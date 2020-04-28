الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) تعني تصنيع أكثر ذكاءً. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT)، والتحليلات، وغيرها من التقنيات المتصلة في العمليات، يمكن للمصنعين بدء موجة جديدة من الكفاءة دون استثمارات كبيرة.
تقدم تجربة IBM الشخصية كجهة تصنيع لأجهزة الكمبيوتر المركزي والخوادم والتخزين وأجهزة تكنولوجيا المعلومات مثالاً جيدًا. تعلمنا مباشرةً كيف يمكن لاستخدام الفحص البصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعناصر والتجميعات أن يحسن بشكل كبير كفاءة العمليات وجودة المنتج.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
نظرًا لأن عناصر الإلكترونيات أصبحت أكثر تعقيدًا وأنظمة أصبحت أكثر كثافة، أصبح الفحص اليدوي أكثر صعوبة. وقد يشعر الفنيون الذين يعملون في المحطة بالإرهاق عند فحص التجميعات المعقدة. يمكن أن يؤدي هذا إلى عدم وجود عيوب أو اكتشافها في مراحل لاحقة عندما تكون تكاليف الإصلاح أعلى.
تهدف أنظمة الفحص المؤتمتة التقليدية، التي تعتمد على القواعد بشكل عام، إلى اكتشاف جميع العيوب، ولكنها غالبًا ما تولِّد استدعاءات إيجابية زائفة. وتتطلب هذه بعد ذلك عمليات فحص يدوية إضافية. بالإضافة إلى ذلك، مع ازدياد كثافة التكنولوجيا، قد يضطر المصنعون إلى استبدال معدات الفحص الآلي القديمة لتلبية احتياجات المنتجات الجديدة.
تستخدم IBM الفحص اليدوي والآلي. في عام 2018، أكملنا هذه الحلول بحل IBM Maximo Visual Inspection، وهو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يخص رؤية الكمبيوتر. يعمل الحل على خادم Power Systems أو خادم x86 GPU، حيث يطبق نماذج التعلم العميق ليكشف تلقائيًا عيوب الجودة في التصنيع. تُعد سهولة استخدام الحل ميزة كبيرة، فمهندسو وفنيو التصنيع لدينا يمكنهم التدريب على النماذج دون الحاجة إلى مساعدة خبراء الذكاء الاصطناعي أو علماء البيانات.
قمنا بدمج الفحص البصري في خطوط الإنتاج لدينا في مواقع التصنيع في كندا والمجر والمكسيك والولايات المتحدة. سواء بدأ المشغل فحص الطقس أو كان تلقائيًا عبر وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة، فإن التعلم العميق يتعرف على العيوب على نطاق واسع بدقة عالية. لقد حققنا مكاسب تصل إلى 5 أضعاف في الكفاءة وانخفاض بنسبة 20% في النتائج الإيجابية الزائفة، وهو ما ساعدنا في الحفاظ على أعلى مستويات الجودة وتدفق الإنتاج. وليس حل “يتم ضبطه ونسيانه بعد ذلك”، بل استمرار حالات الاستخدام الجديدة في الظهور في العمليات.
تُعد تجربتنا ميزة إضافية للعملاء. من يحتاج إلى رؤية الكمبيوتر يحصل على مساعدة من خبراء الفحص البصري الذين طبقوا الحل في مصانعنا، فخبرتهم العملية تساعد العملاء في تحقيق القيمة بسرعة.
عادةً ما يستغرق نموذج التعلم العميق، الخاص بكل حالة استخدام، ساعات فقط للتدريب من خلال تحليل الصور ومقاطع الفيديو المعروفة. وبعد الاتصال بالكاميرا، يصبح النموذج جاهزًا للإنتاج ويمكن تشغيله على مجموعة متنوعة من الأنظمة أو من السحابة. يساعد تحليل تعليقات المشغل النموذج على أن يصبح أكثر ذكاءً مع مرور الوقت.
تتيح مجموعة الأدوات البديهية للحل للخبراء الذين لا يملكون خبرة في مجال البرمجة أو التعلم العميق إدارة النماذج وتدريب نماذج جديدة. وهذا يقلل من تكاليف الموظفين لدى العملاء ويشجعهم على استكشف التطبيقات الجديدة في الفحص، وسلامة العمال، والصيانة، وتحرير الفيديو، وتحليل العينات ومجالات أخرى.
في مرافق التصنيع لدينا التي تستخدم الفحص البصري، استضفنا عملاء من مختلف الصناعات لعرض كيفية حصولنا على فهم أعمق لكميات هائلة من البيانات الموجودة في الصور والفيديو. وتكون النتيجة هي تصنيع أكثر ذكاءً يساعد في تحقيق وعد الثورة الصناعية الرابعة.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert عن رؤى مهمة حول عملياتك ويقدم توصيات خاصة بالتطبيق من أجل التحسين. اكتشف كيف يمكن لمنصة Concert تعزيز نمو أعمالك.