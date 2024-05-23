كيف بدأت: باحث أمن الذكاء الاصطناعي

بالنسبة للمؤسسات، لا مفرّ من اعتماد الذكاء الاصطناعي بأي شكل من الأشكال. تتزايد الوظائف التي تركز على الذكاء الاصطناعي بسرعة، لكن إحدى الوظائف التي قد لا تكون مألوفة للكثيرين وظيفة باحث أمن الذكاء الاصطناعي. هؤلاء المتخصصون في الذكاء الاصطناعي هم محترفو أمن سيبراني يركزون على الثغرات والتهديدات الفريدة التي تنشأ من استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML). وتختلف مسؤولياتهم، لكن الأدوار الرئيسية تشمل تحديد وتحليل الثغرات الأمنية المحتملة في نماذج الذكاء الاصطناعي وتطوير واختبار الطرق التي يمكن للجهات الخبيثة استخدامها للتلاعب بأنظمة الذكاء الاصطناعي أو خداعها.
في هذا الحوار الحصري بنظام سؤال وجواب، تحدثنا مع Madhu Shashanka، المؤسس المشارك لشركة Concentric AI، حول خلفيته وتجربته.
أكملتُ درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من معهد BITS Pilani في الهند، ثم حصلتُ على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب الحاسوبي من جامعة بوسطن.
كانت وظيفتي الأولى مع شركة Mars للحلوى وأغذية الحيوانات الأليفة في مجال التحليلات. وانضممت إلى فريق يسمى "Catalyst"، والذي كان بمثابة مركز تفكير داخلي داخل الشركة. وكان هناك أعضاء من مجموعة متنوعة من التخصصات والخلفيات يبحثون في الابتكار والمجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للشركة على المدى المتوسط إلى الطويل. وكنتُ أقوم بتدريبٍ في مختبرات الأبحاث التابعة لشركة Mitsubishi في أمريكا الشمالية كجزء من عمل أطروحة الدكتوراه الخاصة بي، وهناك تعرفت على أعضاء فريق Catalyst الذين جاؤوا للاطلاع على بعض الابتكارات الجديدة لدى Mitsubishi.
بعد فترة عملي في شركة Mars، تبعت مديري إلى مختبرات الأبحاث التابعة لشركة United Technologies (التي تُعرف الآن باسم Raytheon) واستمتعتُ بتجربة رائعة من خلال العمل مع مجموعة متنوعة من وحدات الأعمال في عدة مجالات تطبيقية (مثل الطيران وتكييف الهواء وعلوم المواد وغيرها).
بعد ذلك، انتقلتُ للعمل في شركة ناشئة للتعارف في منطقة الخليج (Bay Area) لأجرب العمل في ريادة الأعمال، وهناك بدأت رحلتي في مجال الأمن. كانت الممارسات غير المرغوبة ومشكلات الأمن تتحول إلى تحدٍّ حقيقي في موقع التعارف الذي كان ينمو بسرعة، واضطررنا إلى التعامل مع عدد من المشكلات المثيرة للاهتمام. بعد ذلك انضممتُ كشريك مؤسِّس إلى شركة ناشئة في مجال تحليل سلوك المستخدمين في مراحلها المبكرة، ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل في مجال الأمن السيبراني، باستثناء فترة قصيرة قضيتُها في شركة Charles Schwab لبناء مركز تميّز للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML).
اسمحوا لي باستخدام مصطلح "باحث أمن الذكاء الاصطناعي" ليشير إلى الفئة الكبيرة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات الأمن السيبراني.
عادةً ما يكتسب باحثو الذكاء الاصطناعي التطبيقي خبرتهم من خلال العمل على أنواع محددة من مجموعات البيانات التي تميّز المجالات التي يعملون فيها. ويرجع ذلك إلى أنه كلما تعمّق فهمهم للمجال مع مرور الوقت، اكتسبوا حدسًا أفضل لأنواع البيانات التي يتعاملون معها. على سبيل المثال، طوّر الباحثون الذين يعملون على بيانات الفيديو مهارات وأدوات متخصصة فعّالة للغاية في التعامل مع الفيديو. مثال آخر هو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، حيث طوّر العاملون في هذا المجال أدوات وتقنيات مصمّمة خصيصًا للتحليل والعمل مع مجموعة بيانات المعاملات عبر الإنترنت.
لكن الأمن السيبراني أكثر من مجرد مجال تطبيقي. فالأمر لا يقتصر فقط على العمل مع بيانات برنامج ضار أو تحليل سجلات الشبكة. إنها وظيفة حساسة في المؤسسة، يجب أن تفعل كل ما يلزم للحفاظ على أمان الأصول الرقمية للمؤسسة. ولقد كتبت سابقًا عن كيف يمكن أن يكون الأمن السيبراني تجربة متواضعة بشكل خاص لخبراء الذكاء الاصطناعي الجدد في هذا المجال.
بعض العوامل التي أعتقد أنها تلعب دورًا أكثر أهمية في تطبيقات الأمن السيبراني:
ركز على المخاطر: القيام بنماذج الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني ليس بناء أفضل نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي أو إيجاد أفضل خوارزمية لحل مشكلة معينة. والهدف النهائي هو تقليل المخاطر إلى أدنى حد، ويجب أخذ جميع أجزاء اللغز التي قد تؤثر عليها في الاعتبار. فبدلاً من بناء أداة بمعزل عن غيرها، يجب التفكير في كيفية جعلها عملية، والأشخاص والفرق التي ستشارك في استخدامها، وضمان وجود عمليات تدريب وتأهيل مناسبة، وغيرها من الأمور. ويتطلب الأمر القدرة على فهم واعتبار التأثيرات على مستوى النظام، مع التركيز في الوقت نفسه على المهمة الحالية قيد التنفيذ. يمكن أن يكون التفكير على مستوى الأنظمة وعقلية هندسية تركز على التسليم التكراري مع فهم واضح للمقايضات مفيدًا جدًا لتحقيق الفعالية في هذا المجال.
التفكير بالمبادئ الأولى: يمكن أن تكون أنواع المشكلات التي ستواجهها وطبيعة مجموعات البيانات التي ستعمل معها في مجال الأمن السيبراني واسعة ومتنوعة للغاية. ومن المرجح أن تفشل إذا تعاملت مع كل مشكلة كأنها مناسبة لحلول الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك، حتى لو لم تكن تلك الحلول هي الأنسب. ومن المهم جدًا الحفاظ على عقلية المبتدئ ومعالجة المشكلات من الأساس باستخدام التفكير القائم على المبادئ الأولية. وهناك تاريخ طويل من خبراء الذكاء الاصطناعي الذين حققوا نجاحًا في مجالات أخرى، وادعوا بثقة أن خبراتهم السابقة ستنجح في مجال الأمن السيبراني، ليواجهوا بعدها واقعًا يضعهم في موقف متواضع.
هذا سؤال يصعب الإجابة عليه. يمكنني القول إنني كنت محظوظًا بما يكفي لإتاحة الفرصة لي للعمل في مجموعة متنوعة من المجالات التطبيقية في مسيرتي المهنية. وأعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو مجال تغير وتطور وتحول بشكل كبير خلال الفترة التي عملت فيها في الصناعة. وقد أجبرني هذا على تعلم أشياء جديدة باستمرار وأن أكون على اطلاع بالمهارات والأدوات والمعرفة التي أحتاجها لأداء عملي بشكل جيد. وأعتقد أن مهارة "تعلم كيفية التعلم" هذه ذات قيمة كبيرة.
لست متأكدًا مما إذا كان هذا يُعدّ مهارة شخصية، لكنني أشجّع الوافدين الجدد وأصحاب الخبرات المبكرة على اغتنام الفرص التي تتيح لهم العمل مع عدد كبير ومتنوع من الأشخاص والفرق. يدور الأمن السيبراني في النهاية حول الأشخاص، الموظفين الذين تحاول حمايتهم، وفرق الأمن التي تسعى لمساعدتها، والجهات الخبيثة التي تعمل على التصدي لها. بالإضافة إلى العمل التقني، ستصبح أكثر نجاحًا وفاعلية إذا تعاملت مع أشخاص من خلفيات وفرق وأدوار متنوعة وفهمتهم، أكثر بكثير مما لو قضيت كل وقتك أمام الكمبيوتر تكتب الرموز أو تطوّر الأدوات فقط.
