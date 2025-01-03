كان عام 2024 عاماً مميزاً لنمو الذكاء الاصطناعي وتأثيره على كل شيء من العمل إلى التعليم وحتى حياتنا الشخصية. في دوري كقائد لبرامج التأثير الاجتماعي في IBM حول العالم، تتاح لي الفرصة للتحدث مع قادة التعليم والمبتكرين ورواد الأعمال وصناع السياسات. في هذه المحادثات، استمر في سماع أن الذكاء الاصطناعي يغير الصناعات عبر المجتمعات.
مؤخراً، تحدثت مع قادة في مجالات الفن والجمال والثقافة والموضة والإعلام لأتعرف على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بالفعل بتحويل صناعاتهم. فريقي في IBM كان مهتمًا جدًا بالتركيز على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم مجتمعاتنا بفعالية. وفي الوقت نفسه، نحن ملتزمون أيضاً بتطوير مهارات المتعلمين وإعادة تأهيلهم أينما كانوا في رحلة الذكاء الاصطناعي. لكن كيف يتعامل المحترفون من مجالات أخرى مع هذه التقنية الجديدة؟ هناك موجة مثيرة من المبدعين الذين يستكشفون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، من اختبار التطبيقات الجديدة لأعمالهم إلى أتمتة المهام الإدارية التي تعيق عمليتهم الإبداعية. لقد أرفقت بعض رؤاهم لتتفكروا فيها. ومن الواضح أن العنصر البشري يظل جوهر عملهم. وفي الوقت نفسه، تقدم قصصهم لمحة عن كيفية بدء الذكاء الاصطناعي في توفير وقتهم، مما يساعدهم على التركيز على ما يقومون به على أفضل وجه.
هذا الاتجاه شائع عبر الصناعات. يكشف تقرير جديد من IBM أن 87 %من المديرين التنفيذيين يتوقعون أن يتم تعزيز الوظائف بدلاً من استبدالها بالذكاء الاصطناعي التوليدي. أما بالنسبة للعنصر البشري، فإن التحدي اليوم هو أن حوالي نصف المديرين التنفيذيين (47%) يقولون إن موظفيهم يفتقرون إلى المعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه بفعالية في جميع أنحاء المؤسسة. والإجابة هي أننا بحاجة للاستثمار في التعليم لتطوير المهارات لتحقيق فوائد الذكاء الاصطناعي بالكامل. وللناس دور حاسم في هذا الجهد.
مع وضع ذلك في الاعتبار، إليكم توقعات IBM الثلاثة للتعليم في عام 2025، والمهارات التي نحتاج لتطويرها الآن للتحضير.
في مجال التعليم، نتوقع بداية تحول من أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، زاد الاستخدام السائد لتقنية الذكاء الاصطناعي مع ChatGPT وOpenAI من خطر الذكاء الاصطناعي الظلي. تسلط هاتان الظاهرتان الضوء على أهمية المساءلة والبيانات وسياسات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التحكم في الأنظمة المستقلة. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لمزودي التعليم، لأننا نعتقد أنه سيكون هناك اهتمام أكبر بضوابط وعمليات الذكاء الاصطناعي. لكي يكونوا مستعدين، يحتاج المعلمون والطلاب وصناع القرار على جميع المستويات إلى تطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات.
خلال محادثتنا الأخيرة، قال Miles Hicks، مسؤول تسويق العلامة التجارية ورواية القصص في متحف بروكلين: "نريد إيجاد طرق لتطبيق الذكاء الاصطناعي بنزاهة، حتى نشعر بالرضا عن العمل الذي يتم إنتاجه. التفكير الحساس هو المفتاح. نحن نعيش في عالم تسوده المعلومات الزائدة ، ويُعد تعلم كيفية اكتساب مهارة التمييز أحد أهم الدروس كمحترف ".
أتفق تماماً، وIBM SkillsBuild تقدم دورة مجانية لمساعدتك على تطوير هذه المهارات:
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ساعة و45 دقيقة): في هذه الدورة، ستستكشف الركائز الخمسة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي — العدالة، والمتانة، والقابلية للشرح، والشفافية والخصوصية — من خلال أمثلة واقعية، وتتعلم أهميتها في إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
قد لا يكون هذا توقعًا جذريًا، ولكنني أعتقد أنه عنصر حاسم وغالبًا ما يغفل في كيفية تعاملنا مع التعليم وتطوير المهارات. وسيتغير سوق العمل بسرعة خلال السنوات القادمة، وسيزداد الطلب على الأفراد المستعدين لتولي الوظائف المستقبلية. وقد يصبح الموظفون الذين تم تدريبهم كمساهمين فرديين قريبًا مديرين لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب مهارات صناعية جديدة في مجال الذكاء. وإن نمو وكلاء الذكاء الاصطناعي، والاستخدام المستقبلي للحوسبة الكمومية، وزيادة التهديدات السيبرانية، سيجعل هذا التحول واسع الانتشار. ولن يتوقف تطوير المهارات عند الذكاء الاصطناعي. فإن الحاجة الفورية هي لمهارات الذكاء الاصطناعي، لكن قريبا سيكون هناك طلب متزايد على المهارات الكمومية، إلى جانب الطلب المستمر على مهارات الأمن السيبراني. ويُعد التعلم مدى الحياة أمرًا ضروريًا للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على قدرتهم التنافسية في سوق العمل.
أبرزت Katini Yamaoka، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة Katina Skin، الحاجة إلى مهارات الذكاء الاصطناعي في شركتها في مجال التجميل، قائلةً: "بمجرد أن تبدأ مشروعًا تجاريًا، فإنك تحتاج إلى بناء قاعدة عملائك، ويجب أن تتعمق جيدًا لتتعرف عليهم: من هم؟ وما مخاوفهم؟ وما الذي يبحثون عنه؟ ولقد كان الذكاء الاصطناعي مذهلاً في الكشف عن ذلك."
بغض النظر عن مكانك في رحلتك المهنية - سواء كنت ترغب في بدء عمل تجاري أو زيادة عملك - فأنت بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي اليوم. تحدثت مؤخراً مع Jamauri Bynum-Bridgewater، طالب تخرج حديثاً ينسب الفضل في وظيفته في شركات فورتشن 500 إلى بيانات الاعتماد الرقمية للذكاء الاصطناعي التي حصل عليها من خلال IBM SkillsBuild. أمثلة مثل هذه هي سبب التزام IBM بتدريب مليوني متعلم في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2026. تُعدّ دورتان من الدورات التدريبية الأكثر شيوعًا لدينا نقطة رائعة للبدء:
مقدمة في الذكاء الاصطناعي (1 ساعة و15 دقيقة): في أقل من قرن، أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في تحليل البيانات والتعلم الذاتي. وتغطي هذه الدورة تاريخها ودورها في استخراج رؤى من البيانات غير المنظمة.
إتقان فن كتابة الموجِّه (ساعة واحدة): تعلم هذه الدورة العملية كيفية كتابة موجِّهات فعالة للنماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء موجِّهات لجداول السفر وقوائم تشغيل الموسيقى المخصصة.
من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة ميزة تنافسية لأنظمة ومنصات التعليم. أعتقد أننا سنبدأ في رؤية استخدام متزايد للذكاء الاصطناعي عبر منصات التعلّم، وتقديم شروحات مبسطة للموضوعات ومسارات التعلم المخصصة. نحن نعمل بالفعل على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين برنامج IBM SkillsBuild لمتعلمينا. على سبيل المثال، استخدمنا الذكاء الاصطناعي لتحليل التعليقات من أكثر من 60000 متعلم بعدد 47 لغة، مما ساعدنا في تبسيط عمليات مثل التسجيل في التعلم الإلكتروني. هناك العديد من التطبيقات للذكاء الاصطناعي في التعليم، ويمكننا أن نحدث فرقاً حقيقياً إذا شاركنا معرفتنا أثناء تطبيق التقنية في كل مجال جديد.
قالت Breanna Young، كبيرة مصممي المنتجات في Hearst: "يقع على عاتقنا أن نتبادل المعرفة مع بعضنا البعض عبر مجتمعاتنا بينما نستكشف استخدامات الذكاء الاصطناعي."
أتفق أن هذا أمر حيوي، وسأستمر في مشاركة معرفتي بينما ندمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في منصة IBM SkillsBuild الإلكترونية على الإنترنت. إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد عن كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي للتعليم، أنصحك بهذه الدورة التدريبية:
الذكاء الاصطناعي عملياً (40 دقيقة): من التواصل مع روبوت المحادثة إلى قيادة السيارات ذاتية القيادة ومعالجة المشاكل العالمية المعقدة، يعمل الذكاء الاصطناعي على حل المشاكل في كل مكان.
نحن بحاجة إلى الاستثمار في مهاراتنا الخاصة لتحقيق أقصى استفادة مما يقدمه الذكاء الاصطناعي. وكما أشارت Katini في حديثنا: "الذكاء الاصطناعي موجود ليُحسّن حياتنا، لكن لا يزال علينا القيام بالعمل الأساسي ووضع الأساس."
ليس هناك وقت أفضل من الآن للبدء. ولخص Miles الأمر بلطف: "كن طالبًا. كن منفتحًا على التعلم مدى الحياة. ينبغي ألا نكون خائفين للغاية أو متكبرين للغاية بحيث لا يمكننا أخذ دورة تدريبية مدتها ساعة واحدة."
ومع وضع ذلك في الاعتبار، فإن الدورات التدريبية التي اقترحتها تستغرق ساعتين أو أقل وهي مصممة للأفراد على جميع مستويات الخبرة. واستكشف هذه الدورات التدريبية لمساعدتك في بناء المهارات اللازمة للنجاح في عالم مستند إلى الذكاء الاصطناعي.
