب أن يستوعب نظام العملات الرقمية للبنوك المركزية التقدمي التفسيرات المختلفة للخصوصية، إلى جانب جميع المتطلبات الأخرى، بما في ذلك الأداء وإمكانية التدقيق. مع تطور التقنية، تتطور لوائح الخصوصية ومتطلباتها—وينبغي أن تكون المرونة مدمجة فيها.
في IBM Research، طورنا إطار عمل لمعالجة المعاملات لإدارة الأصول المالية القابلة للاستبدال (وأبرزها العملات الرقمية للبنوك المركزية)، ويعالج إطار العمل هذا جميع التحديات المذكورة سابقًا. توفر تقنيات دفتر الأستاذ الموزع (DLTs) المرخصة مزايا متعددة مقارنةً بالتقنيات الأخرى، بما في ذلك قدرتها على تحقيق الخصوصية والشفافية والمرونة في التعامل مع العُقد المخترقة، حتى في ظل وجود نموذج حوكمة مركزي. كما أنها تلبي متطلبات الأداء وقابلية التوسع الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية وتتجاوزها. لقد تحققنا أيضًا من صحة هذه الادعاءات من خلال تقديم بنية النظام والبروتوكولات، والتي تُظهر ما يلي:
في هذا العمل، نعرض نموذجًا أوليًا لتنفيذ إطار العمل الخاص بنا كنسخة مطورة من نموذج Hyperledger Fabric، إلى جانب نماذج خصوصية العملات الرقمية للبنوك المركزية الأربعة: دعم مخرجات المعاملات غير المنفقة القياسي (UTXO) باستخدام البنية التحتية العامة القياسية (PKI) مع عدم وجود خصوصية؛ دعم مخرجات المعاملات غير المنفقة القياسي مع استخدام الأسماء المستعارة/عدم الكشف عن الهوية الخاضعة للمساءلة للمتعاملين باستخدام مبادئ الهوية ذات السيادة الذاتية ومعايير الخصوصية؛ دعم مخرجات المعاملات غير المنفقة المعزز من خلال عدم الكشف عن الهوية وسرية المبالغ المتبادلة باستخدام الامتدادات المستندة إلى براهين المعرفة الصفرية؛ ومخرجات المعاملات غير المنفقة التي لا يمكن تعقبها باستخدام وسائل التشفير من شركة IBM Research لتحقيق الخصوصية الكاملة (الخاضعة للمساءلة) للمتعاملين. وقمنا أيضًا بتقييم أداء نظامنا باستخدام ثلاثة بروتوكولات إجماع: بروتوكول إجماع متسامح مع أخطاء أعطال النظام، Raft؛ وبروتوكول إجماع متسامح مع الأخطاء البيزنطية والمُطبّق في بيئات العمل الفعلية، SmartBFT؛ وبنية جديدة متسامحة مع الأخطاء البيزنطية مستوحاة من خوارزمية الإجماع Narwhal وTusk؛ ما يُظهر أداءً متطورًا وقابلية للتوسع.
تُظهر نتائجنا أنه بالنسبة إلى نموذج UTXO القياسي الخاص باستخدام الأسماء المستعارة، يمكن لتطبيق النموذج الأولي الخاص بنا معالجة ما يصل إلى 80000 معاملة في الثانية في حالة بروتوكولَي Raft وSmartBFT، وأكثر من 150000 معاملة في الثانية في حالة خوارزميات الإجماع الناشئة. توضح النتائج التي توصلنا إليها أيضًا مدى قابلية التوسع الأفقي لحساب معالجة المعاملات. في الواقع، إننا نُوضح أنه من الممكن الوصول إلى الأرقام نفسها في سيناريوهات خصوصية أقوى حيث يجري إخفاء المبالغ المتبادلة ونشاط المستخدمين من الأفراد على حساب المعدات الأكثر قوة. تتوافق أرقام الأداء التي تم الحصول عليها مع نظام العملات الرقمية للبنوك المركزية الذي يوفر الخصوصية للمستخدمين النهائيين، مع السماح للمدققين المعتمدين بفحص معلومات المعاملات وعناصر التسوية لمعالجة المعاملات بشكل صحيح.
الترميز هو مصطلح يتوسع ليشمل أشكالاً مختلفة من الأصول المالية. ويشير إلى رقمنة الأصول التجارية، ولكن على افتراض وجود نظام رقمي يدعم المتطلبات الأولى من نوعها حول الشفافية والتشغيل البيني والمرونة وقابلية البرمجة بما يتجاوز ما يمكن أن تستوعبه الأنظمة القديمة. تُعد العملات الرقمية للبنوك المركزية أمثلة على ترميز أموال البنوك المركزية، لكننا نلاحظ اتساع نطاق الترميز ليشمل الودائع لدى البنوك التجارية أو أموال البنوك التجارية (المعروفة أيضًا باسم الودائع المرمزة)، والأشكال المختلفة من الأوراق المالية (الأوراق المالية المرمزة) وغير ذلك الكثير.
جميع هذه الأنظمة تخضع لمجموعة مماثلة من المتطلبات تتعلق بالمساءلة والخصوصية والامتثال للوائح والمرونة وقابلية البرمجة، وذلك على الرغم من اختلافها من حيث حالات الاستخدام التي تتناولها. في الواقع، رغم أن كل حالات الاستخدام تحتاج إلى تحقيق عميق لاستنتاجها، فإن إطار العمل الذي اقترحته IBM Research عام بما يكفي لاستيعاب نطاق أوسع لتطبيقات الأصول المرمزة بشكل مباشر.
يقدِّم تقرير منصات أمن البيانات من KuppingerCole إرشادات وتوصيات للعثور على منتجات حماية البيانات الحساسة وإدارتها التي تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.
احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
اكتشف الفوائد وعائد الاستثمار لحل IBM® Security Guardium لحماية البيانات في هذه الدراسة التي أجرتها شركة Forrester حول التأثير الاقتصادي الكلي (TEI).
يمكنك الوصول إلى تقرير Gartner® هذا لتتعرف على كيفية إدارة قائمة الذكاء الاصطناعي بالكامل، وتأمين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من خلال الضوابط، والحد من المخاطر، وإدارة عملية الحوكمة لتحقيق الثقة في الذكاء الاصطناعي لجميع حالات استخدامه في مؤسستك.
تعرَّف على استراتيجيات تبسيط وتسريع خارطة طريق مرونة البيانات الخاصة بك مع الالتزام بأحدث متطلبات الامتثال التنظيمي.
اتَّبِع خطوات واضحة لإكمال المهام وتعرَّف على كيفية استخدام التقنيات بفاعلية في مشاريعك.
حماية البيانات عبر بيئات متعددة، وتلبية لوائح الخصوصية وتبسيط التعقيدات التشغيلية.
اكتشف IBM Guardium، وهي مجموعة من برمجيات أمن البيانات التي تحمي البيانات الحساسة في البيئات المحلية والسحابية.
توفر IBM خدمات شاملة لأمن البيانات لحماية بيانات المؤسسة وتطبيقاتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي لديها.
تمكَّن من حماية بيانات مؤسستك عبر البيئات السحابية الهجينة وتبسيط متطلبات الامتثال باستخدام حلول أمن البيانات.