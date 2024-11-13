تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050: دور الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) في المبادرات الحكومة والمحلية

أصبحت الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتدرك الحكومات على جميع المستويات الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة. ولتفادي أسوأ السيناريوهات، وضعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) هدفًا واضحًا للدول الأعضاء فيها: تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. يهدف هذا الهدف الطموح إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، والتي يعتقد العلماء أنها ضرورية لتجنب تغير المناخ الكارثي.
في حين أن التحدي قد يبدو شاقاً، إلا أن التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IOT) توفر فرصة للوكالات الحكومية التي تقود جهود مكافحة تغير المناخ. إن التقارب بين هاتين التقنيتين، والمعروف باسم الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT)، لديه القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي نتعامل بها مع جهود الاستدامة والحد من الكربون في القطاع العام.
تتمثل إحدى الميزات الرئيسية للذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) في تمكين الإدارة الذكية للطاقة في المباني والبنية التحتية الحكومية. من خلال دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع مستشعرات وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن لأنظمة إنترنت الأشياء تحسين استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي.
على سبيل المثال، في مكاتب الحكومة والمرافق العامة، يمكن للذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) ضبط الإضاءة والتدفئة والتبريد تلقائيًا بناءً على نسبة الإشغال والظروف الجوية، مما يقلل من هدر الطاقة ويقلل من تكاليف التشغيل. وعلى نطاق أوسع، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء في إدارة مبادرات المدن الذكية، مثل أنظمة إدارة حركة المرور الذكية والشبكات الذكية، لضمان توزيع الموارد بكفاءة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما يمكن أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) أيضاً في جهود الاستدامة في العمليات الحكومية من خلال الحد من استهلاك الموارد والنفايات. يمكن لتقنيات الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي توقع أعطال المعدات وجدولة الإصلاحات بشكل استباقي، مما يطيل عمر الأصول العامة ويقلل من عمليات الاستبدال غير الضرورية.
في مرافق التصنيع المملوكة للحكومة وإدارات الأشغال العامة، يمكن للذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) تحسين عمليات الإنتاج وتقليل نفايات المواد وتحسين الكفاءة العامة. وباستخدام البيانات التي يتم الحصول عليها من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحديد أوجه القصور واقتراح التحسينات، مما يؤدي إلى ممارسات أكثر استدامة في العمليات الحكومية.
للاستفادة من مزايا الاستدامة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT)، يجب على الوكالات الحكومية تطوير بنيات حوسبة مستدامة، وهو ما ينطوي على تبني نماذج حوسبة تتمحور حول البيئة وتعطي الأولوية لكفاءة الطاقة والاستدامة البيئية. يمكن أن يساعد أحد هذه الأساليب - التبريد بالغمر في السائل - على تقليل استهلاك الطاقة في مراكز البيانات. من خلال غمر الخوادم في سائل تبريد عازل (غير موصل)، يمكن لهذه التقنية إزالة الحرارة بفعالية وتقليل الحاجة إلى أنظمة تكييف الهواء التقليدية، مما قد يقلل من البصمة الكربونية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
ولتقليل بصمة الطاقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) في التطبيقات الحكومة بشكل أكبر، يتم استكشاف البنى الموفرة للطاقة. تستخدم هذه البنى أساليب مثل الحوسبة في الذاكرة والتصميمات التناظرية للواجهة الأمامية والحوسبة العصبية لتقليل استهلاك الطاقة. من خلال تقريب الحوسبة من البيانات ومحاكاة كفاءة الطاقة للشبكات العصبية البيولوجية، يمكن لهذه البنى أن تقلل بشكل كبير من متطلبات الطاقة لأجهزة الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) التي يتم نشرها في المشاريع الحكومة.
تُعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي خفيفة الوزن المصممة للحافة عنصراً رئيسياً آخر من عناصر الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المستدام في مبادرات الحكومة. من خلال معالجة البيانات محليًا على أجهزة الحافة، بدلاً من الاعتماد على الخوادم الحكومية المركزية، يمكن للذكاء الاصطناعي خفيف الوزن أن يقلل من استهلاك الطاقة المرتبط بنقل البيانات ومعالجتها. تم تحسين هذه الخوارزميات لتعمل بكفاءة على الأجهزة ذات الموارد المحدودة، مما يتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) العمل باستهلاك أقل للطاقة وتقليل انبعاثات الكربون في عمليات النشر الحكومية.
إن الطريق إلى الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المستدام في الحكومة ليس خاليًا من العقبات. تتمثل إحدى المشكلات الأساسية في الحاجة إلى تحسين زمن الانتقال وكفاءة الطاقة للذكاء الاصطناعي خفيف الوزن على أجهزة الحافة في الشبكات الحكومية. يعمل الباحثون في المختبرات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية بنشاط على استكشاف تقنيات ضغط مبتكرة وأساليب هجين بين الحافة والسحابة لتحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة.
بالإضافة إلى الأداء والكفاءة، يمثل الأمن تحدياً حساساً آخر بالغ الأهمية لعمليات نشر الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) الحكومية. تُعد التدابير الأمنية القوية، مثل التشفير والمصادقة وجدار الحماية، ضرورية لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) من التهديدات الإلكترونية. مع توسع شبكات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) الحكومية وتزايد ترابطها، يصبح ضمان أمن وخصوصية البيانات العامة الحساسة أمرًا بالغ الأهمية.
من أجل تسريع اعتماد ممارسات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المستدامة في الحكومة، فإن التعاون بين الوكالات الحكومية والمؤسسات البحثية وشركاء التقنية أمر بالغ الأهمية. يمكن للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية توفير التمويل اللازم للبحث والتطوير، وتنفيذ السياسات التي تشجع الممارسات المستدامة ووضع معايير لكفاءة الطاقة وخفض الكربون في العمليات الحكومية. يجب على القادة الحكوميين إعطاء الأولوية للاستدامة في مبادرات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) من خلال الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة وتعزيز أفضل الممارسات الآمنة في جميع الوكالات.
يمكن للمؤسسات التعليمية والاتحادات والمنظمات غير الربحية ومنظمات الأبحاث الحكومية المساهمة من خلال تطوير الحوسبة المستدامة، مع التركيز على مهارات الأمن السيبراني لهذا النظام البنائي. ويمكنهم أيضًا تطوير خوارزميات وبنيات جديدة تتخطى حدود كفاءة الطاقة والسلامة في تطبيقات الحكومة للمساعدة على الرجوع بالفائدة على مجتمعاتنا.
يتمتع الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) بالقدرة على أن يكون حليفًا قويًا للوكالات الحكومية والحكومات المحلية في جهودها نحو مكافحة تغير المناخ. من خلال تمكين الإدارة الذكية للطاقة، وتقليل استهلاك الموارد، واستخدام بنى الحوسبة المستدامة، يمكن أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) بشكل كبير في تحقيق هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في القطاع العام.
لكن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب تضافر جهود القادة الحكوميين والباحثين وشركاء التكنولوجيا. من الضروري أن تعطي الحكومة الأولوية للاستدامة في تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT)، وتعظيم الفوائد مع تقليل الأثر البيئي إلى الحد الأدنى. من خلال العمل التعاوني والتفكير الابتكاري والالتزام بالاستدامة، يمكن للوكالات الحكومية تسخير قوة الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) لبناء مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات التي تخدمها.
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