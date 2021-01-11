سلسلة الكتل تحوّل سلسلة القيمة للتأمين

تقوم صناعة التأمين في جوهرها على الوعد القانوني بدفع تعويض في حالة حدوث خسارة. الثقة هي جوهر هذا الوعد. ومع ذلك، فإن مستوى ثقة المستهلكين في شركة التأمين الخاصة بهم متوسط. أجرى معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV) استطلاعًا لعدد 1100 مدير تنفيذي في مجال تأمين الأعمال في 34 دولة حول العالم من مايو إلى يوليو 2020؛ كما أجري استطلاعًا لعدد 10061 عميل تأمين في تسع دول. النتائج فيما يتعلق بثقة العملاء صارخة للغاية: 42% من العملاء لا يثقون تمامًا في شركة التأمين الخاصة بهم. يجب أن يكون تحسين الثقة بين العملاء على رأس أولويات قطاع التأمين. يمكن لتقنية سلسلة الكتل أن تساعد في سد نقص الثقة.

تستخدم سلسلة الكتل المأذون بها في جوهرها تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) - وهي شبكة من نظير إلى نظير تتكون من بيانات متماثلة دون الحاجة إلى مسؤول مركزي. عندما يلزم تسجيل حدث في سلسلة الكتل، تمر كل عقدة عبر المعاملة، وإذا وافقت العُقد المطلوبة على النتيجة (الإجماع)، تسجل كل عقدة بيانات المعاملة في نسختها من دفتر الأستاذ. تضمن تقنية سلسلة الكتل أيضًا أن البيانات غير قابلة للتلاعب بها أو لا يمكن تعديلها بأي شكل من الأشكال.

سلسلة الكتل هو تقاطع تقنيات متعددة — الشبكات من نظير إلى نظير والتشفير وأمن المعلومات والعقود الذكية وغير ذلك. يوفر الإجماع والتكرار والثبات في شبكة سلسلة الكتل القدرة على تسجيل المعاملات الموثوقة وبالتالي توفير مصدرها وإمكانية تتبعها.

يمكن أن توفر سلسلة الكتل معالجة المطالبات والتسويات بشكل أسهل وأكثر إنصافًا؛ كما أنها تتيح إدارة أفضل للاحتيال واكتتابًا فعالاً وشفافًا؛ وتسهيل عملية تسجيل العملاء. تصف مدونتنا السابقة مكونات سلسلة الكتل وكيف يمكن للشركات الاستفادة منها لتوسيع شبكتها والحصول على ميزة تنافسية.

تشهد صناعة التأمين تغييرات جذرية مع دخول شركات أصغر تعيد تعريف تجربة تأمين العملاء باستخدام سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى. تتمتع هذه العروض الجديدة بإمكانية كبيرة لإحداث اضطراب في اللاعبين التقليديين على المدى الطويل. وتتمتع الشركات الحالية بميزة واضحة تتفوق على اللاعبين الجدد، بفضل وصولهم إلى العملاء القدامى ومعرفتهم العميقة ، بالإضافة إلى البيانات ذات الصلة من العمليات، وشركاء سلسلة القيمة، والبيئة التنافسية.